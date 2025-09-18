Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Подземная парковка
Подземная парковка
© commons.wikimedia.org by Н005 is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:58

Золотая яма под колесами: паркинг в Москве обогнал цену квартир

В Москве машино-место в паркинге De Luxe выставили за 30,5 млн рублей

В Москве стоимость парковочных мест в премиальных комплексах достигла уровня квартир. Проблема с парковкой в крупных городах становится всё острее, а спрос на места в подземных паркингах заставляет цены расти. В некоторых случаях покупка машино-места обходится практически как квартира в столице.

Лидеры ценового рейтинга

Самое дорогое предложение на рынке — машино-место площадью 72,2 квадратных метра в подземном паркинге De Luxe квартала на Поварской улице. Объект расположен на -1 этаже и оценивается почти в 30,5 миллиона рублей. Такое место рассчитано на автомобиль премиум-класса, и его стоимость отражает престиж локации и высокий уровень комфорта.

Следующее по цене предложение находится в районе Сокольников. Здесь за 27,5 миллиона рублей продаётся место площадью 18 квадратных метров на -2 этаже. Продавец отмечает, что ранее на этом месте стоял Audi Q7, что подчёркивает ориентацию на владельцев дорогих автомобилей.

Недалеко от делового центра "Москва-Сити" выставлено семейное парковочное место на два автомобиля. Его площадь — 30 квадратных метров, а стоимость превышает 21 миллион рублей. Место расположено на -1 уровне VIP-паркинга, что делает его удобным для ежедневного использования и хранения сразу двух машин.

Сравнение с прошлым

Несмотря на впечатляющие суммы, текущие предложения не так уж сильно отличаются от рекорда прошлого десятилетия. В 2019 году в Раменках продавалось машино-место площадью 22 квадратных метра за 30 миллионов рублей. В то время объявление подчёркивало срочность сделки и отсутствие торга, однако оно остаётся активным уже шесть лет, что ставит под сомнение обещанную оперативность.

Рост цен на парковочные места в Москве объясняется несколькими факторами. Во-первых, ограниченность земли и плотная застройка делают любое место в подземном паркинге дорогим. Во-вторых, высокая плотность автомобилей в столице формирует устойчивый спрос на удобные и безопасные места для парковки. И, наконец, премиальные комплексы и бизнес-центры ориентируются на клиентов с высоким доходом, готовых платить за комфорт и престиж.

Как выбрать парковочное место

  1. Определите, какие функции для вас важны: близость к дому или офису, возможность хранить несколько автомобилей, уровень безопасности.

  2. Изучите инфраструктуру паркинга: наличие системы видеонаблюдения, круглосуточной охраны, лифтов и въездных ворот.

  3. Сравните цены и условия продажи, учитывая этаж и площадь места. Не всегда самое дорогое — самое удобное.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Покупка места без проверки юридической чистоты → возможные проблемы с регистрацией права собственности → воспользоваться услугами нотариуса или юридического консультанта.

  • Сосредоточение на цене, а не на расположении → неудобство ежедневного пользования → выбирать место ближе к входу или выезду.

  • Игнорирование размеров места → автомобиль не помещается → выбирать с запасом, учитывая габариты машины.

FAQ

Как выбрать место в подземном паркинге?
Учитывайте площадь, расположение, уровень безопасности и инфраструктуру комплекса.

Сколько стоит премиальное машино-место в Москве?
Цены могут варьироваться от 20 до 30 миллионов рублей за единичное место в престижных районах.

Что лучше: одно большое место для нескольких автомобилей или несколько маленьких?
Выбор зависит от числа автомобилей и их габаритов. Большое место удобно для семей с двумя машинами, маленькие — для индивидуальных автомобилей.

Мифы и правда

  • Миф: "Все парковочные места дорогие только в центре".
    Правда: стоимость зависит от района, уровня паркинга и спроса. В пригородах цены могут быть ниже, но удобство и безопасность часто уступают.

Исторический контекст

Первые подземные паркинги в Москве начали активно строить в конце XX века. Их появление было связано с ростом числа автомобилей и ограниченностью городской территории. За последние 20 лет концепция VIP-паркинга с охраной и автоматизированными системами въезда стала стандартом для премиальных жилых комплексов.

