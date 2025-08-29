Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:25

Чем дороже машина, тем выше опасность: кто в лидерах по ДТП

Mercedes, BMW и Audi возглавили рейтинг самых аварийных машин по данным "Ингосстраха"

Какие автомобили считаются престижными, но при этом чаще всего попадают в аварии? Ответ на этот вопрос может удивить даже опытных водителей. Эксперты компании "Ингосстрах" проанализировали данные по ОСАГО и каско и составили рейтинг дорогих машин, которые чаще других оказываются в страховой статистике.

Немецкая "большая тройка" — лидеры аварийности

Первое место по числу ДТП среди премиальных марок занял Mercedes-Benz. Особенно часто в статистику попадали популярные кроссоверы GLC и GLE, а также седаны E- и C-класса.
На второй строчке оказался BMW, где чаще всего фигурировали модели 5 Series, 3 Series, а также кроссоверы X3 и X6.
Третьим в антирейтинге стал Audi. Среди его проблемных машин — седаны A6 и A4, кроссоверы Q5 и Q3.

Интересно, что все три бренда регулярно делят между собой первые позиции в подобных обзорах. Это объясняется не только их популярностью, но и высокой мощностью машин, которая делает их более рискованными в эксплуатации.

Японская надёжность? Не всегда

Четвёртое и пятое места рейтинга достались Lexus и Land Rover.
По данным страховщиков, чаще всего в авариях оказываются Lexus RX и NX, а также модели Land Rover, включая популярный Range Rover.

"Чем популярнее автомобиль, тем выше вероятность, что он окажется в аварийной статистике", — отмечают эксперты.

Каско: перестановка лидеров

Если рассматривать только данные по каско, картина слегка меняется.
Здесь пальму первенства удерживает BMW: чаще всего это большие кроссоверы X5, X3, X6 и X7.
Mercedes-Benz в этом списке второй — его GLC, GLE и GLS оказались в числе наиболее аварийных.
На третьем месте снова Audi с моделями Q5, Q7 и A6.

Также в рейтинг попали Lexus RX, Porsche Cayenne и Land Rover Range Rover. Все эти машины объединяет высокая стоимость ремонта, что напрямую отражается на выплатах страховщиков.

Редкие, но заметные в аварийной статистике

Отдельного внимания заслуживают люксовые бренды, которые встречаются реже, но тоже попадают в ДТП.
В этом году в базе "Ингосстраха" оказались Lamborghini Urus, Bentley Continental и Bentayga, электрический Lotus Eletre, Maserati Levante и Ghibli. Не обошлось и без итальянского акцента — в аварийную статистику попали Alfa Romeo Giulietta, Giulia и Stelvio.

"Для таких автомобилей необходим индивидуальный подход к страхованию: сложная технология, высокая цена и дорогой ремонт создают особые условия обслуживания", — пояснили в компании.

