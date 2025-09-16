Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Audi Q5 Sportback
Audi Q5 Sportback
© commons.wikimedia.org by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 6:26

Эти авто теряют в цене быстрее айфона: пенсионеры остаются ни с чем

Эксперты CarEdge сообщили: Range Rover теряет до 76% стоимости за 5 лет

Многие люди после выхода на пенсию задумываются о покупке автомобиля, который долгие годы оставался лишь мечтой. Возможность позволить себе стильную и престижную машину кажется логичным способом порадовать себя после десятилетий работы. Но важно помнить: не каждая модель класса люкс подходит для пожилых водителей. Высокие расходы на содержание, низкая надежность или быстрая потеря стоимости способны превратить удовольствие от обладания такой машиной в постоянную головную боль.

Почему роскошные авто могут разочаровать пенсионеров

Главная проблема дорогих моделей в том, что их обслуживание обходится в разы дороже, чем у автомобилей среднего сегмента. Ремонт сложных узлов требует квалифицированных специалистов, оригинальные запчасти стоят баснословно, а страховые выплаты зачастую выше. Кроме того, многие престижные бренды не могут похвастаться высокой надежностью. В итоге владелец получает не статусный актив, а источник постоянных расходов.

К тому же дорогие машины чаще всего теряют в цене гораздо быстрее, чем массовые модели. Через несколько лет их остаточная стоимость оказывается ниже ожиданий, а при продаже хозяин теряет десятки тысяч долларов.

Land Rover Range Rover

Эта марка ассоциируется с комфортом и солидностью, но только в том случае, если машина исправна. Статистика, к сожалению, неутешительная: RepairPal оценивает надежность бренда всего в 2,5 балла из 5. В общем рейтинге Land Rover занимает 31-е место из 32, уступая почти всем конкурентам.

Стоимость базовых версий Range Rover стартует примерно с 50 тысяч долларов, а топовые комплектации уходят далеко за отметку в 100 тысяч. Но на фоне высокой цены владельцы сталкиваются с дорогими и частыми ремонтами. Дополнительный минус — стремительная потеря стоимости. CarEdge ставит Range Rover на последнее место среди 217 премиальных моделей: через пять лет машина сохраняет лишь 24,4% от первоначальной цены.

Maserati Levante

Levante от Maserati выглядит эффектно и обещает драйверский характер, но в долгосрочной перспективе это одна из самых невыгодных покупок. CarEdge присуждает модели предпоследнее место по амортизации: за пять лет она теряет более 74% стоимости, оставаясь примерно на уровне 26 тысяч долларов от стартовой цены в 102 тысячи.

Надежность Maserati также оставляет желать лучшего. Автомобили требуют внимательного и дорогостоящего обслуживания, а стоимость владения быстро превышает стоимость владения конкурентами того же уровня — например, BMW или Lexus.

Audi Q5

На первый взгляд, Audi Q5 кажется разумным вариантом. RepairPal оценивает надежность в три звезды, что лучше, чем у многих премиальных моделей. Однако CarEdge ставит модель в середину рейтинга, а экспертные обзоры указывают на явное устаревание дизайна и технологий.

Edmunds даёт Q5 скромные 7,6 балла из 10, а MotorTrend отмечает, что автомобиль выполняет свою задачу, но ничем не выделяется в переполненном сегменте. Конкуренты вроде Genesis G70 или BMW 3-Series предлагают больше удовольствия за меньшие деньги: при старте в 52 200 долларов Q5 выглядит переоценённым.

Jaguar I-Pace

Jaguar I-Pace — полностью электрический кроссовер, который мог бы привлечь внимание пенсионеров, интересующихся экологичными технологиями. Его цена стартует от 72 500 долларов. Но на фоне конкурентов — BMW iX или Audi SQ6 e-tron — британская модель смотрится менее выгодно.

Запас хода I-Pace ограничен менее чем 250 милями, а процесс зарядки занимает слишком много времени. При этом дизайн не отражает традиционный стиль Jaguar, который долгие годы был символом престижности марки. Car and Driver оценивает модель всего в 7,5 звезды из 10, называя главным минусом посредственный запас хода и медленную зарядку.

Плюсы и минусы

Модель Плюсы Минусы
Range Rover Комфорт, проходимость, престиж Низкая надежность, дорогой ремонт, сильная амортизация
Maserati Levante Эффектный дизайн, спортивный характер Быстрая потеря стоимости, дорогие запчасти
Audi Q5 Средняя надежность, узнаваемый бренд Устаревший дизайн, завышенная цена
Jaguar I-Pace Электротяга, современный имидж Малый запас хода, медленная зарядка

Советы шаг за шагом: как выбрать автомобиль на пенсии

  1. Определите бюджет с учётом не только покупки, но и будущих расходов на обслуживание.

  2. Изучите статистику надежности: сервисы вроде RepairPal и CarEdge помогут избежать сюрпризов.

  3. Рассмотрите массовые модели премиум-сегмента, которые предлагают комфорт без лишних расходов.

  4. Обратите внимание на гарантию и доступность сервисных центров.

  5. Планируйте перепродажу: оцените остаточную стоимость через 3-5 лет.

Мифы и правда

• Миф: "Все автомобили премиум-класса надёжнее массовых". Правда: многие бренды люкс значительно уступают по надежности Toyota или Honda.
• Миф: "Электромобиль всегда выгоднее в содержании". Правда: дорогие электрокроссоверы требуют дорогого обслуживания батарей и электроники.
• Миф: "Если машина дорогая, она будет долго держать цену". Правда: Range Rover и Maserati теряют больше половины стоимости всего за 5 лет.

FAQ

Как выбрать авто для пенсионера?
Лучше ориентироваться на надежность и комфорт, а не на престиж марки.

Сколько стоит содержание премиальной машины?
Годовые расходы на обслуживание и страховку могут составлять от 3 до 10 тысяч долларов в зависимости от модели.

Что лучше: люксовый кроссовер или массовый седан премиум-класса?
Для пенсионера седан среднего сегмента нередко оказывается более практичным и дешёвым в эксплуатации.

Исторический контекст

Land Rover Range Rover появился в 1970 году и стал символом британской роскоши и внедорожных возможностей. Maserati Levante дебютировал в 2016 году, став первой попыткой марки в сегменте SUV. Audi Q5 выпускается с 2008 года и долгое время был одним из самых продаваемых премиальных кроссоверов. Jaguar I-Pace вышел в 2018 году как первая электрическая модель бренда.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  • Ошибка: покупка Range Rover ради статуса.
    Последствие: постоянные ремонты и высокая потеря в цене.
    Альтернатива: Lexus RX или Toyota Highlander.
  • Ошибка: выбор Maserati Levante за дизайн.
    Последствие: сильная амортизация.
    Альтернатива: BMW X5 или Mercedes GLE.
  • Ошибка: ставка на Audi Q5 как на универсальное решение.
    Последствие: переплата за устаревшую модель.
    Альтернатива: Genesis G70 или BMW 3-Series.
  • Ошибка: покупка Jaguar I-Pace ради электробудущего.
    Последствие: разочарование в запасе хода.
    Альтернатива: BMW iX или Tesla Model Y.

А что если…

А что если пенсионер всё же хочет люксовый автомобиль? В таком случае стоит выбирать модели, которые сохраняют баланс между престижем и практичностью. Среди удачных примеров — Lexus RX, Volvo XC60 или Acura MDX. Они предлагают комфорт, надежность и долгий срок службы без чрезмерных расходов.

Интересные факты:

  1. Range Rover — один из самых быстро теряющих цену автомобилей в мире.

  2. Maserati Levante производят в Италии на заводе в Мирафиори.

  3. Jaguar I-Pace стал первым электромобилем, получившим звание «Европейский автомобиль года» в 2019 году.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Число угонов автомобилей в Москве снизилось на 20% за семь месяцев 2025 года — Дептранс сегодня в 4:29

Угонять стало невыгодно: как камеры обесценили преступный бизнес

Угоны машин в Москве продолжают стремительно снижаться. Какие технологии сделали этот результат возможным и почему цифры за 13 лет впечатляют?

Читать полностью » Эксперт Ладушкин предупредил о штрафах от 5 до 15 тыс. рублей за езду с АТ-правами на механике 17.09.2025 в 10:18

Почему права на "автомат" ограничивают свободу: разбор подводных камней

Водителям с правами на «автомат» грозят штрафы до 15 тыс. рублей за езду на «механике». Эксперты напоминают: отметка АТ серьёзно ограничивает права.

Читать полностью » ЦОДД: камеры в Москве могут проверять наличие ОСАГО, решение за МВД сегодня в 3:17

Штрафы из воздуха: почему водители боятся новых камер больше, чем инспекторов

Система автоматической фиксации водителей без ОСАГО обсуждается уже несколько месяцев, но эксперты спорят о сроках её запуска и готовности инфраструктуры.

Читать полностью » Chery, Haval и другие лидируют в сегменте автомобилей с РКП сегодня в 3:11

Экономия топлива и плавность переключений: как РКП делает автомобили лучше

Спрос на автомобили с роботизированными коробками передач растет, превращая эту технологию в стандарт рынка. Узнайте, что стоит за этим трендом.

Читать полностью » Эксперт Хайцеэр назвал правила безопасного вождения в условиях тумана 17.09.2025 в 11:17

Опаснее льда и дождя: как туман заставляет водителей терять контроль

Эксперты советуют в тумане отказаться от дальнего света, снизить скорость вдвое от видимости и быть внимательными к пешеходам без светоотражателей.

Читать полностью » Основатель OkAuto Овчинников рассказал, кто чаще заказывает подбор авто и какие марки выбирают россияне сегодня в 2:19

Подбор авто превратился в золотую жилу: почему даже опытные водители не рискуют искать сами

Как меняется рынок подбора автомобилей и почему китайские машины быстро теряют привлекательность. Эксперт рассказывает о реальных рисках и ценах.

Читать полностью » Эксперт объяснил, как выбрать качественное моторное масло сегодня в 2:17

Цена не всегда говорит правду: как распознать поддельное масло и спасти свой автомобиль

Как не стать жертвой подделок при покупке моторного масла? Узнайте, на что стоит обращать внимание, чтобы не купить контрафакт.

Читать полностью » В Китае назвали марки автомобилей с наименьшим числом дефектов: лидирует Voyah 17.09.2025 в 12:13

В топе надёжности не Toyota и не Mercedes: кого назвали лучшими на этот раз

Voyah, Dongfeng Honda и Volvo возглавили топ-10 самых качественных авто в Китае, показав минимальное количество жалоб от владельцев.

Читать полностью »

Новости
Еда

Повара используют желатин для создания творожного десерта с фруктами
Спорт и фитнес

Тренер Леандро Форнито представил комплекс упражнений для развития координации
Наука

Археологические находки доказали: люди адаптировались после извержения Тоба
Питомцы

Ветеринары: кошки боятся собак из-за разницы в размерах и сигналов общения
Авто и мото

В ГАИ рассказали, как избежать штрафов за превышение скорости
Туризм

Эксперты объяснили, какие места в самолёте снижают усталость в полёте
Садоводство

Садоводы рассказали, как кола помогает бороться с насекомыми и ускоряет созревание компоста
Спорт и фитнес

Эксперты: трёхмесячный план тренировок и питания снижает риск срывов при похудении
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet