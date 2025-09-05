Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
чемодан в аэропорту
чемодан в аэропорту
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:26

Болгарка с чемоданом мечтаний уехала на Кайманы — и построила бизнес на миллионы

Болгарка Лидия Иванова вошла в список лучших специалистов Conde Nast Traveler

История Лидии Ивановой началась в Хасково, а привела её к признанию в мировом туризме. Сегодня её компания Barefoot Journeys с Каймановых островов обслуживает клиентов премиум-класса, а сама Иванова стала первой болгаркой, вошедшей в список лучших специалистов по версии Conde Nast Traveler.

От мечты о переводах к миру путешествий

В 12 лет Лидия переехала в Великобританию, училась в престижных школах, а затем в Париже осваивала переводческое дело. Однако карьера в ООН так и не состоялась. Она сменила направление и получила диплом в сфере коммуникаций и организации мероприятий в Университете Гринвича.

Судьбу изменила случайность: подруга пригласила Лидию на Каймановы острова. Первое же впечатление оказалось решающим — именно здесь она решила строить жизнь и карьеру.

Первые шаги: вино, события и поиск себя

Вернувшись на острова в 2015 году, Лидия занялась организацией корпоративных дегустаций, даже вывела на рынок болгарское вино Castra Rubra. "Я вложила много сил. Но поняла, что моя настоящая страсть — в другом", — вспоминает она.

Работа привела её в мир корпоративных поездок, но формат оказался слишком предсказуемым. Тогда и появилась идея персонализированных туров. Так родился бренд Barefoot Journeys.

Рискованный старт в пандемию

В январе 2020 года компания получила лицензию, но вскоре весь мир остановился из-за COVID-19.

"Я осталась дома со 100 коробками тортов. Не было ни офисов, ни клиентов", — говорит Иванова.

Кризис, однако, открыл новые возможности. Каймановые острова быстро восстановили бизнес, и именно в это время Barefoot Journeys вышла на новый уровень. Иванова заняла нишу чартерных рейсов, помогая клиентам с животными и объединяя пассажиров для перелётов. Постепенно она выстроила сеть контактов во Флориде и сформировала лояльную базу клиентов.

Виртуоз персонализированных впечатлений

Закрепиться на рынке помогло сотрудничество с Travel Edge и сетью Virtuoso, которая даёт клиентам доступ к эксклюзивным привилегиям. Благодаря этому Barefoot Journeys стало синонимом индивидуального подхода.

Изначально компания задумывалась как сервис "сюрприз-поездок", где клиент узнавал направление лишь в аэропорту. Но аудитория оказалась иной — состоятельные путешественники, которым требовалось организовать всё до мелочей. Лидия подстроилась под их запросы и взяла бизнес в свои руки.

Международное признание

Сегодня оборот Barefoot Journeys приближается к 3 миллионам долларов. А в феврале 2025 года Иванова узнала, что её имя включено в список Conde Nast Traveler — признание, которое стало неожиданным подарком. "Я уже потеряла надежду, ведь ответ так и не пришёл в срок", — признаётся она.

Теперь её цель — расширять бизнес и укреплять позиции среди лидеров рынка. В индустрии, где ценятся эксклюзивность и внимание к деталям, Иванова сумела построить компанию, которая делает акцент на личных впечатлениях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Власти подтвердили использование лайнера Astoria Grande для круизов на Дальнем Востоке вчера в 19:11

Между Мальтой и Камчаткой: где окажется Astoria Grande

Astoria Grande может сменить маршрут и выйти на Дальний Восток: планируется круизное сообщение между Камчаткой, Сахалином и Приморьем.

Читать полностью » Ривьера ди Леванте в Лигурии: Чинкве-Терре, Портофино и лучшие пляжи побережья вчера в 18:44

Деревушки на скалах и бухты тишины: побережье, где Италия выглядит как открытка

Ривьера ди Леванте удивляет потрясающими пейзажами и историей. Узнайте о 5 живописных деревнях, великолепных пляжах и гастрономических традициях региона.

Читать полностью » Как появились капсульные отели в Токио и Осаке — от башни Накагин до Capsule Inn Osaka вчера в 17:37

Крошечные комнаты, которые изменили города: как капсулы стали символом Японии

Капсульные отели в Японии стали символом практичности и уюта в мегаполисах. Узнайте, как они появились и какие возможности предлагают путешественникам.

Читать полностью » Хопперы, коттху и лампрайс: что входит в гастрономическую культуру Шри-Ланки вчера в 16:34

Шри-Ланка на вкус: где блинчики пахнут кокосом, а ужин прячут в банановых листьях

Шри-Ланка — рай для гурманов с уникальной кухней: откройте для себя 10 блюд, от хопперов до морепродуктов, которые поражают своими вкусами.

Читать полностью » Путешественница из Австрии назвала расходы на отдых в Палермо в мае 2025 года — около 785 евро вчера в 15:04

Шесть дней в Палермо за 785 евро: реальный бюджет поездки по шагам

Как провести незабываемые 6 дней в Палермо: от знаменитых достопримечательностей до уникальной еды и неподдельного местного духа. Узнайте всё из личного опыта.

Читать полностью » В Дагестане не принято публично обниматься и целоваться — это может вызвать осуждение вчера в 14:31

Путешествие без неловких ситуаций: что нужно знать о дагестанских традициях

В Дагестане важна культура и традиции, вот 7 ключевых правил поведения, которые помогут избежать неловких ситуаций и сделают вашу поездку комфортной.

Читать полностью » Золотая осень в центральной России, Сибири и на Кавказе: лучшие маршруты вчера в 13:27

Картины Левитана оживают: какие уголки России станут живыми полотнами этой осенью

Подготовьтесь к осенним приключениям в России: 10 самых ярких мест для путешествий в сентябре и октябре 2025 года. Природа порадует красками.

Читать полностью » Рынки и базары Турции: культура торговли и общения вчера в 12:25

Что скрывают турецкие базары и чем они покоряют туристов

Турецкие рынки — это не только торговля, но и культура общения. Здесь встречаются традиции, гостеприимство и атмосфера, которая удивляет туристов.

Читать полностью »

Новости
Дом

Организация кладовой: лучшие варианты хранения вещей в доме
Питомцы

Врачи объяснили, почему игрушки так же важны для питомцев, как корм и сон
Авто и мото

Эксперт Ладушкин назвал условия оформления аварии без вызова сотрудников ГИБДД
Еда

Салат из белой фасоли "Marry Me" стал популярным рецептом EatingWell
Авто и мото

Honda представила обновлённый Civic Hybrid: цены снижены на 850 евро
Наука и технологии

Google, Apple и Microsoft внедряют ключи доступа вместо паролей — FIDO Alliance
Еда

Кулинарный эксперт рекомендует использовать грибы для приготовления курника с курицей
Красота и здоровье

Врач Валерий Новоселов объяснил причины появления синяков у Дональда Трампа
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet