Потеть полезно, но именно это мешает вам выглядеть ухоженно после тренировки

Кто сказал, что тренировка в обед — это всегда гонка со временем и потом в кадре Zoom? На самом деле, выглядеть свежо после занятий спортом можно без спешки и с минимумом усилий. Достаточно знать несколько простых приёмов, чтобы даже после интенсивного занятия коллеги видели вас бодрым и собранным, а не с красным лицом и влажными волосами.

Вода и прохлада — лучшие друзья

Во время тренировки организм перегревается, и именно поэтому лицо нередко становится красным. "Когда капилляры расширены, они заполняются кислородом, что и придаёт щекам румянец", — объясняет профессор спортивной науки в Huntingdon College Мишель Олсон, профессор спортивной науки в Huntingdon College. Чтобы быстрее прийти в себя, достаточно сделать несколько глотков холодной воды и протереть шею влажным полотенцем.

Дерматолог Кори Л. Хартман советует после тренировки выйти на свежий воздух или хотя бы открыть окно: "Кожа начинает дышать, а пот и жир испаряются быстрее". Если же лицо остаётся горячим, можно приложить небольшой пакет со льдом к пояснице — этот приём использует физиолог Ник Оччипинти: "Так тело быстрее остывает, и я перестаю потеть".

Умеренные нагрузки вместо HIIT

Высокоинтенсивные тренировки экономят время, но оставляют вас мокрыми ещё долго после завершения. Поэтому, если сразу после обеда у вас Zoom, стоит предпочесть более щадящие форматы — например, йогу. Интенсивность можно постепенно регулировать, наблюдая за реакцией организма.

Минимум ухода — максимум эффекта

К счастью, на видеозвонках видно только лицо и плечи. Даже если душ подождёт, лицо лучше умыть. "На нём самая высокая концентрация сальных желез", — напоминает доктор Хартман. Если нет доступа к воде, подойдут салфетки, хотя эксперт предостерегает: одноразовые варианты вредны для экологии и могут раздражать кожу. Поэтому использовать их стоит лишь как временную замену.

Йога-инструктор Хоуп Эллиот признаётся, что часто вообще обходится без макияжа: "Самые загруженные дни — это мои дни без косметики". Вместо плотного макияжа можно освежить кожу с помощью лёгкого мистa или сыворотки с ниацинамидом. Последний не только убирает красноту, но и работает как антиоксидант.

Волосы и аксессуары

После тренировки далеко не всегда есть время на полноценную укладку. Здесь на помощь приходят сухие шампуни и простые причёски — пучок, хвост или косы. Для защиты волос дерматологи советуют мягкие резинки или шёлковые скранчи. Ещё один быстрый способ — яркий тюрбан или лёгкий шарф, которые добавляют образу стиля. "Я просто завязываю платок и надеваю крупные серьги — и чувствую себя собранной", — делится Эллиот.

Мужчинам стоит обратить внимание на масла для бороды — с аргановым или льняным маслом, которые не забивают поры и быстро придают ухоженный вид.

Одежда и детали кадра

Даже если в кадре видна только верхняя часть тела, одежда играет ключевую роль. Специалисты советуют выбирать тёмные оттенки и ткани, которые не выдают следов пота, например синтетические материалы с влагоотводящим эффектом.

Фитнес-эксперт Меган Руп подчеркивает и важность освещения: "Правильный свет делает огромную разницу". Компактный кольцевой светильник действительно способен заменить макияж.



Свежий вид после обеденной тренировки — это вовсе не чудо, а сочетание небольших привычек: охлаждение, простая гигиена, лёгкая укладка и правильный свет. И помните: сам факт, что вы нашли время на спорт в середине дня, уже делает вас победителем.