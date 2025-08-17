Новый Mercedes-Maybach S680 Emerald Isle поразил интерьером и ароматом, о котором почти никто не знает

На Неделе автомобилей в Монтерее немецкий бренд Mercedes-Maybach представил свою новую вершину роскоши — лимитированную версию S680 Edition Emerald Isle. Всего будет выпущено лишь 25 экземпляров, и каждый из них словно хранит в себе дух побережья Калифорнии.

Дизайн, вдохновлённый природой

Автомобиль сразу выделяется необычной окраской кузова. Белый оттенок Manufaktur

Moonlight White Metallic напоминает песчаные пляжи Пеббл-Бич, а глубокий зелёный

Manufaktur Mid Ireland Green Metallic отсылает к кипарисам Монтерея. Контраст подчёркивают хромированные детали и 21-дюймовые кованые диски "Шампань-Флюте".

Интерьер ручной работы

Салон S680 Edition Emerald Isle — это образец мастерства и внимания к деталям.

Сиденья и элементы отделки выполнены из светло-коричневой кожи наппа Manufaktur.

Потолок обтянут чёрной кожей с ромбовидной стёжкой.

Декоративные вставки из лакированного дерева Black Piano Lacquer Flowing Lines создают атмосферу уюта.

На центральной консоли установлен уникальный шильдик "Edition Emerald Isle 1 of 25", а премиальные коврики украшены вышивкой с логотипом марки.

Для пассажиров заднего ряда предусмотрен пакет Executive Rear Seat Package Plus: отдельная консоль, складные столики, мягкие подушки, холодильник и подставка для шампанского. Впечатление усиливает эксклюзивный аромат, созданный специально для этой модели: ноты кедра, кипариса и морской соли распространяются через систему Air Balance.

Двигатель под стать характеру

Под капотом — легендарный 6,0-литровый V12 с двумя турбинами. Его мощность — 621 л. с., а крутящий момент достигает 900 Н·м. Благодаря 9-ступенчатому "автомату" и полному приводу седан разгоняется до 100 км/ч всего за 4,5 секунды, несмотря на внушительную массу в 2,4 тонны.

Цена и эксклюзивность

Mercedes-Maybach выпустит лишь 25 таких автомобилей. Официальная стоимость пока не объявлена, но ясно, что она заметно превысит базовую цену S680 — около 200 000 евро. Первые поставки ожидаются уже этой осенью в дилерских центрах США.

Что делает Emerald Isle особенным

Эксклюзивная двухцветная окраска, вдохновлённая природой Калифорнии.

Ручная отделка салона с использованием лучших материалов.

V12, который дарит истинное удовольствие от вождения.

Ограниченный тираж — всего 25 машин.

Mercedes-Maybach вновь показал, что роскошь — это не просто статус, а целая философия, где каждый штрих имеет значение.