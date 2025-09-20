Богатым придётся плакать: новый утильсбор превращает Bentley и Lamborghini в золото на колёсах
Утилизационный сбор в России давно обсуждается, но в 2025 году он может стать настоящим переломным моментом для рынка дорогих автомобилей. Новая система расчёта привязывается к мощности двигателя, и именно этот параметр делает премиальные и спортивные машины уязвимыми. Для состоятельных автомобилистов это означает рост цен в десятки процентов, а иногда и двукратное удорожание привычных моделей.
Эксперты уже подсчитали, как изменятся ценники на ряд популярных представителей "автомобильного люкса". Если раньше повышение утильсбора казалось абстрактной мерой, то теперь цифры показывают: последствия будут вполне ощутимыми даже для тех, кто привык к сегменту Bentley, Lamborghini или Ferrari.
Как изменятся цены на премиум-автомобили
Пока проект находится на стадии обсуждения, но уже ясно: с введением новых ставок "входной билет" в мир люксовых авто станет куда дороже.
Mercedes-Benz G-Класс (2012-2017 годы выпуска): с нынешних 8,5 млн рублей ценник подскочит до 12 млн.
Toyota Supra A90 с трёхлитровым мотором: рост с 4,5 до 6,5 млн рублей.
Porsche 911 Carrera: плюс 3 млн — итог 18 млн рублей.
BMW M4 Coupe: скачок с 4,5 до 7,5 млн.
Audi RS5 Coupe: нынешние 2,5 млн превратятся в 6 млн.
Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ Coupe: с 8 млн до 11 млн рублей.
Maserati GranTurismo (2007-2017): удорожание с 4 млн до 8 млн.
Ferrari California (2008-2012): подорожание с 11 до 15,5 млн.
Lamborghini Urus (2019): рост до 31,5 млн с прежних 25 млн.
Bentley Bentayga W12 (2019): прибавка аж в 8 млн — итог 38 млн рублей.
Сравнение цен до и после повышения утильсбора
|Модель
|Текущая цена (млн руб.)
|Цена после (млн руб.)
|Разница
|Mercedes-Benz G-Class
|8,5
|12
|+3,5
|Toyota Supra A90
|4,5
|6,5
|+2
|Porsche 911 Carrera
|15
|18
|+3
|BMW M4 Coupe
|4,5
|7,5
|+3
|Audi RS5 Coupe
|2,5
|6
|+3,5
|Mercedes-AMG E 53
|8
|11
|+3
|Maserati GranTurismo
|4
|8
|+4
|Ferrari California
|11
|15,5
|+4,5
|Lamborghini Urus
|25
|31,5
|+6,5
|Bentley Bentayga
|30
|38
|+8
Советы шаг за шагом: как действовать покупателю
Рассчитать бюджет заранее. Если присматривались к люксовой модели, стоит учитывать грядущее подорожание и покупать машину до введения новых ставок.
- Выбрать альтернативу. Некоторые производители предлагают менее мощные версии — например, кроссоверы на 2,0 литра, где рост утильсбора будет не столь драматичным.
Подумать о б/у сегменте. Вторичный рынок всё ещё предлагает широкий выбор: Maserati, Porsche и Mercedes прошлых лет будут стоить заметно дешевле новых.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: ждать, что цены останутся прежними.
Последствие: машина обойдётся на 3-8 млн дороже.
Альтернатива: оформить покупку до повышения утильсбора.
Ошибка: ориентироваться только на топовые комплектации.
Последствие: рост налога на мощность и дорогой утильсбор.
Альтернатива: взять "среднюю" версию или перейти на гибрид.
Ошибка: игнорировать б/у рынок.
Последствие: переплата за новый авто.
Альтернатива: приобрести подержанный автомобиль с проверенной историей.
FAQ
Как выбрать машину с учётом новых правил?
Ориентируйтесь на модели с двигателем до 2,5 литра или электромобили — их удорожание будет минимальным.
Сколько в среднем вырастут цены?
Для "середнячков" прибавка составит 2-3 млн рублей, для "тяжёлого люкса" — 6-8 млн.
Что лучше: купить сейчас или подождать?
Если речь идёт о премиум- или спорткарах, лучше поторопиться: ждать снижения цен не имеет смысла.
Мифы и правда
Миф: "Утилизационный сбор не коснётся подержанных авто".
Правда: сбор распространяется и на машины с пробегом, если они ввозятся в страну.
Миф: "Премиум-сегмент не пострадает — покупатели всё равно найдут деньги".
Правда: даже состоятельные клиенты будут пересматривать планы.
Миф: "Электромобили подорожают так же сильно".
Правда: рост коснётся в первую очередь бензиновых и дизельных авто с большими моторами.
Интересные факты
В 2014 году Россия уже резко поднимала утильсбор, что увеличило цены на иномарки почти на 30%.
Lamborghini Urus стал самым продаваемым кроссовером марки в мире — именно его подорожание вызвало резонанс.
Bentley Bentayga с мотором W12 считается одним из самых дорогих автомобилей, официально продававшихся в России.
