Солнце ни при чём, но есть другой игрок: что на самом деле может запускать землетрясения

Связь между активностью Солнца и землетрясениями остается крайне слабой и практически неуловимой для науки, однако определенное влияние на сейсмические процессы все же может оказывать Луна. Об этом сообщили РИА Новости Крым директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин и сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.

Почему Солнце почти не влияет на землетрясения

По словам Петра Шебалина, гипотезы о прямой зависимости между солнечной активностью и ростом числа землетрясений не находят серьезного подтверждения. Даже если такая связь и существует, она выражена крайне слабо и не поддается практическому выявлению. Современные методы анализа не позволяют говорить о каком-либо значимом влиянии солнечных процессов на сейсмическую обстановку.

При этом ученый отметил, что в природе существуют и другие астрономические факторы, способные в небольшой степени воздействовать на земную кору. Речь идет об изменениях расстояний между Землей и небесными телами, в том числе планетами и Солнцем. Однако наиболее заметными среди них остаются именно лунные приливы.

Луна как возможный "спусковой крючок"

Сергей Назаров пояснил, что Луна является ближайшим к Земле естественным небесным телом, а потому оказывает наиболее сильное гравитационное воздействие. Это влияние проявляется не только в виде морских приливов, но и в деформациях земной поверхности. Приливная волна распространяется и в толще суши, пусть и в значительно меньших масштабах.

"И приливная волна идет не только в море, но и в самой суше. И она может являться спусковым крючком для сброса напряжений, которые накопились где-то на разломе в земной коре", — сказал сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.

По его словам, накопленные тектонические напряжения могут долгое время оставаться в "критическом" состоянии, и дополнительное внешнее воздействие способно запустить процесс разрядки в виде землетрясения.

Когда землетрясения происходят чаще

Специалисты отмечают, что статистически землетрясения несколько чаще фиксируются в периоды, когда Луна занимает определенные положения относительно Земли. В частности, речь идет о моменте перигея — когда расстояние между планетой и спутником минимально. В этот период гравитационное воздействие Луны усиливается.

"В это время гравитации от Луны побольше, и таким образом она может землетрясение запустить", — не исключил Сергей Назаров.

При этом ученые подчеркивают, что речь идет не о причине землетрясений, а лишь о факторе, способном повлиять на момент их возникновения, если напряжение в земной коре уже достигло предела.

Почему влияние Луны ограничено

Петр Шебалин обратил внимание на то, что масштаб лунного воздействия не стоит переоценивать. По его словам, амплитуда приливных деформаций суши относительно невелика, а потому их роль в сейсмических процессах остается вспомогательной.

Кроме того, эксперт отметил, что для Черноморского побережья России, включая Крым и Севастополь, такое влияние практически неощутимо. Это связано с тем, что в Черном море приливные явления выражены крайне слабо, а значит, и возможный эффект от лунных приливов будет минимальным.