Роскошь, которая никому не нужна: почему особняк Иваны Трамп никто не покупает

Когда-то этот дом был полон жизни и блеска, а теперь он пустует и с каждым годом теряет цену. Особняк Иваны Трамп в Манхэттене, где в 2022 году произошла трагедия, спустя три года оказался на рынке в очередной раз — и вновь дешевле, чем прежде.

Падение цены на роскошный дом

Сегодня недвижимость в престижном районе Ленокс-Хилл продаётся за 17,9 миллиона долларов. Для сравнения: ещё в сентябре 2023 года дом оценивался в 22,5 миллиона. В октябре его и вовсе сняли с продажи, а летом 2024-го вернули на рынок с ценником 19,5 миллиона. Первоначально же, сразу после смерти хозяйки, особняк выставлялся за 26,5 миллиона долларов.

Источники, включая New York Post и HELLO!, отмечают: снижение стоимости идёт почти ежегодно, и покупатель до сих пор так и не нашёлся.

Дом, полный воспоминаний

Ивана Трамп поселилась здесь в 1992 году, сразу после развода с Дональдом Трампом. Именно в этом особняке она воспитывала троих детей — Дональда-младшего, Иванку и Эрика. Дом оставался её личной крепостью вплоть до рокового июля 2022-го, когда она погибла, упав с лестницы.

"Моей маме очень нравился этот дом, — говорил Эрик Трамп в интервью The Wall Street Journal в 2022 году. — Ей было там так уютно. Каждое утро она выходила на свой балкон, пила кофе и читала газету".

Эти слова отражают ту атмосферу, которую Ивана сумела создать в большом доме, несмотря на его почти дворцовые масштабы.

Интерьеры с налётом старины

Особняк был построен в 1879 году всего в квартале от Центрального парка и занимает 2 659 квадратных метров. В нём шесть этажей, пять спален, множество ванных комнат и просторные гостиные.

Внутреннее убранство впечатляет: стены, покрытые шелковыми обоями, роскошный камин с позолотой, гигантская хрустальная люстра. Главная спальня занимает целый этаж, а её ванная отделана редким розовым ониксом и мрамором. Такие детали напоминают о вкусе Иваны к пышности и европейскому стилю.