Rolls-Royce La Rose Noire Droptail
Rolls-Royce La Rose Noire Droptail
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:49

Россияне считают кризис мифом: какие люксовые автомобили расходятся как горячие пирожки

Rolls-Royce стал лидером рынка премиальных авто в России в августе 2025 года — данные аналитиков

Рынок автомобилей премиального и люксового сегмента в России переживает подъем. Несмотря на общее замедление автомобильных продаж, именно супердорогие машины демонстрируют рост. Август стал подтверждением этой тенденции: продажи люкс-класса увеличились на 10% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Особенно активно россияне выбирают модели брендов Rolls-Royce, Bentley и Lamborghini. Причем лидерство британской марки Rolls-Royce сохраняется уже несколько месяцев подряд.

Текущие лидеры рынка

В августе наибольшее количество покупателей остановили свой выбор на Rolls-Royce — 19 автомобилей нашли новых владельцев. Совсем рядом Bentley — 18 машин, а замкнула тройку Lamborghini с результатом в 11 проданных автомобилей. Ferrari удалось реализовать 4 машины, Aston Martin — 2, а Maserati — всего одну.

Среди моделей безоговорочным фаворитом остается Rolls-Royce Cullinan, купленный 11 раз. Чуть меньше — 10 продаж — показал Lamborghini Urus. Bentley Continental GT приобрели 9 россиян.

Сравнение популярных моделей

Модель Продажи в августе Особенности
Rolls-Royce Cullinan 11 Роскошный кроссовер, символ статуса
Lamborghini Urus 10 Самый мощный внедорожник бренда
Bentley Continental GT 9 Комфортное купе для долгих поездок

Итоги за год

Если рассматривать период с января по август, то в России было реализовано 448 новых автомобилей люкс-класса. Это на 23% больше, чем год назад. Несмотря на ограниченные поставки и сложности логистики, интерес состоятельных покупателей к престижным машинам остается стабильно высоким.

Плюсы и минусы покупки люкс-авто

Плюсы Минусы
Престиж и статус Высокая цена покупки
Уникальный дизайн и отделка Дорогой сервис
Мощные двигатели и комфорт Дефицит оригинальных запчастей
Высокая ликвидность при перепродаже Необходимость особых условий хранения

Мифы и правда

  • Миф: Люкс-автомобили не теряют в цене.
    Правда: Как и любые машины, они теряют стоимость, но медленнее массового сегмента.

  • Миф: Lamborghini и Ferrari невозможно использовать в городе.
    Правда: При правильной эксплуатации эти машины отлично подходят для повседневной езды.

  • Миф: Rolls-Royce всегда дороже Bentley.
    Правда: Цены зависят от модели и комплектации, иногда Bentley стоит дороже.

Три интересных факта

  1. Rolls-Royce Cullinan назван в честь самого большого алмаза в истории.

  2. Lamborghini Urus считается самым быстрым кроссовером в мире.

  3. Bentley Continental GT создается вручную на фабрике в Крю, Великобритания.

