Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автоавария
Автоавария
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:19

Элитные машины в зоне риска: почему премиум-бренды чаще всего попадают в ДТП

"Ингосстрах" назвал премиальные авто с наибольшим числом ДТП

Компания "Ингосстрах" подготовила рейтинг дорогих марок, которые чаще всего оказываются в ДТП по ОСАГО. Документ оказался в распоряжении "Газеты.Ru".

Лидеры антирейтинга

  1. Mercedes-Benz

    • Самый частый участник аварий среди премиальных авто.

    • В первую очередь это модели E-Class, C-Class, GLC и GLE.

  2. BMW

    • На втором месте по аварийности.

    • Чаще других в ДТП попадали 5 Series, 3 Series, X3 и X6.

  3. Audi

    • Замыкает тройку лидеров.

    • Больше всего аварий у седанов A6, A4 и кроссоверов Q5, Q3.

  4. Lexus

    • В топ попали кроссоверы RX и NX.

  5. Land Rover

    • Традиционно дорогие внедорожники тоже показали высокий уровень аварийности.

Что это значит

Чем популярнее бренд и его массовые модели в премиум-сегменте, тем выше вероятность их попадания в статистику ДТП. При этом рейтинг отражает не только стиль вождения владельцев, но и общую распространённость конкретных моделей на дорогах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Новый Citroen C5 Aircross стал крупнейшим и самым дорогим SUV бренда сегодня в 6:29

Citroen C5 Aircross приблизился к премиум-сегменту — что изменилось внутри

Citroen представил обновлённый C5 Aircross — новый флагман бренда, который сочетает простор, комфорт и доступность, бросая вызов премиальным конкурентам.

Читать полностью » В России начались продажи Kia K8 2025 по цене 5,9 млн рублей сегодня в 6:07

Kia K8 приехал в Россию: седан, который стоит дороже двух Lada

В Москве заметили премиальный седан Kia K8 в продаже, и цена заставляет удивиться. Что в нём особенного и стоит ли он своих денег?

Читать полностью » Минтранс Подмосковья предупредил водителей об опасности лосей на дорогах в брачный сезон сегодня в 5:20

Опасный сезон в Подмосковье: почему дорога внезапно превращается в ловушку

В Подмосковье водителей предупредили о повышенной опасности на дорогах: в брачный сезон лоси выходят к трассам и могут спровоцировать ДТП.

Читать полностью » Житель Оттавы установил Volvo S80 на острове посреди озера сегодня в 5:16

Серебристый Volvo превратился в остров и стал легендой Иллинойса

На озере в Иллинойсе стоит Volvo, превративший скалу в знаменитый остров. Как машина оказалась там и почему до сих пор привлекает туристов?

Читать полностью » Subaru возглавила рейтинг надёжности автомобилей 2025 года по версии Consumer Reports сегодня в 4:51

Миллионы водителей выбрали надёжность: лидер не тот, кого все ожидали

Subaru неожиданно возглавила рейтинг надёжности Consumer Reports 2025, оставив позади BMW, Lexus и Toyota. В чём секрет успеха бренда?

Читать полностью » Toyota начнет производство электромобилей в Чехии в 2026 году сегодня в 4:11

Toyota меняет правила: первый электрозавод в Европе окажется в Чехии

Toyota готовит новый этап развития в Европе: автогигант вложит сотни миллионов евро в создание производства электрокаров в Чехии.

Читать полностью » Автоспециалисты назвали надёжные подержанные автомобили до 800 тысяч рублей сегодня в 3:55

Машина мечты за 800 тысяч: какие варианты скрывает рынок

5 автомобилей с неприхотливыми моторами, которые можно купить в России дешевле 800 тысяч рублей. Список моделей удивит даже опытных автолюбителей.

Читать полностью » Во Франции движение по левой полосе без обгона признано нарушением ПДД сегодня в 3:46

Туристы во Франции удивились: за обычную привычку на дороге выписывают штраф

Во Франции за привычку двигаться по левой полосе без обгона можно не только получить штраф, но и спровоцировать аварийные ситуации на дороге.

Читать полностью »

Новости
Дом

Освещение для комнатных растений: лампы для дома
Садоводство

Фитофтора сохраняется в почве и растительных остатках после зимы — агрономы назвали способы защиты
Культура и шоу-бизнес

Дмитрий Масленников задолжал ФНС более 2 млн рублей — PostNews
Еда

Рецепт Имам Баялды на зиму готовится с соблюдением армянских традиций
Красота и здоровье

Инна Решетова: первые процессы старения запускаются уже после 25 лет
Питомцы

Специалисты: шум во время прогулки в лесу снижает риск нападения медведя
Спорт и фитнес

Джереми Рой признался, что не смог привыкнуть к холодцу
Наука и технологии

Опасный уран в микромире: как диатомеи влияют на распространение радиоактивных веществ в океане
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet