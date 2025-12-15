Лувр больше не выглядит неприкосновенным: череда скандалов привела к забастовке

Сотрудники Лувра объявили о начале забастовки, которая стартует в понедельник, 15 декабря. Причиной стало недовольство методами управления и общим состоянием музея. На ситуацию обратила внимание газета Le Monde, подчеркнув, что протест возник на фоне череды громких инцидентов, выявивших системные проблемы в работе одного из крупнейших музейных комплексов мира.

Скандалы, обнажившие уязвимости музея

Осенью Лувр столкнулся с крупным инцидентом: из собрания драгоценностей Наполеона были похищены уникальные предметы, что поставило под сомнение эффективность действующих мер безопасности. Спустя несколько недель произошла новая авария — утечка воды повредила сотни изданий в отделе египетских древностей. Эти события усилили обеспокоенность сотрудников состоянием инфраструктуры и технических систем музея.

По данным издания, такие случаи не только нанесли ущерб коллекции, но и продемонстрировали необходимость пересмотра внутренних процессов, включая охрану, обслуживание помещений и модернизацию инженерных сетей.

Требования и мотивы профсоюзов

Противостояние с администрацией музея возглавили три крупнейшие профсоюзные организации — CFDT, CGT и SUD, которые проголосовали за проведение забастовки. Представители объединений заявляют, что музейные помещения регулярно закрываются позже положенного времени из-за нехватки сотрудников и технических проблем, связанных с ветхостью здания.

По словам профсоюзов, всё это увеличивает нагрузку на работников, вынужденных компенсировать дефицит персонала и неисправности инфраструктуры. Внутренние указания, как отмечают активисты, становятся противоречивыми, что усложняет взаимодействие с посетителями и выполнение профессиональных обязанностей.

"Стратегическое давление" на руководство

Организаторы забастовки намерены в течение недели оказывать давление на администрацию Лувра, рассчитывая добиться изменений в управленческих подходах и распределении ресурсов. Протестующие подчеркивают необходимость пересмотра режима работы, укрепления технических служб и улучшения условий труда.

Ситуация демонстрирует, что претензии сотрудников касаются не только отдельных инцидентов, но и общего состояния музейной системы, где скопившиеся проблемы требуют комплексного решения. Как отмечает Le Monde, забастовка может стать поворотным моментом в диалоге между профсоюзами и руководством.