Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:16

Когда премиум дешевеет — спрос растёт: россияне бросились за подержанными люксовыми авто

Bentley стала лидером рынка подержанных люксовых машин в России в июле 2025 года

Казалось бы, рынок новых люксовых автомобилей в России постепенно теряет обороты, однако сегмент подержанных машин класса Luxury демонстрирует прямо противоположную динамику. Июль 2025 года стал очередным подтверждением этого тренда.

Рекордный рост продаж

За месяц россияне приобрели 248 автомобилей с пробегом в премиум-сегменте. По данным аналитического агентства "Автостат", это на 19% больше, чем в июле прошлого года, и на 7,4% выше показателя июня 2025-го. Таким образом, рынок продолжает набирать обороты, несмотря на общее охлаждение автомобильной отрасли.

Bentley удерживает лидерство

Главным героем месяца стала марка Bentley. На неё пришлось почти 40% всех продаж — 98 автомобилей. Самой востребованной моделью оказался Bentley Continental GT: только в июле было реализовано 40 таких купе. Для сравнения, подержанный пятилетний Continental GT в России стоит около 18 млн рублей.

Не меньший интерес вызвал кроссовер Bentley Bentayga — 31 машина. Тройку лидеров замкнул Lamborghini Urus с результатом в 28 автомобилей.

Rolls-Royce и другие конкуренты

Bentley остаётся безусловным фаворитом, но конкуренты также не теряют позиций. Второе место занял Rolls-Royce: 45 подержанных автомобилей этого бренда нашли новых владельцев, что составляет около 18% от всех продаж сегмента.

Кроме того, в июле 2025-го россияне приобрели:

  • 40 автомобилей Maserati,

  • 38 Lamborghini,

  • 18 Ferrari,

  • 9 Aston Martin.

Динамика рынка

Эксперты отмечают, что продажи в сегменте люксовых автомобилей с пробегом растут уже четыре месяца подряд. Интересно, что в марте рынок показал снижение, однако затем быстро вернулся к росту.

За первые семь месяцев 2025 года россияне купили 1493 подержанных автомобиля сегмента Luxury. Этот результат на 18% превышает показатели аналогичного периода 2024 года.

