Пятизвёздочный прорыв: Сириус подарил России курорт международного масштаба

Mantera Supreme, расположенный в Сириусе на побережье Черного моря, получил престижную награду CRE Federal Awards 2025 в категории "Гостиницы 5*". Это признание закрепило за курортом статус одного из самых заметных проектов в российской индустрии гостеприимства.

"Для нас большая честь получить премию CRE Federal Awards и звание лучшего отеля 5*. Этот успех — результат слаженной и кропотливой работы всей команды", — сказала генеральный менеджер отеля Юлия Капралова.

Престижная награда и признание рынка

CRE Federal Awards — одна из ключевых российских премий в сфере коммерческой недвижимости. Она охватывает разные сегменты, включая офисные центры, торговые комплексы, склады и гостиничные объекты. Жюри насчитывает более 250 экспертов, среди которых инвесторы, девелоперы и представители отраслевых ассоциаций.

В 2025 году церемония прошла в Москве, собрав ведущих игроков рынка. Для Mantera Supreme победа стала подтверждением того, что российский бренд может конкурировать на международном уровне по качеству сервиса и концепции.

Почему Mantera Supreme называют "дубайским курортом"

Отель стал первым в России проектом столь высокого уровня, созданным под отечественной маркой. Его масштаб и продуманность сравнивают с известными ближневосточными курортами.

Комплекс занимает 6 гектаров в Сириусе, рядом с Олимпийским парком. Центральное здание — восьмиэтажный пятизвездочный отель на 400 номеров. Уникальной особенностью стал аква-комплекс с 11 бассейнами: крытыми и под открытым небом. Для гостей 10 люксов предусмотрены индивидуальные бассейны, а у шести — еще и приватные террасы.

Инфраструктура как в большом городе

Создатели задумывали курорт не только как место для отдыха, но и как пространство для культурных событий. Так, уже в ноябре пройдет Бархатный бал: выставка современных художников, благотворительный аукцион, танцевальные вечера и гала-ужин.

Территория курорта включает:

• рестораны и бары с авторским интерьером и панорамными видами;

• парк с субтропической зеленью;

• фитнес-центр с современным оборудованием;

• спа-комплекс с бассейнами и термальной зоной;

• конференц-центр на 1320 гостей;

• жилые резиденции Mantera Residence с апартаментами и пентхаусами до 231 м².

Сравнение: Mantera Supreme и Grand Snow Resort

Характеристика Mantera Supreme (Сириус) Grand Snow Resort (Архыз) Категория 5* 5* Локация Побережье Черного моря Горнолыжный курорт Номера 400 около 200 Уникальные фишки 11 бассейнов, собственные террасы у люксов, резиденции доступ к горнолыжным трассам, альпийская архитектура Целевая аудитория Пляжный отдых, бизнес-туризм, культурные события Зимние виды спорта, горный туризм

Как организовать отдых в Mantera Supreme: пошагово

Забронировать номер или резиденцию на официальном сайте сети Mantera Hotels. Выбрать пакет услуг: проживание, питание, спа-программы. Спланировать культурную программу: концерты, выставки, события на территории отеля. Для деловых поездок заранее забронировать залы конференц-центра. Воспользоваться услугами консьерж-сервиса для экскурсий в Сочи и Абхазию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: бронирование номера в высокий сезон в последний момент.

Последствие: отсутствие свободных вариантов или завышенная цена.

Альтернатива: использовать раннее бронирование через Mantera Hotels.

Ошибка: выбор неподходящей категории номера.

Последствие: недостаток пространства для семьи.

Альтернатива: апартаменты Mantera Residence с 2-3 спальнями.

Ошибка: игнорирование культурных мероприятий.

Последствие: упущенные возможности для ярких впечатлений.

Альтернатива: участие в Бархатном бале или выставках.

А что если…

Если планировать отдых в Сириусе не только как пляжный, но и как образовательный, можно совместить отпуск с посещением парков, музеев и объектов Олимпийского наследия. А бизнес-туристы смогут совместить деловые встречи с отдыхом в формате "bleisure" (работа + досуг).

Плюсы и минусы Mantera Supreme

Плюсы Минусы Высокий уровень сервиса Высокая стоимость Собственная морская экосистема с бассейнами Высокий спрос в сезон Разнообразие инфраструктуры Не каждому по карману резиденции Локация у моря и Олимпийского парка Пробки в пиковые часы Возможность совмещать отдых и бизнес Ограниченное число люксов с террасами

FAQ

Как выбрать номер в Mantera Supreme?

Определите цель поездки: для семей лучше апартаменты, для романтического отдыха — люксы с террасой.

Сколько стоит проживание?

Стандартные номера стартуют от 25 тыс. руб. за ночь, резиденции — от 40 тыс., пентхаусы — от 120 тыс.

Что лучше: отель или резиденции?

Отель удобен для краткосрочного отдыха, резиденции — для длительного проживания или семейных поездок.

Мифы и правда

Миф: российские отели не могут конкурировать с зарубежными курортами.

Правда: Mantera Supreme доказал обратное, получив международное признание.

Миф: пятизвездочный отдых — это только пляж и бассейн.

Правда: здесь уделяют внимание культуре, спорту и бизнес-сервисам.

3 интересных факта

У отеля собственная морская экосистема — редкость даже для курортов мирового уровня. Архитектурное и дизайнерское решение разрабатывало бюро AA Partners, известное проектами в сегменте luxury. Mantera Supreme стал первым в России курортом формата "город в городе".

Исторический контекст

Традиция премии CRE Federal Awards уходит в начало 2000-х. За эти годы она стала индикатором ключевых трендов в недвижимости и туризме. Ранее в категории "Гостиницы 5*" отмечались в основном международные бренды. Победа Mantera Supreme знаменует переломный момент: отечественный проект впервые вышел на один уровень с мировыми лидерами.