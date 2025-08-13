Свадьба на 15 миллионов: как Деревянко превратил день бракосочетания в шоу года

Не каждый день услышишь о свадьбе, которая стоит целое состояние. Но актер Павел Деревянко и дизайнер Зоя Фуць решили, что их праздник должен быть именно таким — с блеском, размахом и неожиданными тратами, которые удивили даже светскую Москву. По данным Telegram-канала "Звездач", бюджет торжества составил около 15 миллионов рублей, и каждый рубль был потрачен на эффектное шоу.

Миллионы за праздник мечты

Свадебный день начался в загсе Барвихи, но это была лишь первая точка насыщенной программы. После регистрации молодожены и гости переместились в концертный зал Barvikha Luxury Village, а финалом стал банкет в одном из самых дорогих яхт-клубов столицы. Только аренда и депозит этой площадки, по данным источника, стартуют от 350 тысяч рублей.

Не обошлось и без музыкального подарка: на сцену вышла группа "Иванушки International", чей гонорар за вечер составил внушительные 7 миллионов рублей. Для гостей это стало одной из главных "изюминок" вечера.

Традиции с современным размахом

Особое внимание привлекла традиция выкупа невесты. Павел Деревянко заплатил за свою возлюбленную 5 миллионов рублей.

"В этом помогли друзья и гости — получилось весело и символично", — рассказывает издание.

Церемонию вёл популярный шоумен Михаил Галустян, придав происходящему особый колорит.

На банкете гостей угощали блюдами премиум-класса, стоимость которых составила 12 тысяч рублей на человека. Атмосфера вечера, по словам очевидцев, была одновременно камерной и роскошной — несмотря на внушительные масштабы организации.

Звёздный список гостей

Свадьба Деревянко и Фуць собрала внушительное количество знаменитостей. В числе приглашённых были писатель Александр Цыпкин, продюсер Данила Шарапов, предприниматель Анатолий Сульянов, а также актёры Гоша Куценко и Никита Ефремов.