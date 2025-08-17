Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Bugatti Tourbillon
Bugatti Tourbillon
© commons.wikimedia.org by MrWalkr is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:34

Bugatti отказалась от привычных колонок в гиперкаре за миллионы евро — секрет кроется в технологии XIX века

Bugatti представила гиперкар Tourbillon за €3,8 млн с аудиосистемой без динамиков

Bugatti вновь удивила мир автомобильной роскоши, отказавшись от привычной схемы с множеством динамиков в гиперкаре стоимостью почти 4 миллиона евро. Вместо этого инженеры бренда превратили сам салон машины в музыкальную шкатулку, используя технологию, корни которой уходят в 1881 год.

Tourbillon: мощь и звук

Новый Bugatti Tourbillon приходит на смену легендарному Chiron. Гибридный гиперкар получил двигатель V16 мощностью 1800 л. с., став легче и при этом мощнее. Отказ от турбин позволил сохранить "чистый голос" мотора, но на этом создатели не остановились: автомобиль оснастили уникальной Hi-Fi-системой, которая по качеству звука значительно превосходит предшественника.

Цена начинается от 3,8 миллиона евро без налогов, но с учётом кастомизации итоговая сумма может быть существенно выше.

Звук вместо динамиков

Главная инновация Tourbillon — полное отсутствие традиционных динамиков. В отличие от премиальных моделей, где их число доходит до двух десятков, Bugatti пошла другим путём.

"Качество звука в этой машине просто неземное по сравнению с Chiron", — заявил генеральный директор Bugatti Мате Римак.

Вместо динамиков инженеры использовали углеродный корпус автомобиля, превратив его в единый резонатор. За это отвечает пьезоэлектрическая технология: кристаллы, открытые братьями Кюри ещё в XIX веке, реагируют на электрическое напряжение и создают вибрации, превращая салон в источник звука.

Гений простоты

Bugatti не могла позволить себе утяжелять конструкцию ради аудиосистемы. Именно поэтому решение Rimac оказалось одновременно технически изящным и функциональным.

Для тех же, кто предпочитает "музыку" двигателя, создан специальный пакет Équipe Pur Sang. Он включает восемь дополнительных выхлопных труб и обойдётся в 230 тысяч евро. Для мира гиперкаров это почти "выгодное предложение".

Таким образом, Tourbillon объединяет в себе мощь, лёгкость и инновационное звучание — и делает это так, как никто другой в автомобильной индустрии.

