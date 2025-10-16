Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 9:17

Заходили с леса, уходили с миллионами: в Екатеринбурге накрыли элитную банду "призраков"

В Екатеринбурге и Челябинской области раскрыта серия краж из домов на сумму свыше 20 млн рублей

Полиция Екатеринбурга задержала пятерых участников преступной группы, подозреваемых в серии краж из элитных домов города и соседней Челябинской области. Общий ущерб, по данным правоохранителей, превысил 20 миллионов рублей.

Как действовали преступники

В УМВД рассказали, что воры орудовали в конце сентября и начале октября, тщательно продумывая каждое ограбление.

"Подозреваемые подходили к домам в основном со стороны леса, чтобы скрыть свой транспорт, использовали для маскировки балаклавы и перчатки, совершали преступления в максимально короткое время, чтобы в случае срабатывания сигнализации успеть скрыться до прибытия охраны", — уточнили в ведомстве.

Преступники следовали строгим правилам конспирации и избегали лишнего внимания.

Что похищали

Из домов чаще всего пропадали ювелирные изделия, премиальные часы, а иногда даже дорогие напитки и электросамокаты. По данным следствия, за один день злоумышленники могли ограбить сразу два коттеджа в разных регионах.

Кто стоит за кражами

Банду задержали в начале октября. Среди участников — жители Екатеринбурга и Сургута, некоторые из них уже имели судимости.
Против задержанных возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража). Следователи насчитывают четыре эпизода преступной деятельности в Екатеринбурге и пять — в Челябинской области.

Расследование продолжается, полиция проверяет фигурантов на причастность к другим аналогичным кражам.

