BMW 7 SERIES
BMW 7 SERIES
© Own work by Dinkun Chen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 7:22

Престиж против кошелька: когда машина класса «люкс» оборачивается разочарованием

RepairPal: BMW 7 серии получила 2,5 балла по надёжности при годовых расходах на ремонт до 1061 доллара

Когда речь заходит о машинах премиального сегмента, большинство людей сразу представляют высокое качество, безупречный сервис и ощущение статуса. Однако дорогая цена и громкое имя не всегда гарантируют спокойное владение. Многие популярные модели класса "люкс" оборачиваются для владельцев не только внушительными ежемесячными платежами, но и постоянными расходами на ремонт и обслуживание.

Ленд Ровер Рендж Ровер

Флагман Land Rover давно ассоциируется с престижем и элитным комфортом. Его элегантные линии, просторный салон и уверенные внедорожные возможности притягивают внимание. Но за красотой скрывается оборотная сторона. По данным RepairPal, марка получила лишь 2,5 балла из 5 возможных по надежности, что делает её одной из самых проблемных среди 32 брендов.

"Средняя годовая стоимость ремонта, по данным RepairPal, составляет 1258 долларов США", — пояснил автомобильный эксперт Роб Диллан.

Он отметил, что в реальности ежемесячные траты на содержание заметно превышают рекламируемые цифры, ведь после окончания гарантии владельцы часто сталкиваются с серьезными поломками.

Ленд Ровер Рендж Ровер Спорт

Младший брат флагмана, Range Rover Sport, предлагает меньше габаритов, но те же изысканные решения. Однако владельцы и сервисные центры отмечают частые проблемы с пневмоподвеской, электроникой и коробкой передач.

"Пневмоподвеска, электросистемы и компоненты трансмиссии автомобиля часто требуют дорогостоящего ремонта", — сказал владелец German Car Depot Алан Гельфанд.

Прибавьте сюда крупный ежемесячный платеж — и ощущение роскоши быстро сменяется тревогой за будущие расходы.

Maserati Ghibli

Итальянская Maserati Ghibli притягивает взгляды — её спортивный дизайн и фирменный звук двигателя вызывают восторг. Но покупателю стоит учитывать и другую сторону: высокие издержки на обслуживание и колоссальная потеря стоимости.

"CarEdge прогнозирует амортизационные расходы в размере 16 544 долларов за три года", — отметил Диллан.

По расчетам, общие траты за пять лет, включая страховку и ремонт, составят более 178 тысяч долларов. При этом по данным iSeeCars, Ghibli теряет свыше 60% стоимости на вторичном рынке за те же пять лет.

BMW 7 серии

Флагманский седан BMW давно считается символом комфорта и технического прогресса. Он впечатляет плавностью хода, просторным салоном и передовыми системами. Но эксперты предупреждают: за престиж приходится платить.

RepairPal оценивает среднюю стоимость ежегодного ремонта "семерки" в диапазоне от 847 до 1061 доллара. К тому же рейтинг надежности у марки не превышает 2,5 балла из 5. В результате стоимость владения значительно выше, чем обещает реклама.

BMW X7

Полноразмерный внедорожник X7 соблазняет статусом и технологиями. Но сложная конструкция автомобиля делает его настоящим испытанием для кошелька владельца.

"X7 от BMW оснащен передовыми технологиями, однако его сложная конструкция влечет высокие требования к техническому обслуживанию", — пояснил Гельфанд.

По данным CarEdge, обслуживание и ремонт за первые десять лет обойдутся в 20 542 доллара, что на 8 тысяч дороже среднего показателя. При этом вероятность капитального ремонта превышает 56%. Турбированные моторы и пневмоподвеска в случае поломки требуют особенно больших вложений.

