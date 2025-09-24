На складе пылился обречённый аппарат — теперь его готовят к полёту на Луну

NASA вновь вернулось к обсуждению одной из самых амбициозных миссий последних лет - проекта VIPER. Этот лунный марсоход долгое время находился под угрозой окончательной отмены, но теперь у него появился шанс отправиться на поверхность спутника Земли уже в 2027 году. На помощь агентству может прийти частный сектор, а именно компания Blue Origin, готовая задействовать собственные разработки для доставки аппарата.

Новый этап в истории проекта VIPER

Изначально запуск миссии планировался на 2023 год. Однако задержки в поставках оборудования сдвинули дату сначала на 2025-й. К моменту, когда NASA вложило в проект более 38 миллиардов форинтов, агентство неожиданно приняло решение заморозить программу. Аппарат в собранном виде оказался на складе.

Теперь появилась возможность вернуть марсоход к жизни. NASA предложило привлечь частный бизнес, и Blue Origin готова предоставить свой посадочный модуль Blue Moon Mark 1. По плану, именно эта система обеспечит мягкую посадку на поверхность Луны.

"Проект можно спасти, если привлечь частный сектор", — заявило американское космическое агентство.

Сравнение миссий и технологий

Проект Цель Технология посадки Планируемая дата Apollo (1969-1972) Высадка астронавтов Лунный модуль Уже реализовано Artemis (2025) Возвращение людей SLS + Orion + Starship 2025 год VIPER (новый план) Поиск льда на Луне Blue Moon Mark 1 2027 год

Эта таблица показывает, как меняются задачи: от первых шагов человека по Луне до использования роботизированных систем для поиска ресурсов, необходимых будущим экспедициям.

Советы шаг за шагом: как готовится миссия

Завершение тестов самого марсохода VIPER. Подтверждение возможности Blue Origin обеспечить мягкую посадку. Совместная интеграция аппарата с модулем Blue Moon. Запуск и вывод на орбиту с помощью ракеты New Glenn. Посадка в районе южного полюса Луны. Начало исследований ледяных залежей и реголита.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: слишком поздно привлекать частные компании.

Последствие: потеря времени и рост затрат.

Альтернатива: сотрудничество с Blue Origin или SpaceX ещё на ранних этапах.

Ошибка: запуск без отработанной технологии посадки.

Последствие: риск крушения аппарата.

Альтернатива: применение проверенных модулей вроде Blue Moon Mark 1.

А что если VIPER не полетит?

В случае окончательной отмены проект NASA потеряет годы разработки и вложенные средства. Однако технологии, использованные в марсоходе, могут быть адаптированы для других миссий. Например, сенсоры для анализа льда можно интегрировать в будущие модули Artemis.

Плюсы и минусы проекта

Плюсы Минусы Возможность поиска водяного льда Зависимость от успеха частных компаний Перспектива будущих пилотируемых миссий Сложная логистика доставки Использование передовых технологий Высокая стоимость (38 млрд форинтов)

FAQ

Как выбрать оптимальную миссию для поиска ресурсов?

Ставка делается на роботизированные аппараты, так как они снижают риски для астронавтов.

Сколько стоит миссия VIPER?

По предварительным данным, вложения уже превысили 38 миллиардов форинтов.

Что лучше для посадки: Blue Moon или Starship?

Blue Moon разработан специально для мягких посадок, тогда как Starship больше ориентирован на грузовые и пилотируемые полёты.

Мифы и правда

Миф: лед на Луне можно легко использовать для питья.

Правда: лёд нужно будет переработать, очистить и разделить на кислород и водород.

Миф: все миссии на Луну одинаковы.

Правда: каждая имеет собственные цели, от высадки людей до добычи ресурсов.

Три интересных факта

Южный полюс Луны считается одним из самых перспективных мест для поиска воды. Марсоход VIPER оснащён буром для добычи образцов из-под поверхности. Blue Origin впервые собирается испытать свой модуль Blue Moon в 2025 году.

Исторический контекст