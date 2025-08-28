Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Курение
© freepik.com by ArthurHidden is licensed under Public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:48

Один год без сигарет: как меняется риск развития рака лёгких

Онколог развеял мифы о курении и раке лёгких

Вокруг рака легких до сих пор существует множество заблуждений. В своем Telegram-канале онколог Владимир Ивашков развеял самые распространенные мифы, связанные с курением.

Никогда не поздно бросить
По словам врача, даже если человек много лет курил, отказ от этой привычки всегда будет полезен.

"Уже через один год после последней сигареты снижается риск развития рака легких", — отметил Ивашков.

Более того, если диагноз уже поставлен, прекращение курения тоже имеет значение: прогноз по лечению улучшается, и шансы на благоприятный исход становятся выше.

Легкие сигареты — не выход
Еще одно заблуждение связано с так называемыми "лёгкими" сигаретами. Многие считают, что они менее опасны, но в реальности это не так.

Все табачные изделия содержат канцерогены, и риск развития рака при их употреблении остается высоким.

Вывод
Рак легких напрямую связан с курением, но важно помнить: бросить вредную привычку полезно на любом этапе. Даже минимальные изменения образа жизни могут оказать заметное влияние на здоровье и исход болезни.

