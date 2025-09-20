Самый дорогой номер Бразилии: кто готов заплатить 50 000 долларов за ночь в Rosewood
В одном из оживлённых переулков Сан-Паулу, неподалёку от знаменитого проспекта Паулиста, находится отель Rosewood. Этот отель давно стал символом роскоши и стиля в Бразилии, а его люксы выбирали как национальные, так и мировые знаменитости. Здесь останавливались музыканты, актёры и спортсмены, в том числе игрок "Коринтианс" Мемфис Депай. Но даже ему не достался главный номер — пентхаус, который считается самым дорогим гостиничным люксом в стране.
Rosewood не раз получал престижные награды и в 2024 году был признан лучшим отелем Южной Америки, заняв 27-ю строчку в рейтинге The World's 50 Best Hotels. Кроме того, он стал победителем премии HD Awards, которая в индустрии гостеприимства считается одной из самых авторитетных. В этом году Rosewood оказался среди мировых финалистов премии Michelin Architecture & Design 2025 — награды для отелей, делающих акцент на уникальной архитектуре и дизайне.
Пентхаус за 50 тысяч долларов
Главная гордость Rosewood — люкс Penthouse Suite. Его стоимость ошеломляет: 50 000 долларов США за ночь (примерно 265 тысяч реалов). Этот трёхэтажный комплекс расположен на 25-м этаже и занимает внушительные 900 м². Здесь есть четыре спальни с кроватями king-size, просторные ванные комнаты, собственный сад и бассейн с панорамным видом на город. Интерьер вдохновлён бразильской архитектурой Оскара Нимейера, а дизайн создавался при участии Филиппа Старка и архитектора Жана Нувеля, удостоенного Притцкеровской премии.
Вместимость люкса рассчитана на восемь гостей, а сервис полностью оправдывает статус: круглосуточный дворецкий, питание по системе "всё включено" и отдельный доступ в спа-комплекс Asaya от Guerlain. К слову, этот спа-центр уже получил титул "Лучший в Латинской Америке и Бразилии" по версии World Spa Awards.
Сравнение: роскошные отели мира
|Отель
|Страна
|Особенность
|Цена за ночь
|Rosewood Sao Paulo
|Бразилия
|Penthouse Suite, 900 м², дизайн Нувеля
|50 000 $
|The Mark
|США (Нью-Йорк)
|Пентхаус 1115 м² с террасой
|75 000 $
|Hotel President Wilson
|Швейцария (Женева)
|Royal Penthouse Suite, 12 спален
|80 000 $
|Palms Casino Resort
|США (Лас-Вегас)
|Sky Villa с бассейном на высоте
|100 000 $
Как правильно выбрать отель класса люкс: советы шаг за шагом
-
Определите цель поездки: отдых, деловое путешествие, романтический уикенд.
-
Изучите рейтинги — The World's 50 Best Hotels, World Spa Awards, Michelin Design.
-
Сравните не только цену, но и услуги: наличие дворецкого, спа, трансфера.
-
Обратите внимание на архитектурные и дизайнерские особенности.
-
Забронируйте заранее — особенно если речь идёт о пентхаусах и уникальных люксах.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: выбрать отель только по цене.
-
Последствие: дорогой, но скучный номер без сервисов.
-
Альтернатива: ориентироваться на комплекс услуг — например, Rosewood даёт доступ к спа Guerlain и персональному дворецкому.
-
Ошибка: бронировать без уточнения условий.
-
Последствие: скрытые расходы и ограничения.
-
Альтернатива: уточнять включённые услуги — "всё включено", трансфер, экскурсии.
А что если…
Что будет, если сравнить ночь в люксе за 50 000 долларов с покупкой недвижимости? За эти деньги можно взять в ипотеку квартиру в Сан-Паулу или приобрести небольшой дом в пригороде. Однако для многих гостей Rosewood важно не владение, а впечатление. Возможность пожить в интерьере от Нувеля с панорамным бассейном — это опыт, который не повторить в обычной квартире.
Плюсы и минусы пентхауса Rosewood
|Плюсы
|Минусы
|Уникальный дизайн и архитектура
|Запредельная цена
|Сервис мирового уровня
|Доступен лишь немногим
|Собственный сад и бассейн
|Не всегда свободен для бронирования
|Лучший спа Guerlain в Латинской Америке
|Расходы не включают дополнительные развлечения
FAQ
Как выбрать люкс в Rosewood?
Лучше бронировать напрямую на сайте отеля или через проверенного турагента. Приоритет всегда у постоянных клиентов.
Сколько стоит ночь в пентхаусе?
50 000 долларов США (265 тысяч реалов).
Что лучше: Rosewood или отели Европы?
Rosewood выигрывает атмосферой и уникальным дизайном. Европейские отели часто предлагают больше классики и истории.
Мифы и правда
-
Миф: дорогой отель — это только роскошная кровать.
Правда: в люксах подобного уровня ключевое значение имеют сервис, уникальный дизайн и впечатления.
-
Миф: спа в отеле — это стандартная услуга.
Правда: Asaya от Guerlain в Rosewood признан лучшим спа в Латинской Америке.
-
Миф: знаменитости всегда живут в самых дорогих номерах.
Правда: даже Мемфис Депай остановился в Rosewood, но не в пентхаусе.
Интересные факты
• Rosewood Sao Paulo построен в здании бывшей больницы, что придаёт отелю исторический шарм.
• Архитектурный проект Жана Нувеля включает вертикальные сады, которые смягчают облик здания.
• В отеле более 160 номеров, но именно пентхаус считается визитной карточкой Rosewood.
Исторический контекст
-
1980-е: Rosewood появляется в США и начинает развивать сеть люксовых отелей.
-
2000-е: бренд выходит на мировой уровень, открывая проекты в Европе и Азии.
-
2020-е: Rosewood Sao Paulo становится новым символом гостиничного дела в Южной Америке, собирая престижные награды.
