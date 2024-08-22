Манчестер Юнайтед объявил о желании сэкономить за счет ланч-боксов для персонала

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед", выступающий в Английской премьер-лиге (АПЛ), больше не будет предоставлять наборы с едой обслуживающему персоналу в дни матчей. Об этом сообщило издание Daily Mail.
До недавнего времени сотрудники клуба получали продуктовые наборы, включающие сэндвич, злаковый батончик, упаковку чипсов и прохладительный напиток. Однако в день первой игры нового сезона некоторые работники выразили недовольство отсутствием привычных ланч-боксов. Некоторым из них предложили воспользоваться остатками еды, предназначенной для корпоративных гостей.
Представители клуба объяснили своё решение тем, что значительная часть еды оставалась невостребованной. В стартовом туре АПЛ "манкунианцы" одержали минимальную победу над "Фулхэмом" со счётом 1:0. Следующая игра "красных дьяволов" состоится на выезде против "Брайтона" 24 августа.
Фото: Wikimedia Commons/ Paolo Camera (no real name given) (Creative Commons 2.0)
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