Три интересных факта

  1. В некоторых комплексах парковочные места оборудованы системой климат-контроля.

  2. Средний рост цен на машино-места в Москве за последние пять лет составил около 15% в год.

  3. Есть паркинги, где одно место оснащено зарядной станцией для электромобилей, что повышает его стоимость.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Уссурийская таможня: импорт автомобилей из Китая вырос в 5 раз за восемь месяцев сегодня в 14:48

Китайское нашествие на колёсах: статистика импорта удивляет даже таможню

Россияне всё чаще покупают автомобили из Китая. Что стоит за этим бумом и какие перемены ждут рынок с ноября?

Читать полностью » В 2026 году LADA представит автомобили с обновлёнными двигателями сегодня в 13:28

Старые Нивы экономичнее на 30%: как АвтоВАЗ модернизирует двигатели

"АвтоВАЗ" готовит кроссовер Azimut и новые поколения двигателей. Какие моторы появятся в линейке LADA и как они изменят будущее марки?

Читать полностью » Toyota RAV4, Mazda CX-5 и Nissan Qashqai названы надёжными кроссоверами до 1,5 млн — Юрий Чистов сегодня в 12:22

Японская тройка, которая не подведёт: какие кроссоверы до 1,5 млн служат годами

Скромный бюджет в 1,5 млн рублей — не приговор. Мы собрали три японских кроссовера, которые почти не ломаются и порадуют своей надёжностью.

Читать полностью » В Белоруссии выгоднее брать универсалы и кроссоверы 3–10 лет — эксперты сегодня в 12:18

Европейские машины через Минск: выгодно ли россиянам брать авто в Белоруссии

Белоруссия стала популярным направлением для покупки автомобилей. Проверено на практике: сколько можно сэкономить и какие подводные камни ждут покупателей.

Читать полностью » Эксперты сравнили УАЗ и китайские рамные внедорожники: цены и комплектации 2025 года сегодня в 10:13

Классика против новинок: какие рамные внедорожники остались доступными в 2025 году

В России назвали самые доступные рамные внедорожники. Мы собрали топ-5 моделей, которые ещё можно купить по разумной цене.

Читать полностью » Андрей Коромыслов из Krauf пояснил, какие ошибки OBD-сканера указывают на поломку катушки зажигания сегодня в 9:22

Мотор троит, расход растёт, а виновата всего одна деталь

Двигатель троит и плохо разгоняется? Возможно, проблема в катушке зажигания. Рассказываем, как её проверить и когда пора менять.

Читать полностью » В аэропорту Домодедово планируют внедрить систему ИИ для управления парковкой сегодня в 9:05

Аэропорт Домодедово объявил войну парковочному хаосу: новая система изменит правила для водителей

Аэропорт Домодедово готовится внедрить новую систему: парковки с искусственным интеллектом изменят привычный опыт пассажиров.

Читать полностью » Как убрать запотевание стёкол в машине: рекомендации экспертов по автохимии сегодня в 8:21

Маленькая ошибка в обогреве салона может стоить аварии: проверьте свой режим

Почему стёкла в автомобиле покрываются испариной и какие методы реально работают для борьбы с этим — простые советы и практичные решения.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Аллерголог Морозова: аллергия может возникнуть в любом возрасте
Культура и шоу-бизнес

Спрос на книги о дружбе среди российских читателей до 25 лет вырос на 17% — данные сервиса "Строки"
Спорт и фитнес

Учёные: холодные ванны помогают снять воспаление и мышечную боль после тренировок
Садоводство

Эксперт Жашкова: осенняя посадка яблонь и груш в северных регионах завершается в сентябре
Туризм

Для ночных рейсов путешественники рекомендуют выбирать место у окна для сна
Дом

Пошаговая инструкция по чистке вентилятора в ванной — рекомендации экспертов
Красота и здоровье

Диетологи: ужин при похудении должен содержать белок, овощи и сложные углеводы
Питомцы

Разнообразие в питании питомцев: почему стоит менять белок в корме для профилактики пищеварения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet