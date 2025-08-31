Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пирамиды Теотиуакана в Мексике
© commons.wikimedia.org by Ralf Roletschek is licensed under Free Art License
Главная / Туризм
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:27

Секреты отелей Four Seasons, которые остаются незамеченными: что узнал турист после 48 визитов

50 Визитов в отель Four Seasons: как бренд роскоши оставил неизгладимые впечатления

Журналист, побывавший в 303 отелях класса люкс, утверждает, что ни одно место не сравнится с брендом Four Seasons. Он вспоминает, как познакомился с этим уникальным миром роскоши еще в детстве, когда его отец взял его в Калифорнию, чтобы посетить Диснейленд. В тот момент их семейный отдых прошёл в отеле Beverly Wilshire сети Four Seasons. Хотя автор был тогда ещё школьником, первое знакомство с этим брендом оставило неизгладимое впечатление.

Путь к 50 визитам

С тех пор прошло много лет, и сегодня автор может похвастаться более чем 48 визитами в различные отели и курорты сети Four Seasons по всему миру — от Мексики до Дубая. Он с нетерпением ждёт своего 50-го визита, мечтая попасть на Красное море.

Однако даже после стольких посещений автор с уверенностью утверждает, что ни одно из этих мест не сравнивается с теми впечатлениями, которые он получил в нескольких объектах сети, особенно в отеле Four Seasons Resort Punta Mita.

Остров роскоши: Punta Mita

Путевка в Four Seasons Resort Punta Mita в Мексике подарила уникальные впечатления, превзошедшие все ожидания. Этот отель стал для автора не просто местом отдыха, но настоящим приключением. Впечатления начались с необычного сервиса: самопровозглашённый "аква-дворецкий" радушно выполнял любые пожелания гостей у бассейна, а мастер-класс по приготовлению гуакамоле стал настоящим кульминационным моментом.

"Этот отель стал для меня примером того, что роскошь — это не только красивые номера, но и настоящее внимание к деталям", — рассказывает он.

Кроме того, автор испытал на себе удовольствие от того, что смог выбрать свежевыловленную рыбу для ужина, что добавило отелю ещё больше уникальности в его глазах. Воспоминания о Пунта-Мите не покидали его ещё долго после отъезда.

Экологичный Tamarindo

Другим уникальным курортом сети Four Seasons стал Resort Tamarindo в Мексике. Этот отель расположился на Счастливом побережье Тихого океана и отличается не только роскошью, но и экосознательностью. Изначально автор переживал по поводу экологической устойчивости отеля, но по приезду его сомнения быстро развеялись. На территории курорта расположены частный природный заповедник, а еда из ресторанов используется для поддержания работы местной фермы Rancho Lola. Весь процесс создания и сохранения экосистемы здесь тщательно продуман.

"Когда я увидел, как все аспекты курорта направлены на поддержание природы, мои сомнения исчезли", — делится впечатлениями автор.

Исторический стиль: Стамбул

Один из любимых отелей сети — Four Seasons в Стамбуле, расположенный в районе Султанахмет. Это место привлекло автора не только шикарным интерьером и двориком, но и своей уникальной историей. Когда-то здесь находилась тюрьма, а теперь в стенах отеля можно насладиться историей и современным комфортом. Именно сочетание прошлого и настоящего привлекло автора.

"Этот отель стал для меня местом, где можно почувствовать, что не только архитектура, но и история города дышит в каждой детали", — заявил автор.

Бангкок: гастрономия и атмосфера

Не обошёл автор вниманием и Four Seasons в Бангкоке на реке Чао Прайя. Это место стало для него не просто отелем, но и погружением в атмосферу тайской кухни и культуры. Отель с его потрясающим видом на реку и город стал идеальным местом для отдыха, особенно с учётом гастрономических изысков местных ресторанов. Ужин в одном из них, отмеченном звёздочками Мишлен, стал для автора настоящим кулинарным путешествием. Особенно он запомнил тост с креветками в кунжуте, икрой и жареной курицей.

Four Seasons как стиль жизни

Автор заключает, что, несмотря на все свои путешествия и пребывания в других роскошных отелях, он остаётся верным Four Seasons. Каждое его посещение — это всегда новые впечатления и особая атмосфера, которую невозможно найти в другом месте.

