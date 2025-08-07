Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:36

Без воды и тепла: зачем нужны лунные исследования, и что потеряно с провалом миссии

Ошибка на Луне: как неправильная ориентация уничтожила космический аппарат

Основной причиной сбоя специалисты считают неправильную ориентацию солнечных панелей аппарата. Из-за этого панели не смогли эффективно заряжать бортовые аккумуляторы, что привело к отключению всех систем зонда. Без питания Lunar Trailblazer перестал передавать данные и начал медленно вращаться, что усложнило попытки восстановления связи.

В конечном итоге аппарат вышел за пределы лунной орбиты и оказался в межпланетном пространстве. Попытки скорректировать курс или вернуть аппарат на орбиту оказались безуспешными из-за увеличивающегося расстояния и отсутствия возможности связаться с ним. В результате миссия была признана полностью проваленной, а ее научные инструменты — недоступными для использования.

Научные инструменты и их значение

На борту Lunar Trailblazer находились два ключевых прибора: спектрометр High-resolution Volatiles and Minerals Moon Mapper (HVM3) и Lunar Thermal Mapper. Первый предназначался для обнаружения воды и минералов на поверхности Луны с высокой точностью, а второй — для измерения температурных колебаний грунта и анализа его состава.

Эти инструменты были разработаны ведущими исследовательскими центрами США и Великобритании, чтобы помочь понять механизмы распределения воды в лунном грунте — важнейшего ресурса для будущих пилотируемых миссий в рамках программы Artemis и коммерческих проектов CLPS. Несмотря на то, что инструменты так и не были задействованы в ходе полета, технологии, созданные для их работы, нашли применение в других проектах.

Уроки для будущих миссий

Несмотря на потерю аппарата, опыт Lunar Trailblazer стал ценным вкладом в развитие космических технологий. Руководитель проекта из Калифорнийского технологического института Бетани Элманн отметила, что международное сотрудничество и совместная работа университетов создали прочную базу знаний для будущих исследований Луны.

В частности, разработка компактного спектрометра UCIS-Moon, который основан на архитектуре HVM3 и выбран NASA для предстоящих орбитальных полетов, свидетельствует о том, что даже неудачи помогают совершенствовать технологии. Заместитель руководителя научного подразделения NASA Никки Фокс подчеркнула важность проведения тщательных проверок систем перед запуском — именно технические неисправности стали причиной провала миссии.

Интересные факты по теме

1. Первый успешный запуск лунного орбитального аппарата был осуществлен советской станцией Луна-10 в 1966 году.
2. В 2019 году NASA запустила зонд Lunar Gateway — будущий орбитальный модуль для пилотируемых миссий к Луне.
3. В 2009 году китайский зонд Чанъэ-4 впервые совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны.
4. На сегодняшний день более 50 космических аппаратов было отправлено к Луне с целью исследования её ресурсов.

