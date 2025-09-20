Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Bentley Bentayga
Bentley Bentayga
© Wikipedia by Matti Blume is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:54

Богатым придётся плакать: новый утильсбор превращает Bentley и Lamborghini в золото на колёсах

Цены на премиум-авто в России вырастут до 8 млн рублей из-за нового утильсбора — эксперты

Утилизационный сбор в России давно обсуждается, но в 2025 году он может стать настоящим переломным моментом для рынка дорогих автомобилей. Новая система расчёта привязывается к мощности двигателя, и именно этот параметр делает премиальные и спортивные машины уязвимыми. Для состоятельных автомобилистов это означает рост цен в десятки процентов, а иногда и двукратное удорожание привычных моделей.

Эксперты уже подсчитали, как изменятся ценники на ряд популярных представителей "автомобильного люкса". Если раньше повышение утильсбора казалось абстрактной мерой, то теперь цифры показывают: последствия будут вполне ощутимыми даже для тех, кто привык к сегменту Bentley, Lamborghini или Ferrari.

Как изменятся цены на премиум-автомобили

Пока проект находится на стадии обсуждения, но уже ясно: с введением новых ставок "входной билет" в мир люксовых авто станет куда дороже.

  • Mercedes-Benz G-Класс (2012-2017 годы выпуска): с нынешних 8,5 млн рублей ценник подскочит до 12 млн.

  • Toyota Supra A90 с трёхлитровым мотором: рост с 4,5 до 6,5 млн рублей.

  • Porsche 911 Carrera: плюс 3 млн — итог 18 млн рублей.

  • BMW M4 Coupe: скачок с 4,5 до 7,5 млн.

  • Audi RS5 Coupe: нынешние 2,5 млн превратятся в 6 млн.

  • Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ Coupe: с 8 млн до 11 млн рублей.

  • Maserati GranTurismo (2007-2017): удорожание с 4 млн до 8 млн.

  • Ferrari California (2008-2012): подорожание с 11 до 15,5 млн.

  • Lamborghini Urus (2019): рост до 31,5 млн с прежних 25 млн.

  • Bentley Bentayga W12 (2019): прибавка аж в 8 млн — итог 38 млн рублей.

Сравнение цен до и после повышения утильсбора

Модель Текущая цена (млн руб.) Цена после (млн руб.) Разница
Mercedes-Benz G-Class 8,5 12 +3,5
Toyota Supra A90 4,5 6,5 +2
Porsche 911 Carrera 15 18 +3
BMW M4 Coupe 4,5 7,5 +3
Audi RS5 Coupe 2,5 6 +3,5
Mercedes-AMG E 53 8 11 +3
Maserati GranTurismo 4 8 +4
Ferrari California 11 15,5 +4,5
Lamborghini Urus 25 31,5 +6,5
Bentley Bentayga 30 38 +8

Советы шаг за шагом: как действовать покупателю

  1. Рассчитать бюджет заранее. Если присматривались к люксовой модели, стоит учитывать грядущее подорожание и покупать машину до введения новых ставок.

  2. Выбрать альтернативу. Некоторые производители предлагают менее мощные версии — например, кроссоверы на 2,0 литра, где рост утильсбора будет не столь драматичным.

  3. Подумать о б/у сегменте. Вторичный рынок всё ещё предлагает широкий выбор: Maserati, Porsche и Mercedes прошлых лет будут стоить заметно дешевле новых.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ждать, что цены останутся прежними.
    Последствие: машина обойдётся на 3-8 млн дороже.
    Альтернатива: оформить покупку до повышения утильсбора.

  • Ошибка: ориентироваться только на топовые комплектации.
    Последствие: рост налога на мощность и дорогой утильсбор.
    Альтернатива: взять "среднюю" версию или перейти на гибрид.

  • Ошибка: игнорировать б/у рынок.
    Последствие: переплата за новый авто.
    Альтернатива: приобрести подержанный автомобиль с проверенной историей.

FAQ

Как выбрать машину с учётом новых правил?
Ориентируйтесь на модели с двигателем до 2,5 литра или электромобили — их удорожание будет минимальным.

Сколько в среднем вырастут цены?
Для "середнячков" прибавка составит 2-3 млн рублей, для "тяжёлого люкса" — 6-8 млн.

Что лучше: купить сейчас или подождать?
Если речь идёт о премиум- или спорткарах, лучше поторопиться: ждать снижения цен не имеет смысла.

Мифы и правда

  • Миф: "Утилизационный сбор не коснётся подержанных авто".
    Правда: сбор распространяется и на машины с пробегом, если они ввозятся в страну.

  • Миф: "Премиум-сегмент не пострадает — покупатели всё равно найдут деньги".
    Правда: даже состоятельные клиенты будут пересматривать планы.

  • Миф: "Электромобили подорожают так же сильно".
    Правда: рост коснётся в первую очередь бензиновых и дизельных авто с большими моторами.

Интересные факты

  1. В 2014 году Россия уже резко поднимала утильсбор, что увеличило цены на иномарки почти на 30%.

  2. Lamborghini Urus стал самым продаваемым кроссовером марки в мире — именно его подорожание вызвало резонанс.

  3. Bentley Bentayga с мотором W12 считается одним из самых дорогих автомобилей, официально продававшихся в России.

