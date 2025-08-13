Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Павел Деревянко
Павел Деревянко
© commons.wikimedia.org by Svklimkin is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:30

Свадьба на 15 миллионов: как Деревянко превратил день бракосочетания в шоу года

Свадьба Павла Деревянко и Зои Фуць в Москве обошлась в 15 миллионов рублей

Не каждый день услышишь о свадьбе, которая стоит целое состояние. Но актер Павел Деревянко и дизайнер Зоя Фуць решили, что их праздник должен быть именно таким — с блеском, размахом и неожиданными тратами, которые удивили даже светскую Москву. По данным Telegram-канала "Звездач", бюджет торжества составил около 15 миллионов рублей, и каждый рубль был потрачен на эффектное шоу.

Миллионы за праздник мечты

Свадебный день начался в загсе Барвихи, но это была лишь первая точка насыщенной программы. После регистрации молодожены и гости переместились в концертный зал Barvikha Luxury Village, а финалом стал банкет в одном из самых дорогих яхт-клубов столицы. Только аренда и депозит этой площадки, по данным источника, стартуют от 350 тысяч рублей.

Не обошлось и без музыкального подарка: на сцену вышла группа "Иванушки International", чей гонорар за вечер составил внушительные 7 миллионов рублей. Для гостей это стало одной из главных "изюминок" вечера.

Традиции с современным размахом

Особое внимание привлекла традиция выкупа невесты. Павел Деревянко заплатил за свою возлюбленную 5 миллионов рублей.

"В этом помогли друзья и гости — получилось весело и символично", — рассказывает издание.

Церемонию вёл популярный шоумен Михаил Галустян, придав происходящему особый колорит.

На банкете гостей угощали блюдами премиум-класса, стоимость которых составила 12 тысяч рублей на человека. Атмосфера вечера, по словам очевидцев, была одновременно камерной и роскошной — несмотря на внушительные масштабы организации.

Звёздный список гостей

Свадьба Деревянко и Фуць собрала внушительное количество знаменитостей. В числе приглашённых были писатель Александр Цыпкин, продюсер Данила Шарапов, предприниматель Анатолий Сульянов, а также актёры Гоша Куценко и Никита Ефремов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Продюсер Брукхаймер сообщил о переговорах с Деппом по роли Джека Воробья в шестом фильме вчера в 21:15

Джонни Депп на пороге великого возвращения: переговоры о шестой части "Пиратов" уже идут

Продюсер "Пиратов Карибского моря" намекнул на возвращение Джонни Деппа к роли Джека Воробья. Что изменилось и как идёт работа над новой частью?

Читать полностью » Бас-гитарист Дженнифер Лопес встретился с школьником в Алматы и побывал у него дома вчера в 20:06

От баскетбольной площадки до кухни с бешбармаком: казахстанское гостеприимство, покорившее бас-гитариста Дженнифер Лопес

Басист Дженнифер Лопес неожиданно оказался в алматинской квартире, отведал бешбармак и подарил ВИП-билет, подружившись с местным школьником.

Читать полностью » Актёр Алан Тьюдик сообщил об исключении из промокампании фильма вчера в 19:52

Главная загадка "Я, робот": кого скрыли из титров и зачем

Алан Тьюдик рассказал, почему его исключили из промо "Я, робот" — зрители на тестовых показах полюбили его персонажа даже больше Уилла Смита.

Читать полностью » Дженнифер Энистон назвала измену Брэда Питта с Джоли тяжёлым испытанием вчера в 18:46

Скандал, который перевернул Голливуд: Дженнифер Энистон решила рассказать свою правду

Когда измена супруга превращается в главную тему таблоидов, а миллионы следят за твоей болью — Дженнифер Энистон рассказывает, как она это пережила.

Читать полностью » Памела Андерсон выпустила серию маринованных огурцов для помощи дикой природе Калифорнии вчера в 17:40

Животные, острые огурцы и розы: Памела Андерсон снова всех удивила

Памела Андерсон превратила семейный рецепт маринованных огурцов в лимитированную серию с цветочной нотой — и направила выручку на помощь дикой природе.

Читать полностью » Саундтрек Netflix вчера в 16:35

Netflix выдал хит, который затмил BTS и Blackpink — никто не ожидал, что так можно

Неожиданный прорыв в чартах: саундтрек анимационного фильма Netflix "Кей-поп-охотницы на демонов" обогнал BTS и Blackpink, возглавив Billboard Hot 100.

Читать полностью » Музей Гетти завершил реставрацию картины Джентилески, пострадавшей в порту Бейрута в 2020 году вчера в 15:30

От обломков до шедевра: невероятное спасение работы Артемизии Джентилески

В Лос-Анджелесе показали картину Джентилески, пережившую взрыв в Бейруте и долгую реставрацию. Её история полна драматизма и неожиданных открытий.

Читать полностью » Тейлор Свифт анонсировала альбом вчера в 14:52

Плейлисты, чемодан и загадочная фраза: всё, что известно о грядущей пластинке Свифт

Тейлор Свифт раскрыла название нового альбома в подкасте и намекнула на детали через плейлист и загадочный чемодан, запустив волну фанатских теорий.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Дерматолог предупреждает: почему нельзя выдергивать седые волосы - опасно для здоровья
Дом

Чем дорогой роутер отличается от дешёвого: личный опыт выбора
Наука и технологии

Археологи в шоке: каннибализм в эпоху неолита был распространенной практикой
Еда

Как правильно испечь морковный торт: инструкции и рекомендации
Туризм

Путь к чистейшей воде Гавайев: маршруты, которые стоит пройти
Авто и мото

Дубай внедрил систему Data Drive для прогнозирования заторов в реальном времени — RTA
Спорт и фитнес

Какие мышцы работают при выполнении squat thrust и burpee — пояснение фитнес-инструкторов
Авто и мото

Вице-президент Toyota сообщил о разработке универсального двигателя для всех типов транспорта
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru