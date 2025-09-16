Эти авто теряют в цене быстрее айфона: пенсионеры остаются ни с чем

Многие люди после выхода на пенсию задумываются о покупке автомобиля, который долгие годы оставался лишь мечтой. Возможность позволить себе стильную и престижную машину кажется логичным способом порадовать себя после десятилетий работы. Но важно помнить: не каждая модель класса люкс подходит для пожилых водителей. Высокие расходы на содержание, низкая надежность или быстрая потеря стоимости способны превратить удовольствие от обладания такой машиной в постоянную головную боль.

Почему роскошные авто могут разочаровать пенсионеров

Главная проблема дорогих моделей в том, что их обслуживание обходится в разы дороже, чем у автомобилей среднего сегмента. Ремонт сложных узлов требует квалифицированных специалистов, оригинальные запчасти стоят баснословно, а страховые выплаты зачастую выше. Кроме того, многие престижные бренды не могут похвастаться высокой надежностью. В итоге владелец получает не статусный актив, а источник постоянных расходов.

К тому же дорогие машины чаще всего теряют в цене гораздо быстрее, чем массовые модели. Через несколько лет их остаточная стоимость оказывается ниже ожиданий, а при продаже хозяин теряет десятки тысяч долларов.

Land Rover Range Rover

Эта марка ассоциируется с комфортом и солидностью, но только в том случае, если машина исправна. Статистика, к сожалению, неутешительная: RepairPal оценивает надежность бренда всего в 2,5 балла из 5. В общем рейтинге Land Rover занимает 31-е место из 32, уступая почти всем конкурентам.

Стоимость базовых версий Range Rover стартует примерно с 50 тысяч долларов, а топовые комплектации уходят далеко за отметку в 100 тысяч. Но на фоне высокой цены владельцы сталкиваются с дорогими и частыми ремонтами. Дополнительный минус — стремительная потеря стоимости. CarEdge ставит Range Rover на последнее место среди 217 премиальных моделей: через пять лет машина сохраняет лишь 24,4% от первоначальной цены.

Maserati Levante

Levante от Maserati выглядит эффектно и обещает драйверский характер, но в долгосрочной перспективе это одна из самых невыгодных покупок. CarEdge присуждает модели предпоследнее место по амортизации: за пять лет она теряет более 74% стоимости, оставаясь примерно на уровне 26 тысяч долларов от стартовой цены в 102 тысячи.

Надежность Maserati также оставляет желать лучшего. Автомобили требуют внимательного и дорогостоящего обслуживания, а стоимость владения быстро превышает стоимость владения конкурентами того же уровня — например, BMW или Lexus.

Audi Q5

На первый взгляд, Audi Q5 кажется разумным вариантом. RepairPal оценивает надежность в три звезды, что лучше, чем у многих премиальных моделей. Однако CarEdge ставит модель в середину рейтинга, а экспертные обзоры указывают на явное устаревание дизайна и технологий.

Edmunds даёт Q5 скромные 7,6 балла из 10, а MotorTrend отмечает, что автомобиль выполняет свою задачу, но ничем не выделяется в переполненном сегменте. Конкуренты вроде Genesis G70 или BMW 3-Series предлагают больше удовольствия за меньшие деньги: при старте в 52 200 долларов Q5 выглядит переоценённым.

Jaguar I-Pace

Jaguar I-Pace — полностью электрический кроссовер, который мог бы привлечь внимание пенсионеров, интересующихся экологичными технологиями. Его цена стартует от 72 500 долларов. Но на фоне конкурентов — BMW iX или Audi SQ6 e-tron — британская модель смотрится менее выгодно.

Запас хода I-Pace ограничен менее чем 250 милями, а процесс зарядки занимает слишком много времени. При этом дизайн не отражает традиционный стиль Jaguar, который долгие годы был символом престижности марки. Car and Driver оценивает модель всего в 7,5 звезды из 10, называя главным минусом посредственный запас хода и медленную зарядку.

Плюсы и минусы