Манчестер Юнайтед объявил о желании сэкономить за счет ланч-боксов для персонала

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед", выступающий в Английской премьер-лиге (АПЛ), больше не будет предоставлять наборы с едой обслуживающему персоналу в дни матчей. Об этом сообщило издание Daily Mail.

До недавнего времени сотрудники клуба получали продуктовые наборы, включающие сэндвич, злаковый батончик, упаковку чипсов и прохладительный напиток. Однако в день первой игры нового сезона некоторые работники выразили недовольство отсутствием привычных ланч-боксов. Некоторым из них предложили воспользоваться остатками еды, предназначенной для корпоративных гостей.

Представители клуба объяснили своё решение тем, что значительная часть еды оставалась невостребованной. В стартовом туре АПЛ "манкунианцы" одержали минимальную победу над "Фулхэмом" со счётом 1:0. Следующая игра "красных дьяволов" состоится на выезде против "Брайтона" 24 августа.

Фото: Wikimedia Commons/ Paolo Camera (no real name given) (Creative Commons 2.0)