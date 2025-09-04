Элитные машины в зоне риска: почему премиум-бренды чаще всего попадают в ДТП

Компания "Ингосстрах" подготовила рейтинг дорогих марок, которые чаще всего оказываются в ДТП по ОСАГО. Документ оказался в распоряжении "Газеты.Ru".

Лидеры антирейтинга

Mercedes-Benz Самый частый участник аварий среди премиальных авто.

В первую очередь это модели E-Class, C-Class, GLC и GLE. BMW На втором месте по аварийности.

Чаще других в ДТП попадали 5 Series, 3 Series, X3 и X6. Audi Замыкает тройку лидеров.

Больше всего аварий у седанов A6, A4 и кроссоверов Q5, Q3. Lexus В топ попали кроссоверы RX и NX. Land Rover Традиционно дорогие внедорожники тоже показали высокий уровень аварийности.

Что это значит

Чем популярнее бренд и его массовые модели в премиум-сегменте, тем выше вероятность их попадания в статистику ДТП. При этом рейтинг отражает не только стиль вождения владельцев, но и общую распространённость конкретных моделей на дорогах.