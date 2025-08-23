Цены на Lamborghini Urus с пробегом озадачили россиян: сумма не укладывается в голове

Продажи подержанных автомобилей класса "люкс" в России в июле 2025 года заметно прибавили. По данным агентства "Автостат", в этом сегменте было реализовано 248 машин — на 19% больше, чем годом ранее. Если сравнивать с июнем, рост составил ещё 7%.

"Рынок б/у люксовых машин, который рос восемь месяцев подряд, в марте текущего года показал снижение, но теперь снова растет, вот уже четыре месяца", — говорится в сообщении аналитической компании.

Лидеры вторичного рынка

Аналитики выделили три модели, которые чаще всего переходили в новые руки.

Bentley Continental GT

Абсолютным лидером стал Bentley Continental GT: в июле продано 40 таких купе.

Автомобили 2018-2019 годов с пробегом менее 100 тыс. км сейчас можно приобрести примерно за 16-18 млн рублей. Они оснащены 6,0-литровым мотором, полным приводом и богатым набором опций.

Более доступный вариант — модели 2014-2015 годов. За них просят около 7-8 млн рублей. Под капотом — 4,0-литровый двигатель мощностью 507 л. с.

Bentley Bentayga

На втором месте оказался кроссовер Bentley Bentayga — в июле перепродали 31 экземпляр.

Обновлённые версии 2020-2021 годов стоят свыше 20 млн рублей. Оснащение включает 4,0-литровый двигатель на 550 л. с., полный привод и восьмиступенчатый "автомат".

Есть предложения и с 6,0-литровыми моторами. Но ценник на такие автомобили в среднем достигает 26-30 млн рублей.

Lamborghini Urus

Тройку лидеров замкнул Lamborghini Urus. В июле на рынке сменили владельцев 28 машин.

В продаже чаще всего встречаются версии 2020-2021 годов с пробегом до 50 тыс. км.

Средняя стоимость — 20-25 млн рублей.

Автомобиль оснащён 4,0-литровым двигателем мощностью 650 л. с., полным приводом и восьмиступенчатой АКП.

Общая динамика

Если взглянуть шире, всего в июле 2025 года в России продали 567,2 тыс. легковых машин с пробегом. Этот результат на 21,4% выше июньского и на 3,8% выше уровня июля прошлого года.

Так рынок постепенно возвращает доверие покупателей, а премиальный сегмент вновь демонстрирует стабильный рост.