Типы пальцев и характер
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:01

Как ногти выдают рак лёгких: простой тест для самопроверки

Эксперты: форма "барабанных палочек" на пальцах связана с риском рака лёгких

Некоторые изменения внешности пальцев рук могут сигнализировать о смертельно опасных болезнях. Врачи британской благотворительной организации Cancer Research UK предупредили, что подобные признаки могут указывать на рак лёгких. Их заявление цитирует The Mirror.

Как меняются пальцы при заболевании
По словам специалистов, при развитии рака лёгких иногда наблюдается так называемое "утолщение пальцев":

  • ногтевое ложе становится мягче;
  • ноготь начинает изгибаться;
  • кожа и поверхность ногтя становятся блестящими;
  • появляются продольные бороздки;
  • кончики пальцев визуально расширяются и напоминают форму "барабанных палочек".

Простой тест для самопроверки
Медики предложили способ, позволяющий обратить внимание на возможные патологии. Нужно соединить ногтевые пластины одинаковых пальцев на разных руках.

В норме между ними остаётся небольшой ромбовидный просвет.
При патологии ногти плотно прилегают друг к другу, что указывает на утолщение тканей.
Подобное изменение не всегда связано с онкологией, но требует медицинской проверки.

Другие тревожные признаки
Врачи подчеркнули: "барабанные палочки" встречаются не у всех больных. Поэтому важно знать и другие симптомы рака лёгких:

  • хронический кашель;
  • частые инфекции дыхательных путей;
  • кашель с кровью;
  • усталость и упадок сил;
  • потеря аппетита.

Итог
Хотя изменение формы пальцев не является стопроцентным показателем рака лёгких, оно может сигнализировать о серьёзных нарушениях в организме. При таких симптомах необходимо обратиться к врачу и пройти обследование.

