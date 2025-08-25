"Никогда туда не вернусь": Волочкова устроила разнос Сочи

Скандальные признания балерины Анастасии Волочковой вновь вызвали бурное обсуждение. На этот раз поводом стали её резкие слова о Сочи — городе, который артистка назвала "отстоем" и пообещала никогда больше туда не возвращаться.

"Цены адские, а сути никакой"

В беседе с Общественной службой новостей Волочкова объяснила свою позицию. По её словам, за последние годы она привыкла отдыхать на курортах международного уровня и сравнивать Сочи с Мальдивами просто невозможно.

"Вот скажите, что изменилось в Сочи? Да, там прошла Олимпиада, там есть море и пляжи. Но качество сервиса, уровень комфорта и всё остальное ни в какое сравнение с Мальдивами теми же не идёт. Цены адские, а сути никакой, поэтому для меня это место остаётся колхозным", — отметила балерина.

Особенно артистку возмущает несоответствие между стоимостью отдыха и качеством услуг. Она уверена, что российский курорт не выдерживает конкуренции с зарубежными направлениями, даже если речь идёт о популярных массовых странах.

Не вся Россия под одну гребёнку

При этом Волочкова подчеркнула, что её претензии касаются только Сочи, но не других российских городов. Артистка привела примеры мест, которые, напротив, вызывают у неё симпатию и гордость.

Она назвала Москву комфортным и уютным городом, где всё устроено "на пользу человека". Особое место в её сердце занимает и Санкт-Петербург, который она ценит за атмосферу и культуру. Кроме того, по словам балерины, в стране немало небольших городов, где чисто, красиво и приятно находиться.

"Я не говорю, что вся Россия — это сплошной отстой. Вовсе нет. Есть города, где действительно уютно, и туда хочется возвращаться", — пояснила артистка.

Сравнение с мировыми курортами

Балерина называет себя "искушённым туристом". Она много путешествовала и уверяет, что имеет широкий опыт для сравнения.

"На фоне мировых курортов Сочи, простите, просто полный отстой", — заявила Волочкова.

По её словам, именно поэтому она предпочитает отдыхать за границей — будь то Мальдивы или другие популярные направления.