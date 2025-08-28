Красота за миллионы: эти культовые продукты оборачиваются катастрофой для лица

Вы когда-нибудь задумывались, почему идеально разрекламированное средство от люксового бренда внезапно превращается во врага вашей кожи? Оказалось, что даже самые дорогие косметические продукты, которые нам обещают "сияние без недостатков", могут обернуться прыщами и забитыми порами. Цена и престиж бренда — далеко не гарантия того, что средство подойдет вашей коже.

Скрытые враги в составе

Многие производители добавляют в косметику ингредиенты, которые считаются комедогенными. Среди самых частых "провокаторов":

Этилгексилпальмитат - лидер в списке, активно используемый в декоративной косметике.

Кокосовое масло и его производные - могут быть безобидны для сухой кожи, но опасны для комбинированной и жирной.

Тальк - хорошо впитывает жир, но у чувствительной кожи нередко вызывает раздражение и высыпания.

Эти компоненты часто встречаются даже в премиальных продуктах, которые считаются "святым граалем" среди блогеров.

Популярные средства, вызывающие сомнения

Список "звездных" продуктов, которые могут испортить состояние кожи, внушительный:

Тональный крем Giorgio Armani Luminous Silk Foundation . Содержит полиглицерил-4 изостеарат и гексил лаурат, из-за которых пользователи жалуются на подкожные высыпания.

Chanel Rouge Coco Flash и Dior Lip Glow Oil . В составе помады Chanel сразу три потенциальных "засорителя" пор, а культовое масло Dior тоже не безобидно — в нем этилгексилпальмитат и диизостеарилмалат.

Пудра Huda Beauty Easy Bake . Содержит тальк и сильную отдушку, которая раздражает чувствительную кожу.

Консилер Yves Saint Laurent Touche Éclat . Да, он маскирует круги под глазами, но заодно может спровоцировать новые несовершенства.

Бронзер Benefit Hoola. С момента выхода в 2001 году стал культовым, но миристат магния в его составе способен провоцировать акне.

Иллюзия "чистой" косметики

Считается, что "чистая" или натуральная косметика решает все проблемы. Но это миф. В составе таких средств нередко встречаются сильные комедогены вроде кокосового масла или экстрактов водорослей. Они не влияют на гормональный фон, зато могут стать причиной новых высыпаний.

Как выбрать косметику без риска

Чтобы минимизировать проблемы, дерматологи советуют:

внимательно изучать состав и избегать комедогенных ингредиентов;

тестировать новые продукты на небольшом участке кожи;

не полагаться только на цену или модный бренд;

учитывать тип своей кожи — то, что безопасно для сухой кожи, может стать катастрофой для жирной.

В 2019 году Американская академия дерматологии опубликовала список из более чем 100 компонентов, которые могут спровоцировать акне. И многие из них до сих пор активно используются в люксовой косметике.

Вывод прост — универсально "идеальных" средств не существует. Даже культовые продукты, о которых говорят все, могут оказаться несовместимыми именно с вашей кожей.