Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Луноход VIPER
Луноход VIPER
© commons.wikimedia.org by NASA is licensed under Public Domain
Главная / Наука
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:31

На складе пылился обречённый аппарат — теперь его готовят к полёту на Луну

NASA: миссия VIPER к южному полюсу Луны перенесена на 2027 год

NASA вновь вернулось к обсуждению одной из самых амбициозных миссий последних лет - проекта VIPER. Этот лунный марсоход долгое время находился под угрозой окончательной отмены, но теперь у него появился шанс отправиться на поверхность спутника Земли уже в 2027 году. На помощь агентству может прийти частный сектор, а именно компания Blue Origin, готовая задействовать собственные разработки для доставки аппарата.

Новый этап в истории проекта VIPER

Изначально запуск миссии планировался на 2023 год. Однако задержки в поставках оборудования сдвинули дату сначала на 2025-й. К моменту, когда NASA вложило в проект более 38 миллиардов форинтов, агентство неожиданно приняло решение заморозить программу. Аппарат в собранном виде оказался на складе.

Теперь появилась возможность вернуть марсоход к жизни. NASA предложило привлечь частный бизнес, и Blue Origin готова предоставить свой посадочный модуль Blue Moon Mark 1. По плану, именно эта система обеспечит мягкую посадку на поверхность Луны.

"Проект можно спасти, если привлечь частный сектор", — заявило американское космическое агентство.

Сравнение миссий и технологий

Проект Цель Технология посадки Планируемая дата
Apollo (1969-1972) Высадка астронавтов Лунный модуль Уже реализовано
Artemis (2025) Возвращение людей SLS + Orion + Starship 2025 год
VIPER (новый план) Поиск льда на Луне Blue Moon Mark 1 2027 год

Эта таблица показывает, как меняются задачи: от первых шагов человека по Луне до использования роботизированных систем для поиска ресурсов, необходимых будущим экспедициям.

Советы шаг за шагом: как готовится миссия

  1. Завершение тестов самого марсохода VIPER.

  2. Подтверждение возможности Blue Origin обеспечить мягкую посадку.

  3. Совместная интеграция аппарата с модулем Blue Moon.

  4. Запуск и вывод на орбиту с помощью ракеты New Glenn.

  5. Посадка в районе южного полюса Луны.

  6. Начало исследований ледяных залежей и реголита.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком поздно привлекать частные компании.

  • Последствие: потеря времени и рост затрат.

  • Альтернатива: сотрудничество с Blue Origin или SpaceX ещё на ранних этапах.

  • Ошибка: запуск без отработанной технологии посадки.

  • Последствие: риск крушения аппарата.

  • Альтернатива: применение проверенных модулей вроде Blue Moon Mark 1.

А что если VIPER не полетит?

В случае окончательной отмены проект NASA потеряет годы разработки и вложенные средства. Однако технологии, использованные в марсоходе, могут быть адаптированы для других миссий. Например, сенсоры для анализа льда можно интегрировать в будущие модули Artemis.

Плюсы и минусы проекта

Плюсы Минусы
Возможность поиска водяного льда Зависимость от успеха частных компаний
Перспектива будущих пилотируемых миссий Сложная логистика доставки
Использование передовых технологий Высокая стоимость (38 млрд форинтов)

FAQ

Как выбрать оптимальную миссию для поиска ресурсов?
Ставка делается на роботизированные аппараты, так как они снижают риски для астронавтов.

Сколько стоит миссия VIPER?
По предварительным данным, вложения уже превысили 38 миллиардов форинтов.

Что лучше для посадки: Blue Moon или Starship?
Blue Moon разработан специально для мягких посадок, тогда как Starship больше ориентирован на грузовые и пилотируемые полёты.

Мифы и правда

  • Миф: лед на Луне можно легко использовать для питья.

  • Правда: лёд нужно будет переработать, очистить и разделить на кислород и водород.

  • Миф: все миссии на Луну одинаковы.

  • Правда: каждая имеет собственные цели, от высадки людей до добычи ресурсов.

Три интересных факта

  1. Южный полюс Луны считается одним из самых перспективных мест для поиска воды.

  2. Марсоход VIPER оснащён буром для добычи образцов из-под поверхности.

  3. Blue Origin впервые собирается испытать свой модуль Blue Moon в 2025 году.

Исторический контекст

  1. 1969 год — первая высадка астронавтов на Луну в рамках Apollo 11.

  2. 2009 год — спутник LRO подтвердил наличие следов водяного льда.

  3. 2027 год (план) — миссия VIPER может впервые провести разведку льда непосредственно на месте.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Моравии найден личный комплект орудий граветтского охотника ледникового периода вчера в 20:27

30 000 лет назад люди были умнее, чем мы думали: археологическая находка в Чехии

В Чехии найден набор инструментов охотника ледникового периода. Эта находка открывает новое понимание технологий и социальных связей древних людей.

Читать полностью » В Португалии обнаружен новый вид динозавра с уникальным строением черепа вчера в 19:51

125 миллионов лет назад в Португалии жил необычный динозавр: его особенности поражают учёных

В Португалии найден череп уникального игуанодонта. Его строение показало неизвестные ранее особенности и помог описать новый вид.

Читать полностью » В Андалусии обнаружен уникальный дольмен III тысячелетия до н. э. вчера в 19:46

Древние мастера превзошли ожидания: в Испании нашли гробницу с сокровищами пятитысячелетней давности

В Андалусии археологи нашли дольмен с богатым инвентарём. Сохранность каменной гробницы открывает окно в жизнь обществ бронзового века.

Читать полностью » В созвездии Лебедя зафиксировано необъяснимое астрономическое явление вчера в 18:43

Тайна 1952 года: что на самом деле случилось с тремя звёздами в созвездии Лебедя

Три загадочные точки вспыхнули в небе в 1952 году и исчезли навсегда. Даже самые мощные телескопы не могут объяснить, что это было.

Читать полностью » Белок Клото может стать новым биомаркером для оценки риска смертности при депрессии вчера в 18:40

Смертельный секрет депрессии: этот белок может спасти или убить

Учёные выяснили, что смертность при депрессии зависит от уровня особого белка. Его название связано с древнегреческой богиней судьбы.

Читать полностью » В Аргентине нашли нового хищного динозавра с когтями больше человеческой ладони вчера в 17:34

7-метровый убийца мелового периода: как древний ящер из Южной Америки стал королём охоты

В Южной Америке нашли окаменелости хищника, который миллионы лет назад вершил пищевую цепочку. Его когти и зубы не оставляли шансов добыче.

Читать полностью » В Индии обнаружены свидетельства деятельности древних гомининов почти на 3 миллиона лет назад вчера в 17:17

Археологи в недоумении: найденные в Индии орудия могут переписать историю человечества

Учёные выдвинули смелую гипотезу: гоминины могли попасть в Индию на миллион лет раньше, чем считалось. Но есть один серьёзный пробел в доказательствах.

Читать полностью » Homo habilis не был охотником, а являлся добычей хищников вчера в 16:40

Леопарды охотились на наших предков: ИИ раскрыл страшную правду об эволюции человека

ИИ показал: Homo habilis был добычей леопардов, а не охотником. Новое исследование меняет взгляд на то, когда человек перестал быть жертвой.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Электромобиль Nissan Leaf получил награду Wards за силовую установку 2025 года
Еда

Говядина с картофелем в духовке с добавлением помидоров и сыра получается сочной
Культура и шоу-бизнес

Милли Бобби Браун сыграет гимнастку Керри Страг в фильме Джии Копполы "Perfect" — The Hollywood Reporter
Еда

Салата Эдельвейс без майонеза с курицей и овощами получается нежный
Красота и здоровье

Косметолог Валерия Алифанова: лицензия клиники снижает риск осложнений при процедурах
Садоводство

Жасмин символизирует чистоту и любовь в разных странах — культурологи отмечают значение растения
Питомцы

Ветеринар: лейкоз у собак разрушает иммунитет и поражает костный мозг
Авто и мото

"За рулём": прокачка тормозов нужна после любого ремонта контура
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet