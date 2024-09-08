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Лунка серебристая — бабочка, которую можно спутать с обломанной веткой, наносит огромный вред лесам Сибири и Дальнего Востока
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Бабочка, мимикрирующая под сучок, губит леса в Сибири и на Дальнем Востоке

Лунка серебристая — бабочка, которую можно спутать с обломанной веткой, наносит огромный вред лесам Сибири и Дальнего Востока

Бабочка лунка серебристая обладает уникальной способностью маскироваться под обломанную ветку. Это позволяет ей эффективно защищаться от птиц и других хищников, которые могут представлять угрозу для неё и её потомства.

Однако, несмотря на свою защитную окраску, эти бабочки не такие уж и жертвы. Они являются опасными вредителями — интенсивно поедают листву деревьев, что может привести к их гибели. Особенно они предпочитают питаться листвой берёзы, дуба и плодовых деревьев.

Ареал обитания лунки серебристой довольно широк. Она встречается в Европе, на севере до полярного круга, а также в Сибири и на Дальнем Востоке.

Уточнение: размах крыльев этой бабочки около 50-60 мм, длина переднего крыла 27-28 мм. Самка обычно немного крупнее самца. Передние крылья серебристо-серого цвета с большим округлым жёлтым пятном, окаймленным двойной тёмной полоской. Задние крылья бело-жёлтые с коричневыми жилками. Грудь и первый сегмент брюшка густо покрыты волосками. Брюшко серебристо-коричнево-жёлтое, по бокам покрыто тёмными пятнами. Усики у самца коротко-перистые, у самки — мелко-щетинковидные. В состоянии покоя со сложенными крыльями бабочка похожа на отломленный сучок.

Фото: Канал animals_new/скриншот канала animals_new(public domain)

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