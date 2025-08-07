Первый за 900 лет: целый образец люстровой керамики найден в древнем Харране

На юго-востоке Турции, в древнем городе Харран, археологи обнаружили уникальный керамический сосуд возрастом 900 лет. Чаша не только прекрасно сохранилась, но и поражает своей изысканностью: благодаря тройному обжигу её глазурь переливается металлическим блеском. Это первый целый образец люстровой керамики, найденный в этом регионе, и настоящий шедевр средневекового исламского искусства.

Тайны древнего артефакта

Сосуд глубиной около 20 см украшен арабскими надписями — как снаружи, так и внутри. На дне чаши выделяется синяя фраза: "Он — тот, кому оказана вечная честь". Учёные также разглядели имя мастера, но пока не раскрывают его.

Это место — одно из древнейших в мире. Здесь находили артефакты ещё эпохи энеолита (V-IV тысячелетия до н. э.), а первые письменные упоминания о Харране встречаются в документах сирийского царства Эбла (XXIV век до н. э.). Город оставался населённым на протяжении всей истории.

Чаша из легендарного университета

Артефакт обнаружили при раскопках Харранского университета — первого исламского высшего учебного заведения, основанного в 717 году. Здесь изучали математику, философию, медицину и астрономию, а переводы античных трудов на арабский помогли сохранить знания древних цивилизаций.

Университет пришёл в упадок после монгольского нашествия в 1271 году. Попытка возродить его в XVI веке при султане Селиме I оказалась недолгой.

Первые руины университета нашли в 2021 году. Среди них — фрагменты одного из пяти медресе XII века: 24 комнаты, монументальные ворота, кухня с печью и портик. Чаша, вероятно, использовалась в церемониях или была частью богатого убранства.