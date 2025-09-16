Россияне считают кризис мифом: какие люксовые автомобили расходятся как горячие пирожки

Рынок автомобилей премиального и люксового сегмента в России переживает подъем. Несмотря на общее замедление автомобильных продаж, именно супердорогие машины демонстрируют рост. Август стал подтверждением этой тенденции: продажи люкс-класса увеличились на 10% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Особенно активно россияне выбирают модели брендов Rolls-Royce, Bentley и Lamborghini. Причем лидерство британской марки Rolls-Royce сохраняется уже несколько месяцев подряд.

Текущие лидеры рынка

В августе наибольшее количество покупателей остановили свой выбор на Rolls-Royce — 19 автомобилей нашли новых владельцев. Совсем рядом Bentley — 18 машин, а замкнула тройку Lamborghini с результатом в 11 проданных автомобилей. Ferrari удалось реализовать 4 машины, Aston Martin — 2, а Maserati — всего одну.

Среди моделей безоговорочным фаворитом остается Rolls-Royce Cullinan, купленный 11 раз. Чуть меньше — 10 продаж — показал Lamborghini Urus. Bentley Continental GT приобрели 9 россиян.

Сравнение популярных моделей