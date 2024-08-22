Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.08.2024 : 91,6862
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.08.2024 : 101,9508
Манчестер Юнайтед перестал выдавать персоналу ланч-боксы в дни матчей
  1. Главная
  2. Спорт

Манчестер Юнайтед объявил о желании сэкономить за счет ланч-боксов для персонала

Манчестер Юнайтед перестал выдавать персоналу ланч-боксы в дни матчей

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед", выступающий в Английской премьер-лиге (АПЛ), больше не будет предоставлять наборы с едой обслуживающему персоналу в дни матчей. Об этом сообщило издание Daily Mail.

До недавнего времени сотрудники клуба получали продуктовые наборы, включающие сэндвич, злаковый батончик, упаковку чипсов и прохладительный напиток. Однако в день первой игры нового сезона некоторые работники выразили недовольство отсутствием привычных ланч-боксов. Некоторым из них предложили воспользоваться остатками еды, предназначенной для корпоративных гостей.

Представители клуба объяснили своё решение тем, что значительная часть еды оставалась невостребованной. В стартовом туре АПЛ "манкунианцы" одержали минимальную победу над "Фулхэмом" со счётом 1:0. Следующая игра "красных дьяволов" состоится на выезде против "Брайтона" 24 августа.

Фото: Wikimedia Commons/ Paolo Camera (no real name given) (Creative Commons 2.0)

Мир

Iltalehti: в Финляндии около российской границы разместят бронетанковую бригаду НАТО

Iltalehti: в Финляндии около российской границы разместят бронетанковую бригаду НАТО

В Финляндии в городе Миккели около российской границы Североатлантический альянс намерен разместить бронетанковую бригаду, численность которой будет составлять 4-5 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает издание Iltalehti.

Читать полностью
Ирландский наемник пропал без вести на Украине

Ирландский наемник пропал без вести на Украине

Юный ирландский наемник, Алекс Рыжук, отправившийся на Украину воевать за нее в составе ВСУ, исчез без вести в зоне боевых действий на востоке страны несколько недель назад. Его судьба, по информации ирландской газеты Irish Examiner, предположительно, трагична.

Читать полностью

Общество

РБК: Альфа-банк представил опцию снижения ипотечной ставки в зависимости от ключевой ставки ЦБ

РБК: Альфа-банк представил опцию снижения ипотечной ставки в зависимости от ключевой ставки ЦБ

Альфа-банк ввел новую опцию для ипотечного кредитования, позволяющую клиентам уменьшать процентную ставку в зависимости от ключевой ставки Центробанка. Эта новация, доступная с 22 августа, позволит заемщикам указывать данный пункт при оформлении ипотечного договора как на новое, так и на готовое жилье. Снижение можно будет произвести один раз в любой период кредита, достаточно будет подать запрос в банк.

Читать полностью
Опасные БАДы на маркетплейсах: Роскачество бьет тревогу

Опасные БАДы на маркетплейсах: Роскачество бьет тревогу

Роскачество провела исследование рынка биологически активных добавок (БАД) на популярных онлайн-площадках и выявила более 400 товаров с запрещенными ингредиентами.

Читать полностью

Новости