Луна играет в прятки с температурой: учёные наконец-то поймали её на обмане
Когда автоматическая станция "Чанъэ-6" в 2024 году впервые доставила на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны, учёные получили уникальный шанс проверить давние гипотезы о внутреннем строении спутника. И результаты оказались весьма неожиданными: мантия "тёмной" стороны оказалась заметно холоднее, чем мантия видимой. Это открытие изменило представления о том, как развивался наш ближайший небесный сосед.
Что удалось выяснить
Исследователи проанализировали около 300 граммов базальтов, собранных в районе Южного полюса — Эйткена, одного из крупнейших ударных бассейнов Луны. Сравнение изотопного состава показало: около 2,8 миллиарда лет назад температура магмы в этом регионе была на 100 °C ниже, чем на видимой стороне. Для подтверждения использовался уран-свинцовый метод датирования — один из самых точных способов восстановления возраста и температуры древних пород.
Спутниковые данные дополнительно показали: температура на месте посадки "Чанъэ-6" на 70 °C ниже, чем у сходных участков, постоянно обращённых к Земле.
"Температурная асимметрия объясняется разным содержанием теплообразующих элементов", — пояснил руководитель работы Шэн Хэ из Пекинского университета.
Причины различий
Ключевым фактором оказалось неравномерное распределение урана (U), тория (Th) и KREEP-компонентов (калия, редкоземельных элементов и фосфора). Эти вещества выделяют тепло при радиоактивном распаде, и их концентрация на видимой стороне сделала мантию более горячей и подвижной.
Учёные не исключают и другие сценарии:
-
мощное столкновение Луны с протопланетой или астероидом,
-
взаимодействие с меньшим спутником, который позже исчез,
-
долговременное влияние земной гравитации.
Каждая из гипотез объясняет, почему обратная сторона оказалась "жёсткой и холодной", а видимая — более мягкой и деформируемой.
Сравнение сторон Луны
|Характеристика
|Видимая сторона
|Обратная сторона
|Состав мантии
|Богата KREEP-элементами
|Бедна теплообразующими элементами
|Температура магмы (в прошлом)
|Выше на ~100 °C
|Ниже, более холодная
|Современная температура грунта
|Выше
|Ниже на 70 °C
|Геологическая активность
|Долгие извержения лавы
|Менее активная
Советы шаг за шагом: как определяют температуру древних пород
-
Сбор образцов миссиями ("Аполлон", "Чанъэ-5", "Чанъэ-6").
-
Лабораторная подготовка камня — очистка и дробление.
-
Измерение изотопов свинца с помощью уран-свинцового метода.
-
Сравнение данных с аналогичными породами других регионов Луны.
-
Восстановление истории магмы и тепловых процессов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: оценивать температуру только по спутниковым данным.
-
Последствие: неточность из-за влияния поверхностных факторов.
-
Альтернатива: использовать радиоизотопные методы на реальных образцах.
-
Ошибка: предполагать одинаковое распределение химических элементов.
-
Последствие: игнорирование ключевых различий между сторонами.
-
Альтернатива: учитывать локальные концентрации урана, тория и калия.
А что если…
Что, если Луна действительно столкнулась с крупным объектом на раннем этапе своей истории? Тогда асимметрия температур — это "шрам" от древней катастрофы. А если виновата только гравитация Земли, то наш спутник всё это время медленно перестраивал внутреннюю структуру, приспосабливаясь к постоянному притяжению планеты.
Плюсы и минусы открытия
|Плюсы
|Минусы
|Первое прямое доказательство температурной асимметрии
|Не исключены другие объяснения
|Помогает уточнить модели эволюции Луны
|Небольшой объём образцов (300 г)
|Сравнение с данными "Аполлонов"
|Трудно воспроизвести условия в лаборатории
FAQ
Почему обратная сторона Луны холоднее?
Из-за меньшего количества радиоактивных элементов, выделяющих тепло.
Какие миссии доставляли образцы?
"Аполлоны" (видимая сторона), "Чанъэ-5" (видимая), "Чанъэ-6" (обратная).
Что это значит для будущих исследований?
Теперь у учёных есть база для уточнения моделей тепловой эволюции Луны и понимания её геологической истории.
Мифы и правда
-
Миф: обе стороны Луны одинаковы.
-
Правда: они различаются по составу, температуре и истории.
-
Миф: на обратной стороне никогда не было вулканов.
-
Правда: извержения были, но слабее и реже.
-
Миф: различия связаны только с притяжением Земли.
-
Правда: есть и химические факторы — разное содержание урана и тория.
3 интересных факта
-
Миссия "Чанъэ-6" стала первой, которая доставила образцы именно с обратной стороны Луны.
-
Ударный бассейн Южный полюс — Эйткен — один из самых древних и крупнейших во всей Солнечной системе.
-
Различия в составе пород могут объяснить, почему на видимой стороне больше "морей" — огромных лавовых равнин.
Исторический контекст
1972 — "Аполлон-17" доставил последние образцы с Луны (видимая сторона).
2020 — миссия "Чанъэ-5" привезла грунт с видимой стороны.
2024 — "Чанъэ-6" впервые собрала и вернула образцы с обратной стороны.
2025 — опубликованы данные о температурной асимметрии мантии Луны.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru