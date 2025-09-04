Элитные машины в зоне риска: почему премиум-бренды чаще всего попадают в ДТП
Компания "Ингосстрах" подготовила рейтинг дорогих марок, которые чаще всего оказываются в ДТП по ОСАГО. Документ оказался в распоряжении "Газеты.Ru".
Лидеры антирейтинга
-
Mercedes-Benz
-
Самый частый участник аварий среди премиальных авто.
-
В первую очередь это модели E-Class, C-Class, GLC и GLE.
-
-
BMW
-
На втором месте по аварийности.
-
Чаще других в ДТП попадали 5 Series, 3 Series, X3 и X6.
-
-
Audi
-
Замыкает тройку лидеров.
-
Больше всего аварий у седанов A6, A4 и кроссоверов Q5, Q3.
-
-
Lexus
-
В топ попали кроссоверы RX и NX.
-
-
Land Rover
-
Традиционно дорогие внедорожники тоже показали высокий уровень аварийности.
-
Что это значит
Чем популярнее бренд и его массовые модели в премиум-сегменте, тем выше вероятность их попадания в статистику ДТП. При этом рейтинг отражает не только стиль вождения владельцев, но и общую распространённость конкретных моделей на дорогах.
