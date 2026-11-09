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Девушка в стиле 2000-х
Девушка в стиле 2000-х
© Анна Маляева is licensed under Publik domain
Главная / Красота и здоровье
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 11:45

Старые вещи из шкафа сводят с ума коллекционеров: перепродажа легенд 2005 года бьет мировые рекорды

Согласно отчету Fashionphile, в 2026 году зафиксирован рост стоимости перепродажи шести знаковых изделий люксовых брендов. Наиболее резкий скачок цены отмечен у модели Fendi Spy, выпущенной в 2005 году: на вторичном рынке стоимость этой сумки выросла на 127%, что связывают с возрождением эстетики Y2K и интересом к модели таких икон стиля, как Рианна и Белла Хадид.

Динамика стоимости классических моделей

Традиционные бестселлеры также продемонстрировали положительную динамику, хотя и с меньшим размахом:

  • Chanel Double Flap (+8,89%) — показала самый высокий рост среди «классики». Спрос на преовнэд-сегмент стимулируется постоянным повышением розничных цен бренда.
  • Hermès Kelly (+7,67%) — опередила по темпам роста модель Birkin, что обусловлено популярностью силуэта в социальных сетях и дефицитом малых размеров.
  • Louis Vuitton Speedy (+7,94%) — сохраняет актуальность благодаря универсальности, подходящей как для повседневного, так и для делового гардероба.
  • Hermès Birkin (+6,14%) — продолжает удерживать стоимость на высоком уровне из-за длительных списков ожидания в бутиках.

Рост стоимости затронул и ювелирные изделия: браслет Cartier Love прибавил в цене 6,14%. Высокая стоимость на вторичном рынке поддерживается статусом изделия, которое покупается один раз и хранится десятилетиями.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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