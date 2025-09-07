Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 5:26

Ferrari и Maserati в Чехии переходят в новые руки — сумма держится в секрете

Владелец CSG Михал Стрнад собирается приобрести Ferrari и Maserati-дилеров в Праге

Владелец холдинга Czechoslovak Group (CSG) и один из богатейших предпринимателей Чехии Михал Стрнад, готов расширить свои бизнес-интересы. Через компанию Altavia Trade, принадлежащую ему единолично, он приобретает три структуры: Scuderia SF Praha, Scuderia MC Praha и Scuderia Praha Racing. Эти компании отвечают за импорт и обслуживание итальянских суперкаров Ferrari и Maserati, а также за организацию гоночных мероприятий.

Под контролем антимонопольного органа

Сделка уже дошла до Управления по защите конкуренции (ÚOHS). На сайте ведомства отмечено, что она рассматривается в упрощённом порядке, а решение должно быть вынесено в течение 20 дней.

"Предлагаемое слияние конкурентов касается преимущественно оптовой и розничной торговли автомобилями, сопутствующих сервисных услуг и автоспорта. Решение по данному вопросу пока не вынесено", — сообщили в ÚOHS.

Сумма сделки при этом не раскрывается.

История компаний Scuderia

Scuderia SF Praha появилась в начале 2023 года после разделения оригинальной Scuderia Praha на три юридических лица. В её числе:

  • Scuderia MC Praha, занимающаяся Maserati;
  • Scuderia Praha Racing, ответственная за гоночные проекты;
  • Scuderia SF Praha как официальный дилер Ferrari.

Председателем совета директоров стал бывший топ-менеджер Penta Зденек Кубат. Он также указан в реестре как бенефициарный владелец Scuderia SF.

Финансовая отчётность показывает впечатляющий рост: в 2024 году чистая прибыль компании утроилась и достигла 75,8 млн крон, а оборот вырос на 20% — до 1,426 млрд крон.

Стрнад и его империя

Хотя Altavia Trade юридически не входит в состав CSG, именно через неё оформляется покупка всех трёх компаний Scuderia.

Михал Стрнад — фигура известная: по версии Forbes за май 2025 года, он занимает четвёртое место среди самых богатых чехов с состоянием в 230,5 млрд крон. В августовском рейтинге журнала Euro его капитал оценили уже в 330 млрд крон, а сайт e15. cz в сентябре уточнил цифру — 239 млрд крон.

Владелец CSG контролирует целый ряд активов: оружейные компании Kinetic Group и Fiocchi, автопроизводителя Tatra Trucks, часовой бренд Prim и долю в пражском Four Seasons. Теперь к этому списку могут добавиться Ferrari и Maserati.

