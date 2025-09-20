Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:12

Самый дорогой номер Бразилии: кто готов заплатить 50 000 долларов за ночь в Rosewood

Penthouse Suite в Rosewood Sao Paulo назван самым дорогим люксом Бразилии — 50 тысяч долларов за ночь

В одном из оживлённых переулков Сан-Паулу, неподалёку от знаменитого проспекта Паулиста, находится отель Rosewood. Этот отель давно стал символом роскоши и стиля в Бразилии, а его люксы выбирали как национальные, так и мировые знаменитости. Здесь останавливались музыканты, актёры и спортсмены, в том числе игрок "Коринтианс" Мемфис Депай. Но даже ему не достался главный номер — пентхаус, который считается самым дорогим гостиничным люксом в стране.

Rosewood не раз получал престижные награды и в 2024 году был признан лучшим отелем Южной Америки, заняв 27-ю строчку в рейтинге The World's 50 Best Hotels. Кроме того, он стал победителем премии HD Awards, которая в индустрии гостеприимства считается одной из самых авторитетных. В этом году Rosewood оказался среди мировых финалистов премии Michelin Architecture & Design 2025 — награды для отелей, делающих акцент на уникальной архитектуре и дизайне.

Пентхаус за 50 тысяч долларов

Главная гордость Rosewood — люкс Penthouse Suite. Его стоимость ошеломляет: 50 000 долларов США за ночь (примерно 265 тысяч реалов). Этот трёхэтажный комплекс расположен на 25-м этаже и занимает внушительные 900 м². Здесь есть четыре спальни с кроватями king-size, просторные ванные комнаты, собственный сад и бассейн с панорамным видом на город. Интерьер вдохновлён бразильской архитектурой Оскара Нимейера, а дизайн создавался при участии Филиппа Старка и архитектора Жана Нувеля, удостоенного Притцкеровской премии.

Вместимость люкса рассчитана на восемь гостей, а сервис полностью оправдывает статус: круглосуточный дворецкий, питание по системе "всё включено" и отдельный доступ в спа-комплекс Asaya от Guerlain. К слову, этот спа-центр уже получил титул "Лучший в Латинской Америке и Бразилии" по версии World Spa Awards.

Сравнение: роскошные отели мира

Отель Страна Особенность Цена за ночь
Rosewood Sao Paulo Бразилия Penthouse Suite, 900 м², дизайн Нувеля 50 000 $
The Mark США (Нью-Йорк) Пентхаус 1115 м² с террасой 75 000 $
Hotel President Wilson Швейцария (Женева) Royal Penthouse Suite, 12 спален 80 000 $
Palms Casino Resort США (Лас-Вегас) Sky Villa с бассейном на высоте 100 000 $

Как правильно выбрать отель класса люкс: советы шаг за шагом

  1. Определите цель поездки: отдых, деловое путешествие, романтический уикенд.

  2. Изучите рейтинги — The World's 50 Best Hotels, World Spa Awards, Michelin Design.

  3. Сравните не только цену, но и услуги: наличие дворецкого, спа, трансфера.

  4. Обратите внимание на архитектурные и дизайнерские особенности.

  5. Забронируйте заранее — особенно если речь идёт о пентхаусах и уникальных люксах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбрать отель только по цене.

  • Последствие: дорогой, но скучный номер без сервисов.

  • Альтернатива: ориентироваться на комплекс услуг — например, Rosewood даёт доступ к спа Guerlain и персональному дворецкому.

  • Ошибка: бронировать без уточнения условий.

  • Последствие: скрытые расходы и ограничения.

  • Альтернатива: уточнять включённые услуги — "всё включено", трансфер, экскурсии.

А что если…

Что будет, если сравнить ночь в люксе за 50 000 долларов с покупкой недвижимости? За эти деньги можно взять в ипотеку квартиру в Сан-Паулу или приобрести небольшой дом в пригороде. Однако для многих гостей Rosewood важно не владение, а впечатление. Возможность пожить в интерьере от Нувеля с панорамным бассейном — это опыт, который не повторить в обычной квартире.

Плюсы и минусы пентхауса Rosewood

Плюсы Минусы
Уникальный дизайн и архитектура Запредельная цена
Сервис мирового уровня Доступен лишь немногим
Собственный сад и бассейн Не всегда свободен для бронирования
Лучший спа Guerlain в Латинской Америке Расходы не включают дополнительные развлечения

FAQ

Как выбрать люкс в Rosewood?
Лучше бронировать напрямую на сайте отеля или через проверенного турагента. Приоритет всегда у постоянных клиентов.

Сколько стоит ночь в пентхаусе?
50 000 долларов США (265 тысяч реалов).

Что лучше: Rosewood или отели Европы?
Rosewood выигрывает атмосферой и уникальным дизайном. Европейские отели часто предлагают больше классики и истории.

Мифы и правда

  • Миф: дорогой отель — это только роскошная кровать.
    Правда: в люксах подобного уровня ключевое значение имеют сервис, уникальный дизайн и впечатления.

  • Миф: спа в отеле — это стандартная услуга.
    Правда: Asaya от Guerlain в Rosewood признан лучшим спа в Латинской Америке.

  • Миф: знаменитости всегда живут в самых дорогих номерах.
    Правда: даже Мемфис Депай остановился в Rosewood, но не в пентхаусе.

Интересные факты

• Rosewood Sao Paulo построен в здании бывшей больницы, что придаёт отелю исторический шарм.
• Архитектурный проект Жана Нувеля включает вертикальные сады, которые смягчают облик здания.
• В отеле более 160 номеров, но именно пентхаус считается визитной карточкой Rosewood.

Исторический контекст

  1. 1980-е: Rosewood появляется в США и начинает развивать сеть люксовых отелей.

  2. 2000-е: бренд выходит на мировой уровень, открывая проекты в Европе и Азии.

  3. 2020-е: Rosewood Sao Paulo становится новым символом гостиничного дела в Южной Америке, собирая престижные награды.

