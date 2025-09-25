Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:43

Электромечта треснула по швам: немецкие бренды откатываются к гибридам

Porsche, Mercedes и Audi пересмотрели планы по люксовым электромобилям из-за падения спроса

Снижение интереса покупателей к дорогим электромобилям заставило немецких автогигантов пересмотреть стратегию. Еще недавно премиальные бренды обещали полностью уйти в "зеленое" будущее, но сегодня вынуждены корректировать планы: спрос на люксовые электрокары оказался ниже ожиданий.

Как изменились планы брендов

Компания Porsche три года назад заявляла, что электрические модели превзойдут по продажам бензиновые. Однако прогноз оказался слишком оптимистичным. Производитель приостановил проект нового электровнедорожника и перенес запуск ряда других моделей. Причина — рост затрат и падение интереса к Taycan. Теперь марка снова делает ставку на гибриды и ДВС.

Mercedes столкнулся с трудностями при продвижении флагмана EQS стоимостью около €110 тысяч. А у Audi снизились продажи в Китае: рынок активно заняли местные бренды вроде BYD и Xiaomi, предлагающие электромобили в разы дешевле.

Исключением выглядит BMW. В премиум-сегменте концерн показал рост на 16% в первой половине года, хотя и ему приходится снижать цены на дорогие версии электрокаров в Европе.

Сравнение позиций компаний

Марка Проблемы Действия
Porsche Высокие издержки, падение спроса на Taycan Отказ от внедорожника, ставка на гибриды
Mercedes Сложности сбыта EQS за €110 тыс. Корректировка линейки
Audi Потери в Китае из-за дешевых конкурентов Поиск новых рынков
BMW Рост 16% в премиум-сегменте Снижение цен на люксовые электрокары

Советы шаг за шагом: как выбирать премиальный электромобиль

  1. Определите бюджет: стоимость моделей сильно различается (от €40 тыс. у китайских брендов до €100 тыс. и выше у немецких).

  2. Сравните запас хода и инфраструктуру зарядок в вашем регионе.

  3. Обратите внимание на страховку: тарифы для люксовых электрокаров выше, чем для бензиновых аналогов.

  4. Проверьте условия сервисного обслуживания — у премиум-марок оно может быть ограничено только фирменными центрами.

  5. Рассмотрите альтернативу в виде гибрида, если зарядная сеть развита слабо.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка дорогого электрокара в регионе без развитой сети зарядок.

  • Последствие: постоянные трудности с эксплуатацией, простои и лишние расходы.

  • Альтернатива: выбрать плагин-гибрид или бензиновую версию.

  • Ошибка: ориентироваться только на бренд.

  • Последствие: переплата без ощутимых преимуществ.

  • Альтернатива: рассмотреть китайские премиальные марки, где цена ниже, а функции схожи.

А что если…

А что если рынок люксовых электрокаров не оправдает ожиданий вовсе? Тогда производители могут ускорить выпуск гибридов, а электрификация станет выбором массового сегмента, где дешевизна и практичность важнее имиджа. Для премиум-брендов акцент может сместиться в сторону технологий салона, автономного управления и эксклюзивности, а не только электротяги.

Плюсы и минусы дорогих электромобилей

Плюсы Минусы
Экологичность, отсутствие выхлопа Высокая цена
Престиж и инновационный имидж Ограниченная инфраструктура
Технологичность (системы помощи) Дорогой сервис и страховка
Тихая работа и плавность хода Быстрая потеря стоимости на вторичке

FAQ

Как выбрать люксовый электромобиль?
Ориентируйтесь не только на бренд, но и на реальные потребности: пробег, условия зарядки и стоимость владения.

Сколько стоит премиальный электрокар?
Средний ценник у Mercedes EQS — около €110 тыс., у Porsche Taycan — от €90 тыс., у Audi e-tron — от €80 тыс.

Что лучше — электрокар или гибрид?
Если в регионе мало зарядных станций, практичнее плагин-гибрид: он позволяет ездить на электричестве в городе и не зависеть от розетки в дальних поездках.

Мифы и правда

  • Миф: люксовые электромобили полностью заменят ДВС к 2030 году.

  • Правда: даже лидеры рынка корректируют планы, возвращаясь к гибридным решениям.

  • Миф: электрокар всегда дешевле в эксплуатации.

  • Правда: сервис и страховка на премиальные модели могут быть дороже, чем у бензиновых аналогов.

3 интересных факта

  1. Первый электрокар Porsche — модель Taycan — поступил в продажу в 2019 году.

  2. У BMW доля электромобилей в Европе уже превышает 20% от всех продаж.

  3. В Китае премиальные электрокары продаются хуже всего: местные покупатели предпочитают доступные аналоги от BYD.

Исторический контекст

  • 2015 год — Tesla Model S стала символом люксового электромобиля.

  • 2019 год — Porsche Taycan показал, что и классика готова к "зеленому" будущему.

  • 2023 год — европейские бренды начали массово снижать цены, чтобы конкурировать с Китаем.

