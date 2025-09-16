Россияне считают кризис мифом: какие люксовые автомобили расходятся как горячие пирожки
Рынок автомобилей премиального и люксового сегмента в России переживает подъем. Несмотря на общее замедление автомобильных продаж, именно супердорогие машины демонстрируют рост. Август стал подтверждением этой тенденции: продажи люкс-класса увеличились на 10% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Особенно активно россияне выбирают модели брендов Rolls-Royce, Bentley и Lamborghini. Причем лидерство британской марки Rolls-Royce сохраняется уже несколько месяцев подряд.
Текущие лидеры рынка
В августе наибольшее количество покупателей остановили свой выбор на Rolls-Royce — 19 автомобилей нашли новых владельцев. Совсем рядом Bentley — 18 машин, а замкнула тройку Lamborghini с результатом в 11 проданных автомобилей. Ferrari удалось реализовать 4 машины, Aston Martin — 2, а Maserati — всего одну.
Среди моделей безоговорочным фаворитом остается Rolls-Royce Cullinan, купленный 11 раз. Чуть меньше — 10 продаж — показал Lamborghini Urus. Bentley Continental GT приобрели 9 россиян.
Сравнение популярных моделей
|Модель
|Продажи в августе
|Особенности
|Rolls-Royce Cullinan
|11
|Роскошный кроссовер, символ статуса
|Lamborghini Urus
|10
|Самый мощный внедорожник бренда
|Bentley Continental GT
|9
|Комфортное купе для долгих поездок
Итоги за год
Если рассматривать период с января по август, то в России было реализовано 448 новых автомобилей люкс-класса. Это на 23% больше, чем год назад. Несмотря на ограниченные поставки и сложности логистики, интерес состоятельных покупателей к престижным машинам остается стабильно высоким.
Плюсы и минусы покупки люкс-авто
|Плюсы
|Минусы
|Престиж и статус
|Высокая цена покупки
|Уникальный дизайн и отделка
|Дорогой сервис
|Мощные двигатели и комфорт
|Дефицит оригинальных запчастей
|Высокая ликвидность при перепродаже
|Необходимость особых условий хранения
Мифы и правда
-
Миф: Люкс-автомобили не теряют в цене.
Правда: Как и любые машины, они теряют стоимость, но медленнее массового сегмента.
-
Миф: Lamborghini и Ferrari невозможно использовать в городе.
Правда: При правильной эксплуатации эти машины отлично подходят для повседневной езды.
-
Миф: Rolls-Royce всегда дороже Bentley.
Правда: Цены зависят от модели и комплектации, иногда Bentley стоит дороже.
Три интересных факта
-
Rolls-Royce Cullinan назван в честь самого большого алмаза в истории.
-
Lamborghini Urus считается самым быстрым кроссовером в мире.
-
Bentley Continental GT создается вручную на фабрике в Крю, Великобритания.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru