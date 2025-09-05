Болгарка с чемоданом мечтаний уехала на Кайманы — и построила бизнес на миллионы

История Лидии Ивановой началась в Хасково, а привела её к признанию в мировом туризме. Сегодня её компания Barefoot Journeys с Каймановых островов обслуживает клиентов премиум-класса, а сама Иванова стала первой болгаркой, вошедшей в список лучших специалистов по версии Conde Nast Traveler.

От мечты о переводах к миру путешествий

В 12 лет Лидия переехала в Великобританию, училась в престижных школах, а затем в Париже осваивала переводческое дело. Однако карьера в ООН так и не состоялась. Она сменила направление и получила диплом в сфере коммуникаций и организации мероприятий в Университете Гринвича.

Судьбу изменила случайность: подруга пригласила Лидию на Каймановы острова. Первое же впечатление оказалось решающим — именно здесь она решила строить жизнь и карьеру.

Первые шаги: вино, события и поиск себя

Вернувшись на острова в 2015 году, Лидия занялась организацией корпоративных дегустаций, даже вывела на рынок болгарское вино Castra Rubra. "Я вложила много сил. Но поняла, что моя настоящая страсть — в другом", — вспоминает она.

Работа привела её в мир корпоративных поездок, но формат оказался слишком предсказуемым. Тогда и появилась идея персонализированных туров. Так родился бренд Barefoot Journeys.

Рискованный старт в пандемию

В январе 2020 года компания получила лицензию, но вскоре весь мир остановился из-за COVID-19.

"Я осталась дома со 100 коробками тортов. Не было ни офисов, ни клиентов", — говорит Иванова.

Кризис, однако, открыл новые возможности. Каймановые острова быстро восстановили бизнес, и именно в это время Barefoot Journeys вышла на новый уровень. Иванова заняла нишу чартерных рейсов, помогая клиентам с животными и объединяя пассажиров для перелётов. Постепенно она выстроила сеть контактов во Флориде и сформировала лояльную базу клиентов.

Виртуоз персонализированных впечатлений

Закрепиться на рынке помогло сотрудничество с Travel Edge и сетью Virtuoso, которая даёт клиентам доступ к эксклюзивным привилегиям. Благодаря этому Barefoot Journeys стало синонимом индивидуального подхода.

Изначально компания задумывалась как сервис "сюрприз-поездок", где клиент узнавал направление лишь в аэропорту. Но аудитория оказалась иной — состоятельные путешественники, которым требовалось организовать всё до мелочей. Лидия подстроилась под их запросы и взяла бизнес в свои руки.

Международное признание

Сегодня оборот Barefoot Journeys приближается к 3 миллионам долларов. А в феврале 2025 года Иванова узнала, что её имя включено в список Conde Nast Traveler — признание, которое стало неожиданным подарком. "Я уже потеряла надежду, ведь ответ так и не пришёл в срок", — признаётся она.

Теперь её цель — расширять бизнес и укреплять позиции среди лидеров рынка. В индустрии, где ценятся эксклюзивность и внимание к деталям, Иванова сумела построить компанию, которая делает акцент на личных впечатлениях.