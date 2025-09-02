Атмосфера пятизвёздочного отеля у вас дома: приём, который работает всегда

Интерьеры дорогих отелей ассоциируются с уютом, лёгкостью и продуманностью деталей. Но для создания атмосферы "пяти звёзд" совсем не обязательно бронировать номер — многие дизайнерские приёмы легко перенести в собственную квартиру.

Простор без лишних стен

Гостиничные номера часто проектируются как студии — максимум света и минимум перегородок. Даже небольшое помещение кажется просторнее. Если перепланировка невозможна, можно просто переставить мебель или заменить плотные шторы на лёгкие ролл-шторы. Освободившийся свет и воздух сразу создадут ощущение простора.

"Избавьтесь от лишних стен, если такая перепланировка допустима. Бессмысленные перегородки только поглощают пространство", — отмечает дизайнер Анна Погодина.

Свет в несколько уровней

В отелях редко ограничиваются одним потолочным светильником. Там применяют многоуровневое освещение: верхний свет для уборки, бра и подсветка для уюта вечером, навигационный свет у пола для удобства ночью. Такой подход можно реализовать и дома: настольные лампы, подсветка полок и мягкий рассеянный свет помогают менять атмосферу в зависимости от ситуации.

Белоснежное бельё и качественная кровать

В гостиницах ставка делается на постель. Белое или однотонное бельё выглядит свежо и дорого, а натуральные ткани (хлопок, сатин, жаккард) дарят комфорт и долговечность. Важно не только бельё, но и сама кровать: удобный матрас, ортопедические подушки и качественное основание — то, что определяет настроение на весь день.

Минимум декора, максимум уюта

В роскошных отелях не встретишь лишних мелочей. Достаточно пары картин, зеркала и вазы с цветами. Главный принцип — всё, что остаётся в интерьере, должно быть функциональным или вызывать приятные эмоции. Избегайте перегруженности: декоративные подушки и пара стильных аксессуаров создадут уют, не превращая комнату в склад.

Поддержание свежести

В отелях всегда идеальные полы и стены, потому что повреждения устраняются сразу. Дома тоже стоит следить за мелочами: подклеить угол обоев, обновить лак на мебели, заменить старый плед. Такой уход продлевает жизнь интерьеру и сохраняет ощущение новизны.

Атмосфера релакса

Шикарный отель — это прежде всего комфорт. Для отдыха нужны зоны, где всё под рукой: кресло с торшером и полкой для книг, столик рядом с диваном для вечернего чая. Интерьер лучше строить на спокойных тонах и избегать визуального шума. Дополнить уют помогут ароматы — апельсин бодрит, жасмин и пачули успокаивают.

Создать атмосферу отеля можно в любой квартире. Достаточно продумать освещение, освободить пространство, выбрать хорошее бельё и мебель, убрать лишний декор и добавить уютные зоны для отдыха. Тогда дом будет дарить то же чувство спокойствия и гармонии, что и лучший номер в пятизвёздочном отеле.