Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Луна
Луна
© Designed by Freepik is licensed under public domain
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:51

Луна играет в прятки с температурой: учёные наконец-то поймали её на обмане

На обратной стороне Луны температура мантии ниже

Когда автоматическая станция "Чанъэ-6" в 2024 году впервые доставила на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны, учёные получили уникальный шанс проверить давние гипотезы о внутреннем строении спутника. И результаты оказались весьма неожиданными: мантия "тёмной" стороны оказалась заметно холоднее, чем мантия видимой. Это открытие изменило представления о том, как развивался наш ближайший небесный сосед.

Что удалось выяснить

Исследователи проанализировали около 300 граммов базальтов, собранных в районе Южного полюса — Эйткена, одного из крупнейших ударных бассейнов Луны. Сравнение изотопного состава показало: около 2,8 миллиарда лет назад температура магмы в этом регионе была на 100 °C ниже, чем на видимой стороне. Для подтверждения использовался уран-свинцовый метод датирования — один из самых точных способов восстановления возраста и температуры древних пород.

Спутниковые данные дополнительно показали: температура на месте посадки "Чанъэ-6" на 70 °C ниже, чем у сходных участков, постоянно обращённых к Земле.

"Температурная асимметрия объясняется разным содержанием теплообразующих элементов", — пояснил руководитель работы Шэн Хэ из Пекинского университета.

Причины различий

Ключевым фактором оказалось неравномерное распределение урана (U), тория (Th) и KREEP-компонентов (калия, редкоземельных элементов и фосфора). Эти вещества выделяют тепло при радиоактивном распаде, и их концентрация на видимой стороне сделала мантию более горячей и подвижной.

Учёные не исключают и другие сценарии:

  • мощное столкновение Луны с протопланетой или астероидом,

  • взаимодействие с меньшим спутником, который позже исчез,

  • долговременное влияние земной гравитации.

Каждая из гипотез объясняет, почему обратная сторона оказалась "жёсткой и холодной", а видимая — более мягкой и деформируемой.

Сравнение сторон Луны

Характеристика Видимая сторона Обратная сторона
Состав мантии Богата KREEP-элементами Бедна теплообразующими элементами
Температура магмы (в прошлом) Выше на ~100 °C Ниже, более холодная
Современная температура грунта Выше Ниже на 70 °C
Геологическая активность Долгие извержения лавы Менее активная

Советы шаг за шагом: как определяют температуру древних пород

  1. Сбор образцов миссиями ("Аполлон", "Чанъэ-5", "Чанъэ-6").

  2. Лабораторная подготовка камня — очистка и дробление.

  3. Измерение изотопов свинца с помощью уран-свинцового метода.

  4. Сравнение данных с аналогичными породами других регионов Луны.

  5. Восстановление истории магмы и тепловых процессов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оценивать температуру только по спутниковым данным.

  • Последствие: неточность из-за влияния поверхностных факторов.

  • Альтернатива: использовать радиоизотопные методы на реальных образцах.

  • Ошибка: предполагать одинаковое распределение химических элементов.

  • Последствие: игнорирование ключевых различий между сторонами.

  • Альтернатива: учитывать локальные концентрации урана, тория и калия.

А что если…

Что, если Луна действительно столкнулась с крупным объектом на раннем этапе своей истории? Тогда асимметрия температур — это "шрам" от древней катастрофы. А если виновата только гравитация Земли, то наш спутник всё это время медленно перестраивал внутреннюю структуру, приспосабливаясь к постоянному притяжению планеты.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Первое прямое доказательство температурной асимметрии Не исключены другие объяснения
Помогает уточнить модели эволюции Луны Небольшой объём образцов (300 г)
Сравнение с данными "Аполлонов" Трудно воспроизвести условия в лаборатории

FAQ

Почему обратная сторона Луны холоднее?
Из-за меньшего количества радиоактивных элементов, выделяющих тепло.

Какие миссии доставляли образцы?
"Аполлоны" (видимая сторона), "Чанъэ-5" (видимая), "Чанъэ-6" (обратная).

Что это значит для будущих исследований?
Теперь у учёных есть база для уточнения моделей тепловой эволюции Луны и понимания её геологической истории.

Мифы и правда

  • Миф: обе стороны Луны одинаковы.

  • Правда: они различаются по составу, температуре и истории.

  • Миф: на обратной стороне никогда не было вулканов.

  • Правда: извержения были, но слабее и реже.

  • Миф: различия связаны только с притяжением Земли.

  • Правда: есть и химические факторы — разное содержание урана и тория.

3 интересных факта

  1. Миссия "Чанъэ-6" стала первой, которая доставила образцы именно с обратной стороны Луны.

  2. Ударный бассейн Южный полюс — Эйткен — один из самых древних и крупнейших во всей Солнечной системе.

  3. Различия в составе пород могут объяснить, почему на видимой стороне больше "морей" — огромных лавовых равнин.

Исторический контекст

1972 — "Аполлон-17" доставил последние образцы с Луны (видимая сторона).

2020 — миссия "Чанъэ-5" привезла грунт с видимой стороны.

2024 — "Чанъэ-6" впервые собрала и вернула образцы с обратной стороны.

2025 — опубликованы данные о температурной асимметрии мантии Луны.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследователи Королевского колледжа Лондона определили предел точности марковских часов вчера в 19:34
Случайность творит порядок: как из хаоса создают самые необычные часы в мире

Учёные нашли способ измерять время по случайным событиям. Новая теория меняет представления о хаосе и квантовой физике.

Читать полностью » Римские мозаики II века обнаружены в погребальном комплексе на Аппиевой дороге вчера в 19:18
Павлин на могиле: что скрывают загадочные мозаики, найденные на Аппиевой дороге

Археологи нашли три мозаики II-III веков в некрополе на Аппиевой дороге. Павлин с виноградом открывает тайны римских представлений о вечности.

Читать полностью » Слияние черных дыр подтвердило теорему Хокинга вчера в 18:43
Тайны чёрных дыр раскрыты: как слияние космических монстров подтвердило теорию века

Учёные впервые подтвердили теорему Хокинга с достоверностью 99,999% на примере слияния черных дыр GW250114. Это качественный скачок в гравитационной астрономии.

Читать полностью » Триптофан в грецких орехах помогает засыпать вчера в 18:11
Сон как у младенца: почему эти орехи стали новым секретом здорового отдыха

Учёные выяснили, что грецкие орехи помогают крепче спать и повышают уровень мелатонина. Простая привычка на ужин способна улучшить здоровье.

Читать полностью » На Тамани нашли фрагмент театральной маски эллинистического периода вчера в 17:51
Греческие боги спустились на Тамань: археологическая сенсация меняет историю

В Фанагории археологи нашли фрагмент маски сатира II века до н. э. Что это открытие говорит о театральной жизни античного города?

Читать полностью » В Колумбии учёные сняли посмертные маски с мумий вчера в 17:25
Колумбийские мумии показали свои лица: как цифровые технологии разговорили мёртвых

В Андах Колумбии мумии XIII-XVIII веков "демаскировали" с помощью КТ. Учёные показали, какими могли быть их лица при жизни.

Читать полностью » Археологи доказали, что гоплиты действительно толкались щитами в бою вчера в 16:41
Древняя тактика, которая работала лучше танков: как греки сокрушали врагов одним нажатием

Археолог из США показал, что бронзовые доспехи гоплитов были созданы не только для защиты, но и для боевой тактики толкания щитами.

Читать полностью » В Ираке обнаружена шестиметровая скульптура ламассу в дворце Асархаддона вчера в 16:16
Страж царя Асархаддона: шестиметровый монстр охранял дворец 2700 лет

В Ираке археологи нашли гигантское ламассу высотой шесть метров во дворце Асархаддона. Оно стало крупнейшей фигурой такого типа в мире.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Врач Абдурахман Мусаев: манго противопоказан при диабете и скачках глюкозы
Спорт и фитнес
Специалисты: регулярные тренировки со скакалкой снижают стресс и улучшают сон
Дом
Химики предупреждают: абразивы и хлор разрушают покрытие черной сантехники
Авто и мото
70% водителей ошибаются при развороте под знаком Поворот налево запрещён
Авто и мото
Дистанционное управление стёклами снижает риск повреждения салона на 75%
Красота и здоровье
Настоящие признаки расставания: отчуждение, разные цели и безразличие
Туризм
Анна Гекдемир о своём путешествии: японцы тратят на гостей больше, чем получают
Спорт и фитнес
Эксперт: при ожирении и варикозе бег может быть опасен
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet