Роскошь снова в моде: богатые меняют Cullinan на Urus — но знают ли они, чем рискуют

© commons.wikimedia.org by More Cars from Berlin, Germany is licensed under CC BY 2.0
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:59

В сентябре 2025 года российский рынок автомобилей класса люкс продемонстрировал уверенный рост: по данным аналитического агентства "Автостат", за месяц было реализовано 63 новых автомобиля сегмента Luxury, что на 50% больше показателя прошлого года (42 единицы). Этот сегмент, традиционно считающийся нишевым, продолжает восстанавливаться после спада и демонстрирует устойчивый интерес со стороны состоятельных покупателей.

Новый лидер премиального сегмента

Впервые за 2025 год лидером продаж в категории Luxury стал кроссовер Lamborghini Urus - его выбрали 15 покупателей. Модель давно заслужила статус "универсального суперкара", сочетающего спортивную динамику и комфорт SUV-класса. Высокая узнаваемость бренда, впечатляющие характеристики и эксклюзивный дизайн сделали Urus фаворитом месяца.

На втором месте — Rolls-Royce Cullinan, который удерживал лидерство предыдущие восемь месяцев. В сентябре было продано 13 таких автомобилей. Этот внедорожник по-прежнему символизирует роскошь в классическом понимании — от отделки салона ручной работы до особого комфорта для пассажиров.

Остальные участники топ-5

Замыкает тройку Bentley Bentayga, чей результат составил 10 экземпляров. Британская марка стабильно удерживает позиции благодаря сочетанию мощности, утончённого дизайна и традиционного качества.

На четвёртой строчке оказался Bentley Continental GT - 7 автомобилей. Купе остаётся выбором тех, кто ценит спортивный стиль и статусность без излишней демонстративности.

Пятое место занял представитель ультралюксового сегмента — Rolls-Royce Phantom. В сентябре его выбрали три покупателя.

Сравнение с предыдущим годом

Модель Продажи, сентябрь 2024 Продажи, сентябрь 2025 Изменение
Lamborghini Urus 6 15 +150%
Rolls-Royce Cullinan 18 13 -28%
Bentley Bentayga 8 10 +25%
Bentley Continental GT 6 7 +16%
Rolls-Royce Phantom 4 3 -25%

Рост продаж в премиум-сегменте эксперты связывают с укреплением курса рубля, расширением поставок через параллельный импорт и растущим спросом на эксклюзивные модели среди предпринимателей.

Советы шаг за шагом: как выбрать автомобиль класса люкс

  1. Определите приоритеты. Если важна управляемость и динамика — подойдёт Lamborghini Urus или Bentley Continental GT. Для любителей комфорта и статуса лучше рассмотреть Rolls-Royce.

  2. Проверьте сервисную инфраструктуру. Уточните, где в вашем регионе есть сертифицированные центры обслуживания.

  3. Оцените ликвидность. Bentley и Lamborghini традиционно лучше сохраняют остаточную стоимость.

  4. Учитывайте налогообложение. Роскошные авто облагаются повышенным транспортным налогом.

  5. Проверяйте историю поставки. При покупке через дилеров параллельного импорта убедитесь в наличии гарантийных обязательств.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка редкой версии без официального сервиса в России.
Последствие: сложности с ремонтом и поставкой запчастей.
Альтернатива: выбирать модели с поддержкой у локальных дилеров — например, Bentley Bentayga или Rolls-Royce Cullinan.

Ошибка: экономия на страховке.
Последствие: высокий риск финансовых потерь.
Альтернатива: оформить каско у компаний, специализирующихся на премиум-авто (Ingosstrakh, AlfaStrakhovanie).

Ошибка: выбор без тест-драйва.
Последствие: неудовлетворённость эксплуатацией.
Альтернатива: записаться на индивидуальный тест-драйв у официальных представителей.

А что если купить подержанный Luxury?

Вторичный рынок предлагает широчайший выбор люксовых авто, нередко с минимальным пробегом. Однако при покупке стоит учитывать:
• проверку юридической чистоты;
• диагностику у профильного сервиса;
• реальную стоимость обслуживания — нередко выше, чем у нового авто.

Плюсы и минусы покупки нового Luxury

Плюсы Минусы
Гарантия и техническая поддержка Высокая стоимость страхования
Престиж и имидж Быстрое падение стоимости в первые годы
Актуальные технологии Ограниченная сеть сервисов
Возможность персонализации Длительные сроки ожидания поставки

FAQ

Как выбрать люксовый автомобиль?
Оцените, какие качества важнее — скорость, комфорт или эксклюзивность. Для городской езды лучше подойдёт купе, для дальних поездок — внедорожник.

Сколько стоит обслуживание?
Средний годовой бюджет на обслуживание люксового авто в России — от 1 до 3 млн рублей в зависимости от марки и пробега.

Что лучше: Bentley или Rolls-Royce?
Bentley ориентирован на драйв и динамику, Rolls-Royce — на комфорт и статус. Выбор зависит от стиля жизни владельца.

Мифы и правда

Миф: люксовые автомобили невозможно обслуживать в России.
Правда: официальные и независимые сервисы уже адаптировались к новым условиям и поставляют оригинальные детали.

Миф: Bentley и Rolls-Royce теряют ликвидность через год.
Правда: при правильном уходе и малом пробеге их стоимость снижается медленно.

Миф: покупка Urus — это переплата за бренд.
Правда: Lamborghini сочетает брендовый статус с реальной производительностью и надёжностью.

Интересные факты

  1. В среднем один Rolls-Royce Cullinan в России заказывают с персональной вышивкой и индивидуальной цветовой схемой салона.

  2. Lamborghini Urus стал самым быстроразгоняющимся SUV в истории марки.

  3. Bentley Bentayga впервые появилась на российском рынке в 2016 году и до сих пор удерживает стабильный спрос.

Исторический контекст

Первый всплеск интереса к автомобилям класса люкс в России пришёлся на середину 2000-х. Тогда Bentley и Rolls-Royce начали официальные продажи в Москве и Санкт-Петербурге. После 2014 года рынок заметно сократился, но к 2025 году вновь демонстрирует оживление благодаря адаптации логистики и стабильному спросу среди состоятельных клиентов.

