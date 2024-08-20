Онколог высказался о лекарствах от рака, которые могут полностью победить болезнь

Онколог Евгений Черемушкин заявил, что на данный момент в мире не существует "волшебного лекарства" от рака, способного полностью победить болезнь. Он отреагировал на сообщения о разработке нового препарата для таргетного лечения рака легких, подчеркнув, что в сфере онкологии присутствуют большие деньги и конкуренция, и громкие заявления о создании лекарства часто преждевременны, сообщает News.Ru.
Черемушкин отметил, что создание эффективного препарата требует десятилетий работы и исследований. Он порекомендовал ориентироваться на результаты клинических исследований и подчеркнул важность ранней диагностики, здорового образа жизни и регулярного медицинского наблюдения для успешного лечения рака.
Фото: flickr.com/Sascha Pohflepp (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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