Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Mercedes-Maybach Z223 S680
Mercedes-Maybach Z223 S680
© commons.wikimedia.org by Ethan Llamas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 6:24

Новый Mercedes-Maybach S680 Emerald Isle поразил интерьером и ароматом, о котором почти никто не знает

Mercedes-Maybach представил лимитированный седан S680 Emerald Isle на автошоу в Монтерее

На Неделе автомобилей в Монтерее немецкий бренд Mercedes-Maybach представил свою новую вершину роскоши — лимитированную версию S680 Edition Emerald Isle. Всего будет выпущено лишь 25 экземпляров, и каждый из них словно хранит в себе дух побережья Калифорнии.

Дизайн, вдохновлённый природой

  • Автомобиль сразу выделяется необычной окраской кузова. Белый оттенок Manufaktur
  • Moonlight White Metallic напоминает песчаные пляжи Пеббл-Бич, а глубокий зелёный
  • Manufaktur Mid Ireland Green Metallic отсылает к кипарисам Монтерея. Контраст подчёркивают хромированные детали и 21-дюймовые кованые диски "Шампань-Флюте".

Интерьер ручной работы

Салон S680 Edition Emerald Isle — это образец мастерства и внимания к деталям.

  • Сиденья и элементы отделки выполнены из светло-коричневой кожи наппа Manufaktur.
  • Потолок обтянут чёрной кожей с ромбовидной стёжкой.
  • Декоративные вставки из лакированного дерева Black Piano Lacquer Flowing Lines создают атмосферу уюта.
  • На центральной консоли установлен уникальный шильдик "Edition Emerald Isle 1 of 25", а премиальные коврики украшены вышивкой с логотипом марки.

Для пассажиров заднего ряда предусмотрен пакет Executive Rear Seat Package Plus: отдельная консоль, складные столики, мягкие подушки, холодильник и подставка для шампанского. Впечатление усиливает эксклюзивный аромат, созданный специально для этой модели: ноты кедра, кипариса и морской соли распространяются через систему Air Balance.

Двигатель под стать характеру

Под капотом — легендарный 6,0-литровый V12 с двумя турбинами. Его мощность — 621 л. с., а крутящий момент достигает 900 Н·м. Благодаря 9-ступенчатому "автомату" и полному приводу седан разгоняется до 100 км/ч всего за 4,5 секунды, несмотря на внушительную массу в 2,4 тонны.

Цена и эксклюзивность

Mercedes-Maybach выпустит лишь 25 таких автомобилей. Официальная стоимость пока не объявлена, но ясно, что она заметно превысит базовую цену S680 — около 200 000 евро. Первые поставки ожидаются уже этой осенью в дилерских центрах США.

Что делает Emerald Isle особенным

  • Эксклюзивная двухцветная окраска, вдохновлённая природой Калифорнии.
  • Ручная отделка салона с использованием лучших материалов.
  • V12, который дарит истинное удовольствие от вождения.
  • Ограниченный тираж — всего 25 машин.

Mercedes-Maybach вновь показал, что роскошь — это не просто статус, а целая философия, где каждый штрих имеет значение.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование TipCars: Honda Accord и Mercedes-Benz CLK обесценились более чем на две трети сегодня в 2:47

Некоторые авто дешевеют вдвое за несколько месяцев — рынок шокирует новыми данными

Подержанные автомобили в Чехии теряют до двух третей цены всего за год. Исследование TipCars показало, какие модели обесценились быстрее всего.

Читать полностью » Эксперты: чугунные моторы ушли с конвейеров из-за веса и экологических требований сегодня в 2:07

От символа вечности до одноразовой детали: как чугунные двигатели стали пережитком прошлого

Почему автопроизводители отказались от чугунных моторов, которые славились «неубиваемой» надёжностью, и чем алюминий оказался выгоднее чугуна?

Читать полностью » Си Цзиньпин назвал ситуацию на рынке электромобилей в Китае сегодня в 1:36

Китайские электромобили обрушили цены до минимума — за этой гонкой скрывается тревожный секрет

Китай лидирует в мире по электромобилям, но внутри страны кризис: цены падают, заводы простаивают, а власти ищут выход из "ценовой войны".

Читать полностью » Владельцы назвали коррозию выхлопной системы слабым местом Chevrolet Niva сегодня в 1:02

Ремонт выхлопа Chevrolet Niva обошёлся в разы дешевле: секрет владельца

Обычная поломка глушителя могла обойтись владельцу Chevrolet Niva в 10 тысяч рублей, но решение оказалось куда проще и дешевле, чем кажется на первый взгляд.

Читать полностью » Эксперт Мишин: запах сладости в автомобиле связан с неисправностью кондиционера сегодня в 0:55

Запах сладкий, последствия горькие: как авто предупреждает о беде

Сладковатый запах в салоне автомобиля — не случайность. Эксперты объясняют, почему он указывает на утечку хладагента и чем грозит игнорирование этой проблемы.

Читать полностью » Peugeot EC5, Renault K4M и Toyota 4GR-FSE признаны самыми выносливыми моторами сегодня в 0:26

У этих моторов нет срока службы — достаточно соблюдать всего один пункт, и они переживут 500 тысяч км

Эксперты назвали моторы, которые без труда преодолевают полмиллиона километров. Французские, японские и немецкие легенды среди самых надёжных.

Читать полностью » ГИБДД: инспектор имеет право проверять документы у припаркованного автомобиля вчера в 23:13

Вы не за рулём, но инспектор требует права? Почему это незаконно — и как ответить

Инспектор ГИБДД подошёл к вашей припаркованной машине? Узнайте, какие документы вы обязаны показать, а какие требования — незаконны. Советы автоюриста.

Читать полностью » Камеры фиксируют пересечение сплошной линии — как избежать штрафа вчера в 23:04

Как один штраф за сплошную может увеличить стоимость ОСАГО на 20%

Что грозит за пересечение сплошной линии в попутном направлении? Штраф, камеры и даже рост стоимости ОСАГО — инспектор ГАИ раскрыл детали. Читайте, чтобы не переплачивать.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Значение поз йоги в ведической традиции раскрыли учёные Гималайского института
Садоводство

9 растений-компаньонов, которые укрепят ваш осенний урожай

Бойцы "Днепра" ликвидировали группу французских наемников в Херсонской области
ДФО

350 млрд рублей риска: как новый закон о такси повлияет на российский автопром с 2026 года
Еда

Курица с баклажанами в духовке: простое блюдо за 40 минут
ЮФО

Севастополь усиливает контроль за мигрантами, там начались масштабные рейды
Культура и шоу-бизнес

Квентин Тарантино объяснил, почему не стал снимать фильм "Кинокритик"
УрФО

Кинотеатр «Салют» в Екатеринбурге стал молодежным креативным кластером
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru