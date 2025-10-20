NASA нашло доказательство: история Луны началась раньше, чем мы думали

Пятьдесят лет спустя после того, как астронавты миссии "Аполлон-17" собрали небольшой камень на поверхности Луны, этот образец снова стал центром научных открытий. Новое исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, показало, что фрагмент породы под номером 76535 может полностью переписать хронологию лунных катастроф и, вместе с ней, раннюю историю Земли и всей внутренней Солнечной системы.

"Этот камень, может быть, и небольшой, но он хранит огромную историю о ранней Луне. Он словно капсула времени, запечатлённая 4,25 миллиарда лет назад", — отметил автор работы, планетолог Эван Бьоннес из Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса (LLNL).

Загадка глубинного происхождения

Образец 76535 — один из самых изученных лунных камней, но и один из самых загадочных. Химический анализ показывает, что он сформировался на глубине около 50 километров, в нижней части лунной коры. Однако, в отличие от большинства глубоких пород, он не несёт следов сильных ударных повреждений, что долго ставило учёных в тупик: как такой материал оказался на поверхности, избежав разрушения?

Ранее считалось, что выброс породы мог произойти только в результате гигантского удара, создавшего кратер Южный полюс — Эйткен - крупнейшую ударную котловину Луны. Но при этом возникал парадокс: чтобы перенести фрагмент на место посадки "Аполлона-17" (на дальней стороне Луны), потребовался бы второй удар, который, в свою очередь, должен был оставить очевидные следы деформации на образце.

Новая модель: удар, который не разрушает

Команда Бьоннеса предложила более простое объяснение. Используя компьютерное моделирование, они показали, что выброс породы на поверхность мог произойти при формировании бассейна Ясности (Mare Serenitatis) - крупного ударного бассейна на видимой стороне Луны.

По их расчётам, во время поздней стадии формирования кратера, когда его стены начали "коллапсировать", глубинные породы могли быть плавно подняты на поверхность, не подвергшись катастрофическим ударам. Этот процесс, по мнению исследователей, и объясняет сохранность образца 76535.

"Мы искали локальное, простое решение, — рассказал Бьоннес. — Модели показали, что мощные удары способны поднимать породы с глубины десятков километров без серьёзного повреждения их структуры".

Время столкновения оказалось древнее, чем считалось

Результаты моделирования позволили уточнить дату самого удара, образовавшего бассейн Ясности. Вместо прежней оценки 3,9 миллиарда лет назад исследование показало, что событие произошло около 4,25 миллиарда лет назад - на 300 миллионов лет раньше.

Этот временной сдвиг имеет колоссальные последствия. Он означает, что:

крупные лунные бассейны начали формироваться раньше, чем считалось;

интенсивная бомбардировка Луны и Земли могла происходить не всплеском, а постепенно , начиная с более ранних этапов истории Солнечной системы;

процесс охлаждения Луны и её внутренней эволюции нуждается в пересмотре.

Сравнение старых и новых дат

Событие Ранее предполагавшаяся дата Новая оценка Последствия Образование бассейна Ясности 3,9 млрд лет 4,25 млрд лет Более ранний этап "тяжёлой бомбардировки" Формирование Южного полюса — Эйктена ~4,2 млрд лет ~4,3 млрд лет Возможно, ещё древнее Охлаждение лунной коры ~3,8 млрд лет ≥4,1 млрд лет Быстрее, чем считалось

Луна как хроника ранней Земли

Поскольку тектоническая активность на Земле стерла почти все следы древнейших событий, Луна остаётся естественным архивом ранней истории Солнечной системы. Её поверхность фиксирует удары астероидов, лавовые потоки и процессы кристаллизации, происходившие миллиарды лет назад.

"Отодвигая Ясность назад во времени, мы сдвигаем всю хронологию крупных столкновений во внутренней Солнечной системе. Это напрямую влияет на наше понимание ранней Земли и условий, в которых зародилась жизнь", — пояснил Бьоннес.

Если гигантские удары происходили чаще и раньше, чем считалось, это могло изменить химический состав атмосферы и океанов Земли, повлиять на доставку воды и органических соединений, а также на устойчивость ранней биосферы.

А что если и другие бассейны старше?

Если выводы Бьоннеса подтвердятся, то не только Ясность, но и бассейны Спокойствия, Нектара и Моря Дождей могут оказаться значительно древнее. Это изменит геохронологическую шкалу Луны и потребует пересмотра датировок лунных образцов, полученных "Аполлоном" и советскими "Луноходами".

"Каждый новый анализ показывает, что наши старые образцы всё ещё способны преподносить сюрпризы", — отметил Бьоннес. — "Они продолжают рассказывать о Луне больше, чем мы ожидали".

Плюсы и минусы новой модели

Плюсы Минусы Логично объясняет происхождение глубокого образца без вторичных ударов Требует переоценки всей хронологии лунных бассейнов Совместима с геохимическими данными Основана на моделировании, а не на прямых наблюдениях Помогает уточнить историю ранней Земли Переход от теории к доказательствам потребует новых миссий

FAQ

— Почему образец 76535 так важен?

Потому что это редкий фрагмент глубинной породы, сохранившийся в первозданном виде, который можно использовать как "датчик" древней лунной истории.

— Что такое бассейн Ясности?

Один из крупнейших ударных бассейнов Луны на видимой стороне, диаметром около 900 км, окружённый Море Ясности (Mare Serenitatis).

— Как моделировали древние удары?

С помощью трёхмерных гидродинамических симуляций, учитывающих плотность, температуру и эволюцию лунной коры.

— Может ли это изменить представления о Земле?

Да. Поскольку история столкновений Луны отражает и земные процессы, более древние даты означают, что и Земля подвергалась интенсивным бомбардировкам раньше, чем считалось.

— Что дальше?

Учёные планируют проверить гипотезу, исследуя другие образцы "Аполлона" и готовясь к анализу новых пород, которые доставят миссии Artemis.

Мифы и правда

Миф: все лунные образцы уже изучены и ничего нового не расскажут.

Правда: современные методы моделирования и изотопного анализа постоянно открывают новые факты даже в старых образцах.

Миф: глубокие породы могут подняться на поверхность только при колоссальных ударах.

Правда: моделирование показало, что процесс "коллапса кратера" способен плавно вынести их вверх.

Миф: Луна давно "мертва" и неинтересна для науки.

Правда: именно она хранит уникальные следы ранней Солнечной системы, утраченные на Земле.

Исторический контекст

Образцы миссий "Аполлон" остаются золотым стандартом для изучения Луны. С 1970-х годов они помогли построить хронологию её геологической эволюции. Однако только сейчас, благодаря суперкомпьютерным моделям и высокоточным изотопным методам, учёные могут интерпретировать эти данные с новой точностью. Исследование Бьоннеса стало примером того, как старыe находки открывают новую эпоху в планетологии.