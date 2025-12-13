Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Луна
Луна
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Наука
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:36

Солнце ни при чём, но есть другой игрок: что на самом деле может запускать землетрясения

Землетрясения чаще фиксируют в периоды лунного перигея — астроном Назаров

Связь между активностью Солнца и землетрясениями остается крайне слабой и практически неуловимой для науки, однако определенное влияние на сейсмические процессы все же может оказывать Луна. Об этом сообщили РИА Новости Крым директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин и сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.

Почему Солнце почти не влияет на землетрясения

По словам Петра Шебалина, гипотезы о прямой зависимости между солнечной активностью и ростом числа землетрясений не находят серьезного подтверждения. Даже если такая связь и существует, она выражена крайне слабо и не поддается практическому выявлению. Современные методы анализа не позволяют говорить о каком-либо значимом влиянии солнечных процессов на сейсмическую обстановку.

При этом ученый отметил, что в природе существуют и другие астрономические факторы, способные в небольшой степени воздействовать на земную кору. Речь идет об изменениях расстояний между Землей и небесными телами, в том числе планетами и Солнцем. Однако наиболее заметными среди них остаются именно лунные приливы.

Луна как возможный "спусковой крючок"

Сергей Назаров пояснил, что Луна является ближайшим к Земле естественным небесным телом, а потому оказывает наиболее сильное гравитационное воздействие. Это влияние проявляется не только в виде морских приливов, но и в деформациях земной поверхности. Приливная волна распространяется и в толще суши, пусть и в значительно меньших масштабах.

"И приливная волна идет не только в море, но и в самой суше. И она может являться спусковым крючком для сброса напряжений, которые накопились где-то на разломе в земной коре", — сказал сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.

По его словам, накопленные тектонические напряжения могут долгое время оставаться в "критическом" состоянии, и дополнительное внешнее воздействие способно запустить процесс разрядки в виде землетрясения.

Когда землетрясения происходят чаще

Специалисты отмечают, что статистически землетрясения несколько чаще фиксируются в периоды, когда Луна занимает определенные положения относительно Земли. В частности, речь идет о моменте перигея — когда расстояние между планетой и спутником минимально. В этот период гравитационное воздействие Луны усиливается.

"В это время гравитации от Луны побольше, и таким образом она может землетрясение запустить", — не исключил Сергей Назаров.

При этом ученые подчеркивают, что речь идет не о причине землетрясений, а лишь о факторе, способном повлиять на момент их возникновения, если напряжение в земной коре уже достигло предела.

Почему влияние Луны ограничено

Петр Шебалин обратил внимание на то, что масштаб лунного воздействия не стоит переоценивать. По его словам, амплитуда приливных деформаций суши относительно невелика, а потому их роль в сейсмических процессах остается вспомогательной.

Кроме того, эксперт отметил, что для Черноморского побережья России, включая Крым и Севастополь, такое влияние практически неощутимо. Это связано с тем, что в Черном море приливные явления выражены крайне слабо, а значит, и возможный эффект от лунных приливов будет минимальным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Полимеры и биомассу предложили перерабатывать в энергоносители — ТАСС сегодня в 7:06
Свалки уходят в прошлое: отходы могут стать новым источником энергии

Учёные ТвГТУ предлагают превращать бытовой мусор в источник тепла и электричества, снижая экологическую нагрузку и энергозатраты.

Читать полностью » Мозг быстрее ИИ адаптируется к новым правилам — Nature сегодня в 7:01
Мозг собирает навыки как Lego: этот трюк делает человека гибче любого искусственного интеллекта

Учёные из Принстона выяснили, почему человеческий мозг обучается быстрее ИИ и как повторное использование когнитивных элементов помогает адаптироваться.

Читать полностью » Фибриллы сыворотки выбрали золото из раствора при переработке — ETH Zurich сегодня в 5:26
Золото прячется в мёртвых гаджетах: новый биоматериал выманивает его, словно затягивая в невидимую ловушку

Учёные из ETH Zurich нашли способ извлекать золото из старой электроники с помощью белков, а не токсичной химии. Как работает этот метод и почему он может изменить переработку?

Читать полностью » Учёные подтвердили источник рентгеновых лучей у кометы 3I/ATLAS — NASA сегодня в 3:25
Космос заговорил рентгеном: межзвёздная комета засияла, как сверхновая

Учёные впервые зарегистрировали рентгеновское излучение от межзвёздной кометы 3I/ATLAS, открыв новый взгляд на взаимодействие солнечного ветра с объектами за пределами Солнечной системы.

Читать полностью » Стволовые клетки получили избыток митохондрий с помощью наноцветов — PNAS сегодня в 1:59
Ваше сердце и мышцы устали? Скоро им могут просто поменять батарейки — и вот как это работает

Учёные показали, как "наноцветы" помогают стволовым клеткам делиться митохондриями с повреждёнными клетками и возвращать им энергию.

Читать полностью » Космическая пыль показала ускоренное таяние арктического льда — Science вчера в 23:09
Космический след на морском дне: невидимый архив раскрыл судьбу арктических льдов

Космическая пыль, застрявшая в арктическом льду, помогла учёным восстановить историю таяния за 30 тысяч лет и понять, как это меняет экосистемы региона.

Читать полностью » Исследователи изучили риски появления зеркальной жизни — Кейт Адамала вчера в 21:26
Жизнь-двойник может стать врагом биосферы: почему зеркальные клетки пугают даже тех, кто их создаёт

Учёные пытаются создать организм из зеркальных молекул — структуру, не похожую ни на одну форму жизни Земли. Потенциальный прорыв оборачивается вопросами о том, где проходит граница допустимых экспериментов.

Читать полностью » Учёные нашли под землёй 6 триллионов тонн водорода — Live Science вчера в 19:25
Газ, который все недооценивали, может спасти планету от углеродной катастрофы

В Мали случайный взрыв привёл к открытию первой в мире водородной скважины. Это событие может навсегда изменить глобальную энергетику и подход к чистым источникам энергии.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Лечение рака простаты у Карла III перевели в контролируемую форму — врач Черемушкин
Красота и здоровье
Ежегодные обследования снижают риск запущенных заболеваний — Роспотребнадзор
Наука
Пик метеорного потока Геминиды ожидается в ночь на 14 декабря — ИКИ РАН
Туризм
Крымские отели снижают стоимость размещения при групповом заезде — эксперт Тарасенко
Общество
Восемь регионов показали свои сказки на выставке — Национальный центр Россия
ЮФО
Пенсионерка в Крыму передала мошенникам 260 тысяч рублей — МВД Крыма
Садоводство
Слишком большой горшок вызывает загнивание клубня цикламена — агроном
Питомцы
Сухой корм помогает поддерживать здоровье зубов кошек — ветеринары
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet