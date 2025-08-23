Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Lamborghini Urus
Lamborghini Urus
© Wikipedia by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:12

Цены на Lamborghini Urus с пробегом озадачили россиян: сумма не укладывается в голове

Автостат сообщил о росте продаж подержанных Bentley и Lamborghini в России в июле

Продажи подержанных автомобилей класса "люкс" в России в июле 2025 года заметно прибавили. По данным агентства "Автостат", в этом сегменте было реализовано 248 машин — на 19% больше, чем годом ранее. Если сравнивать с июнем, рост составил ещё 7%.

"Рынок б/у люксовых машин, который рос восемь месяцев подряд, в марте текущего года показал снижение, но теперь снова растет, вот уже четыре месяца", — говорится в сообщении аналитической компании.

Лидеры вторичного рынка

Аналитики выделили три модели, которые чаще всего переходили в новые руки.

Bentley Continental GT

Абсолютным лидером стал Bentley Continental GT: в июле продано 40 таких купе.

  • Автомобили 2018-2019 годов с пробегом менее 100 тыс. км сейчас можно приобрести примерно за 16-18 млн рублей. Они оснащены 6,0-литровым мотором, полным приводом и богатым набором опций.
  • Более доступный вариант — модели 2014-2015 годов. За них просят около 7-8 млн рублей. Под капотом — 4,0-литровый двигатель мощностью 507 л. с.

Bentley Bentayga

На втором месте оказался кроссовер Bentley Bentayga — в июле перепродали 31 экземпляр.

  • Обновлённые версии 2020-2021 годов стоят свыше 20 млн рублей. Оснащение включает 4,0-литровый двигатель на 550 л. с., полный привод и восьмиступенчатый "автомат".
  • Есть предложения и с 6,0-литровыми моторами. Но ценник на такие автомобили в среднем достигает 26-30 млн рублей.

Lamborghini Urus

Тройку лидеров замкнул Lamborghini Urus. В июле на рынке сменили владельцев 28 машин.

  • В продаже чаще всего встречаются версии 2020-2021 годов с пробегом до 50 тыс. км.
  • Средняя стоимость — 20-25 млн рублей.
  • Автомобиль оснащён 4,0-литровым двигателем мощностью 650 л. с., полным приводом и восьмиступенчатой АКП.

Общая динамика

Если взглянуть шире, всего в июле 2025 года в России продали 567,2 тыс. легковых машин с пробегом. Этот результат на 21,4% выше июньского и на 3,8% выше уровня июля прошлого года.

Так рынок постепенно возвращает доверие покупателей, а премиальный сегмент вновь демонстрирует стабильный рост.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Toyota и Mazda тестируют систему Sweep для хранения энергии из старых батарей сегодня в 0:47

Старые батареи обрели вторую жизнь: Toyota и Mazda придумали, как превратить их в "золотые жилы" энергии

Toyota и Mazda проверяют, как старые батареи могут стать новым источником энергии: система Sweep превращает их в гибкий накопитель для солнечных панелей.

Читать полностью » Россияне потратили на новые автомобили 390 млрд рублей в июле 2025 года — сегодня в 0:27

Россияне массово снимают деньги с депозитов и несут их в автосалоны — что происходит с рынком

В июле россияне потратили рекордную сумму на новые автомобили, но эксперты предупреждают: осенний рынок может снова замедлиться.

Читать полностью » Штраф за непристегнутый ремень: как избежать наказания по данным ГИБДД вчера в 23:42

Неожиданные способы избежать штрафа за ремень безопасности: проверенные лайфхаки

Штрафы за непристегнутые ремни безопасности — головная боль для водителей. Капитан полиции раскрыл секреты, как избежать наказания. Узнайте, что делать, если вас остановили, и как оспорить штраф.

Читать полностью » Как открыть автомобиль при утере ключей: советы от автоэкспертов вчера в 23:10

Утеряны ключи от автомобиля? Откройте секреты быстрого решения проблемы

Потеряли ключи от машины? Не паникуйте! Автослесарь раскрыл простые и доступные способы решения проблемы. Узнайте, что делать в такой ситуации и как избежать лишних трат.

Читать полностью » Что делать, если инспектор ГАИ требует выйти из машины: разъяснения юристов вчера в 22:46

Права водителя, о которых молчат: как защититься от давления ГАИ

Узнайте, как правильно вести себя при взаимодействии с инспекторами ГАИ. Защитите свои права и избегите ненужных проблем на дороге.

Читать полностью » Автомобили, которые реже останавливают инспекторы ГАИ: статистика и рекомендации вчера в 22:35

Избегите лишних остановок: как цвет и цена автомобиля влияют на вашу безопасность

Задумывались, почему инспекторы ГАИ выбирают именно вас для проверки? Узнайте, какие автомобили привлекают внимание и как избежать остановок.

Читать полностью » Междугородние автобусы и маршрутки признаны самым опасным транспортом в России вчера в 21:53

Миллионы россиян продолжают садиться в самый рискованный транспорт, не догадываясь об этом

Междугородние автобусы признаны самым опасным видом общественного транспорта: статистика страховщиков раскрывает тревожные цифры и региональные лидеры.

Читать полностью » Porsche закрыла дочернюю компанию Cellforce Group по разработке аккумуляторов вчера в 20:23

Миллиарды сгорели: почему Porsche закрыла свой главный аккумуляторный проект

Porsche закрывает проект Cellforce и увольняет сотрудников, делая ставку на закупку китайских батарей. Почему Европа слабеет в гонке аккумуляторов?

Читать полностью »

Новости
Туризм

Как вести себя с полицией в другой стране: советы туристам
Спорт и фитнес

Зак Армстронг из YogaSix перечислил четыре упражнения для подвижности утром
Красота и здоровье

Врач Азнаурян: плавающие точки в глазах могут сигнализировать об отслойке сетчатки или инсульте
Питомцы

Таблетку для кошки можно спрятать в еде или ввести порошок на корень языка
Спорт и фитнес

Инструктор йоги Шонна Дэвис рекомендовала позы для улучшения гибкости тазобедренных суставов
Наука и технологии

Астрономы: "чёрная луна" наступит 23 августа и сделает небо особенно тёмным
Спорт и фитнес

Специалисты по фитнесу предложили варианты 10-минутной тренировки для разных уровней
Садоводство

Банановая кожура – ваш секрет богатого урожая: 5 способов применения в саду
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru