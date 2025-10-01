Пятизвёздочный прорыв: Сириус подарил России курорт международного масштаба
Mantera Supreme, расположенный в Сириусе на побережье Черного моря, получил престижную награду CRE Federal Awards 2025 в категории "Гостиницы 5*". Это признание закрепило за курортом статус одного из самых заметных проектов в российской индустрии гостеприимства.
"Для нас большая честь получить премию CRE Federal Awards и звание лучшего отеля 5*. Этот успех — результат слаженной и кропотливой работы всей команды", — сказала генеральный менеджер отеля Юлия Капралова.
Престижная награда и признание рынка
CRE Federal Awards — одна из ключевых российских премий в сфере коммерческой недвижимости. Она охватывает разные сегменты, включая офисные центры, торговые комплексы, склады и гостиничные объекты. Жюри насчитывает более 250 экспертов, среди которых инвесторы, девелоперы и представители отраслевых ассоциаций.
В 2025 году церемония прошла в Москве, собрав ведущих игроков рынка. Для Mantera Supreme победа стала подтверждением того, что российский бренд может конкурировать на международном уровне по качеству сервиса и концепции.
Почему Mantera Supreme называют "дубайским курортом"
Отель стал первым в России проектом столь высокого уровня, созданным под отечественной маркой. Его масштаб и продуманность сравнивают с известными ближневосточными курортами.
Комплекс занимает 6 гектаров в Сириусе, рядом с Олимпийским парком. Центральное здание — восьмиэтажный пятизвездочный отель на 400 номеров. Уникальной особенностью стал аква-комплекс с 11 бассейнами: крытыми и под открытым небом. Для гостей 10 люксов предусмотрены индивидуальные бассейны, а у шести — еще и приватные террасы.
Инфраструктура как в большом городе
Создатели задумывали курорт не только как место для отдыха, но и как пространство для культурных событий. Так, уже в ноябре пройдет Бархатный бал: выставка современных художников, благотворительный аукцион, танцевальные вечера и гала-ужин.
Территория курорта включает:
• рестораны и бары с авторским интерьером и панорамными видами;
• парк с субтропической зеленью;
• фитнес-центр с современным оборудованием;
• спа-комплекс с бассейнами и термальной зоной;
• конференц-центр на 1320 гостей;
• жилые резиденции Mantera Residence с апартаментами и пентхаусами до 231 м².
Сравнение: Mantera Supreme и Grand Snow Resort
|Характеристика
|Mantera Supreme (Сириус)
|Grand Snow Resort (Архыз)
|Категория
|5*
|5*
|Локация
|Побережье Черного моря
|Горнолыжный курорт
|Номера
|400
|около 200
|Уникальные фишки
|11 бассейнов, собственные террасы у люксов, резиденции
|доступ к горнолыжным трассам, альпийская архитектура
|Целевая аудитория
|Пляжный отдых, бизнес-туризм, культурные события
|Зимние виды спорта, горный туризм
Как организовать отдых в Mantera Supreme: пошагово
-
Забронировать номер или резиденцию на официальном сайте сети Mantera Hotels.
-
Выбрать пакет услуг: проживание, питание, спа-программы.
-
Спланировать культурную программу: концерты, выставки, события на территории отеля.
-
Для деловых поездок заранее забронировать залы конференц-центра.
-
Воспользоваться услугами консьерж-сервиса для экскурсий в Сочи и Абхазию.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: бронирование номера в высокий сезон в последний момент.
Последствие: отсутствие свободных вариантов или завышенная цена.
Альтернатива: использовать раннее бронирование через Mantera Hotels.
-
Ошибка: выбор неподходящей категории номера.
Последствие: недостаток пространства для семьи.
Альтернатива: апартаменты Mantera Residence с 2-3 спальнями.
-
Ошибка: игнорирование культурных мероприятий.
Последствие: упущенные возможности для ярких впечатлений.
Альтернатива: участие в Бархатном бале или выставках.
А что если…
Если планировать отдых в Сириусе не только как пляжный, но и как образовательный, можно совместить отпуск с посещением парков, музеев и объектов Олимпийского наследия. А бизнес-туристы смогут совместить деловые встречи с отдыхом в формате "bleisure" (работа + досуг).
Плюсы и минусы Mantera Supreme
|Плюсы
|Минусы
|Высокий уровень сервиса
|Высокая стоимость
|Собственная морская экосистема с бассейнами
|Высокий спрос в сезон
|Разнообразие инфраструктуры
|Не каждому по карману резиденции
|Локация у моря и Олимпийского парка
|Пробки в пиковые часы
|Возможность совмещать отдых и бизнес
|Ограниченное число люксов с террасами
FAQ
Как выбрать номер в Mantera Supreme?
Определите цель поездки: для семей лучше апартаменты, для романтического отдыха — люксы с террасой.
Сколько стоит проживание?
Стандартные номера стартуют от 25 тыс. руб. за ночь, резиденции — от 40 тыс., пентхаусы — от 120 тыс.
Что лучше: отель или резиденции?
Отель удобен для краткосрочного отдыха, резиденции — для длительного проживания или семейных поездок.
Мифы и правда
-
Миф: российские отели не могут конкурировать с зарубежными курортами.
Правда: Mantera Supreme доказал обратное, получив международное признание.
-
Миф: пятизвездочный отдых — это только пляж и бассейн.
Правда: здесь уделяют внимание культуре, спорту и бизнес-сервисам.
3 интересных факта
-
У отеля собственная морская экосистема — редкость даже для курортов мирового уровня.
-
Архитектурное и дизайнерское решение разрабатывало бюро AA Partners, известное проектами в сегменте luxury.
-
Mantera Supreme стал первым в России курортом формата "город в городе".
Исторический контекст
Традиция премии CRE Federal Awards уходит в начало 2000-х. За эти годы она стала индикатором ключевых трендов в недвижимости и туризме. Ранее в категории "Гостиницы 5*" отмечались в основном международные бренды. Победа Mantera Supreme знаменует переломный момент: отечественный проект впервые вышел на один уровень с мировыми лидерами.
