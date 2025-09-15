15 лет и уже бизнесвумен: Милана Стар похвасталась своим роскошным автомобилем

Милана Стар, дочь известного актера Виталия Гогунского, приобрела Mercedes-Benz V-Class стоимостью 13 миллионов рублей. Несмотря на свои 15 лет, она уже может похвастаться таким дорогим и престижным автомобилем. Юная наследница поделилась радостью с подписчиками в соцсетях, устроив фотосессию прямо в салоне своего нового автомобиля.

Однако, по закону Милане еще рано садиться за руль. Пока что ее возит личный водитель. Девушка не испытывает дискомфорта из-за этого и с гордостью заявляет о себе как о бизнесвумен, продемонстрировав новую покупку.

"Теперь я бизнесвумен со своей машиной?" — так подписала она одно из фото в Instagram.

Милана с детства стремится к сцене. В возрасте четырех лет она впервые появилась перед публикой, а позже приняла участие в популярном шоу "Один в один!", где пародировала певицу Ани Лорак.

Семейные отношения и сложности с отцом

Несмотря на успехи в карьере, отношения Миланы с ее отцом Виталием Гогунским оставляют желать лучшего. После развода актера с матерью Милана не поддерживает контакт с отцом. По словам близких, Виталий не только не общается с дочерью, но и не выплачивает алименты. Эти проблемы не останавливают девушку и не мешают ее стремлению к успеху. Она продолжает строить свою карьеру и развивать интересы, несмотря на сложности в личной жизни.

Мифы и правда

Миф: Люксовые автомобили не подходят для молодежи.

Правда: На самом деле, многие молодые люди выбирают премиум-модели, так как они предлагают высокий уровень комфорта, безопасности и технологических решений.

Миф: Люксовые автомобили невозможно обслуживать без больших затрат.

Правда: Хотя обслуживание действительно дорогое, многие автомобили премиум-класса имеют высокую надежность и долгий срок службы, что может сделать их более экономичными в долгосрочной перспективе.

Исторический контекст

Mercedes-Benz V-Class стал известен как один из лучших минивэнов, сочетая в себе премиум-качество, комфорт и функциональность. С момента появления первых моделей, автомобиль был признан лидером в своем классе благодаря современным техническим решениям и высокому уровню безопасности.