Самый дорогой номер Бразилии: кто готов заплатить 50 000 долларов за ночь в Rosewood

В одном из оживлённых переулков Сан-Паулу, неподалёку от знаменитого проспекта Паулиста, находится отель Rosewood. Этот отель давно стал символом роскоши и стиля в Бразилии, а его люксы выбирали как национальные, так и мировые знаменитости. Здесь останавливались музыканты, актёры и спортсмены, в том числе игрок "Коринтианс" Мемфис Депай. Но даже ему не достался главный номер — пентхаус, который считается самым дорогим гостиничным люксом в стране.

Rosewood не раз получал престижные награды и в 2024 году был признан лучшим отелем Южной Америки, заняв 27-ю строчку в рейтинге The World's 50 Best Hotels. Кроме того, он стал победителем премии HD Awards, которая в индустрии гостеприимства считается одной из самых авторитетных. В этом году Rosewood оказался среди мировых финалистов премии Michelin Architecture & Design 2025 — награды для отелей, делающих акцент на уникальной архитектуре и дизайне.

Пентхаус за 50 тысяч долларов

Главная гордость Rosewood — люкс Penthouse Suite. Его стоимость ошеломляет: 50 000 долларов США за ночь (примерно 265 тысяч реалов). Этот трёхэтажный комплекс расположен на 25-м этаже и занимает внушительные 900 м². Здесь есть четыре спальни с кроватями king-size, просторные ванные комнаты, собственный сад и бассейн с панорамным видом на город. Интерьер вдохновлён бразильской архитектурой Оскара Нимейера, а дизайн создавался при участии Филиппа Старка и архитектора Жана Нувеля, удостоенного Притцкеровской премии.

Вместимость люкса рассчитана на восемь гостей, а сервис полностью оправдывает статус: круглосуточный дворецкий, питание по системе "всё включено" и отдельный доступ в спа-комплекс Asaya от Guerlain. К слову, этот спа-центр уже получил титул "Лучший в Латинской Америке и Бразилии" по версии World Spa Awards.

Сравнение: роскошные отели мира

Отель Страна Особенность Цена за ночь Rosewood Sao Paulo Бразилия Penthouse Suite, 900 м², дизайн Нувеля 50 000 $ The Mark США (Нью-Йорк) Пентхаус 1115 м² с террасой 75 000 $ Hotel President Wilson Швейцария (Женева) Royal Penthouse Suite, 12 спален 80 000 $ Palms Casino Resort США (Лас-Вегас) Sky Villa с бассейном на высоте 100 000 $

Как правильно выбрать отель класса люкс: советы шаг за шагом

Определите цель поездки: отдых, деловое путешествие, романтический уикенд. Изучите рейтинги — The World's 50 Best Hotels, World Spa Awards, Michelin Design. Сравните не только цену, но и услуги: наличие дворецкого, спа, трансфера. Обратите внимание на архитектурные и дизайнерские особенности. Забронируйте заранее — особенно если речь идёт о пентхаусах и уникальных люксах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбрать отель только по цене.

Последствие: дорогой, но скучный номер без сервисов.

Альтернатива: ориентироваться на комплекс услуг — например, Rosewood даёт доступ к спа Guerlain и персональному дворецкому.

Ошибка: бронировать без уточнения условий.

Последствие: скрытые расходы и ограничения.

Альтернатива: уточнять включённые услуги — "всё включено", трансфер, экскурсии.

А что если…

Что будет, если сравнить ночь в люксе за 50 000 долларов с покупкой недвижимости? За эти деньги можно взять в ипотеку квартиру в Сан-Паулу или приобрести небольшой дом в пригороде. Однако для многих гостей Rosewood важно не владение, а впечатление. Возможность пожить в интерьере от Нувеля с панорамным бассейном — это опыт, который не повторить в обычной квартире.

Плюсы и минусы пентхауса Rosewood

Плюсы Минусы Уникальный дизайн и архитектура Запредельная цена Сервис мирового уровня Доступен лишь немногим Собственный сад и бассейн Не всегда свободен для бронирования Лучший спа Guerlain в Латинской Америке Расходы не включают дополнительные развлечения

FAQ

Как выбрать люкс в Rosewood?

Лучше бронировать напрямую на сайте отеля или через проверенного турагента. Приоритет всегда у постоянных клиентов.

Сколько стоит ночь в пентхаусе?

50 000 долларов США (265 тысяч реалов).

Что лучше: Rosewood или отели Европы?

Rosewood выигрывает атмосферой и уникальным дизайном. Европейские отели часто предлагают больше классики и истории.

Мифы и правда

Миф: дорогой отель — это только роскошная кровать.

Правда: в люксах подобного уровня ключевое значение имеют сервис, уникальный дизайн и впечатления.

Миф: спа в отеле — это стандартная услуга.

Правда: Asaya от Guerlain в Rosewood признан лучшим спа в Латинской Америке.

Миф: знаменитости всегда живут в самых дорогих номерах.

Правда: даже Мемфис Депай остановился в Rosewood, но не в пентхаусе.

Интересные факты

• Rosewood Sao Paulo построен в здании бывшей больницы, что придаёт отелю исторический шарм.

• Архитектурный проект Жана Нувеля включает вертикальные сады, которые смягчают облик здания.

• В отеле более 160 номеров, но именно пентхаус считается визитной карточкой Rosewood.

Исторический контекст