От квартиры к даче Фаберже: Рудковская готова шокировать российский рынок недвижимости

Продюсер и медиаперсона Яна Рудковская решила продать свою московскую квартиру, расположенную в одном из самых престижных районов столицы. Речь идёт о жилье, которое сочетает в себе простор, комфорт и роскошную отделку, что делает его заметным объектом на рынке элитной недвижимости.

Квартира и её особенности

Апартаменты расположены на Красной Пресне и занимают площадь 155,4 кв. м. В квартире четыре комнаты, два санузла, две гардеробные и два балкона, что создаёт ощущение простора и свободы. Жильё продаётся вместе с парковочным местом, а также с мебелью премиум-класса. Среди предметов интерьера можно выделить зеркало Fendi, телевизор Bang & Olufsen, а также коллекцию альбомов Джона Леннона и группы "Битлз".

По оценке экспертов, общая стоимость квартиры вместе с парковкой и люксовой мебелью составляет 120 миллионов рублей.

Реставрация дачи Карла Фаберже

Параллельно с продажей квартиры Рудковская анонсировала свой новый проект: восстановление заброшенной дачи Карла Фаберже. Здание, которое долгое время оставалось в руинах после революционных событий, сейчас находится в аварийном состоянии. Продюсер назвала поместье "душой ушедшей эпохи" и планирует вдохнуть в него новую жизнь.

Планы на будущее

В рамках проекта Рудковская намерена превратить дачу в музей и бутик-отель. После реставрации здание станет площадкой для выставок, а на прилегающей территории будет открыт полноценный музей и отель на 25 номеров с современным спортивным пространством в парке. По словам Рудковской, подобный проект в России ещё не реализовывался, что делает его уникальным.

Сравнение объектов недвижимости

Параметр Квартира Яны Рудковской Средняя элитная квартира в центре Москвы Площадь 155,4 кв. м 120-140 кв. м Комнаты 4 3-4 Санузлы 2 1-2 Балконы 2 1-2 Парковка Есть Не всегда Мебель и техника Премиум-класс Стандартная Цена 120 млн руб. 80-100 млн руб.

