Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:20

Когда любовь стала контрактом: блогерша из Дубая оценила семейное счастье

Блогерша Суди Аль-Надак опубликовала список требований к мужу — Царьград

После рождения ребёнка некоторые семьи пересматривают привычный уклад, но для дубайской блогерши Суди Аль Надак это стало поводом установить собственные стандарты роскоши. Об этом сообщает издание "Царьград". Молодая мать уверена, что обеспеченный супруг обязан поддерживать безупречный образ семьи не только словами, но и ежедневными расходами на комфорт.

Условия роскошного материнства

Суди Аль Надак, дизайнер и домохозяйка из Дубая, опубликовала в TikTok видео, где озвучила список требований к мужу-миллионеру. В ролике, который посмотрели миллионы пользователей, она подчеркнула, что их сын должен носить исключительно дизайнерскую одежду. Каждая деталь гардероба, по словам блогерши, должна отражать статус семьи.

Кроме того, супруг обязан ежемесячно оплачивать профессиональные фотосессии ребёнка, чтобы сохранить воспоминания о каждом этапе взросления. Для самой Суди предусмотрен не менее впечатляющий пункт — ежедневные букеты от мужа и регулярные визиты в салоны красоты.

"Семейные каникулы каждый месяц — чтобы мы могли хорошо провести время вместе", — подчеркнула Суди Аль Надак. Этот пункт, по её словам, символизирует не только отдых, но и эмоциональную близость, которую важно поддерживать.

Новая мода среди "миллионерш"

Список требований Аль Надак вызвал широкий отклик в соцсетях. Многие пользователи сравнили её заявление с похожим списком, опубликованным в августе 2023 года блогершей Линдой Андраде, которая также известна как "Dubai's Rich Wife". Их подход к семейным отношениям основан на демонстративной щедрости и постоянном подтверждении высокого статуса.

Наблюдатели отмечают, что подобные заявления становятся новой формой самопрезентации в блогосфере, где материальный достаток превращается в часть личного бренда. Для аудитории это не просто откровение о семейной жизни, а тщательно выстроенный образ, рассчитанный на эмоциональный отклик и обсуждение.

Социальный контекст и реакция

Комментаторы разделились во мнениях. Одни восприняли признание Аль Надак как пример заботы и внимания к жене и ребёнку. Другие увидели в этом показатель потребительской культуры, где семейные отношения оцениваются через призму финансовых обязательств.

Тем не менее блогерша продолжает активно делиться подробностями своей жизни, демонстрируя уверенность в выбранной модели брака. Её история стала очередным напоминанием о том, как социальные сети превращают личное в публичное, а личное благополучие — в часть массового зрелища.

