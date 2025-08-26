Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:26

Китайские врачи решились на невозможное — результат ошеломил всех

Первая в истории пересадка свиного лёгкого человеку проведена в Китае — Clonorgan Biotechnology

Врачи в Китае впервые в истории пересадили человеку лёгкое свиньи. Экспериментальная операция стала шагом в области ксенотрансплантации — пересадки органов от животных к человеку. Несмотря на то что метод ещё далёк от клинической практики, результаты эксперимента уже открывают новые горизонты для трансплантологии.

Как прошёл эксперимент

В мае 2024 года медики из Первой больницы при Медицинском университете Гуанчжоу пересадили пациенту со смертью мозга генетически модифицированное левое лёгкое свиньи. Правое лёгкое пациента при этом сохранили. Иммунодепрессанты начали вводить за день до операции и продолжали каждый день после неё.

Лёгкое свиньи оставалось жизнеспособным в течение девяти дней, хотя первые признаки отторжения появились уже спустя сутки. К третьему дню иммунная система пациента выработала антитела к новому органу, что привело к повреждению тканей. Эксперимент был остановлен на девятый день по просьбе семьи.

"Для нашей команды это достижение — важное начало", — отметил соавтор исследования, доктор Цзян Ши, врач отделения трансплантации органов.

Роль генной инженерии

Орган был подготовлен с помощью технологии CRISPR. Учёные компании Clonorgan Biotechnology (Чэнду, Китай) деактивировали три гена свиньи, чтобы снизить риск агрессивной иммунной реакции человека. Кроме того, в лёгкое были встроены три человеческих гена, повышающие совместимость органа с организмом реципиента.

Почему это так сложно

Лёгкие — один из самых сложных органов для пересадки. Они постоянно контактируют с внешней средой и содержат множество белков, отвечающих за иммунную защиту. Это делает их особенно уязвимыми для атак со стороны иммунной системы. К тому же ткани лёгких крайне чувствительны: малейшее воспаление или отёк могут привести к серьёзным повреждениям.

Доктор Адам Гриземер из Нью-Йоркского университета, не участвовавший в эксперименте, подчеркнул, что никто не согласился бы на девятидневную пересадку лёгких.

"Но я считаю очень важным проводить такие исследования [на людях со смертью мозга], поскольку нельзя предполагать, что модели животных будут идеально отражать то, что происходит у людей-реципиентов", — заявил он.

Что будет дальше

Исследователи уверены: будущие эксперименты помогут найти способы блокировки отдельных иммунных клеток и сигнальных молекул, вызывающих воспаление. Это может значительно повысить шансы успешной ксенотрансплантации лёгких в будущем.

Хирург Массачусетской больницы Ричард Пирсон отметил, что пока остаётся открытым вопрос — смогло бы свиное лёгкое полноценно поддерживать живого пациента без аппаратного жизнеобеспечения.

"Это исследование даёт важнейшее представление об иммунных, физиологических и генетических барьерах, которые необходимо преодолеть, и открывает путь для дальнейших инноваций в этой области", — говорят авторы исследования.

И хотя путь до клинической практики ещё долгий, учёные уверены — сделан первый шаг к возможному прорыву.

