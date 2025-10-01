Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Галактика
Галактика
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:12

Лунный свидетель возрастом 4,25 млрд лет раскрыл тайны ранней Солнечной системы

Крупнейшие бассейны Луны образовались на 300 млн лет раньше предполагаемого срока

Когда астронавты "Аполлона-17" в декабре 1972 года собирали образцы грунта в районе Моря Ясности, вряд ли они могли предположить, что спустя полвека их находка изменит представления о ранней истории Луны и Солнечной системы. Камень весом всего 155 граммов стал ключом к пересмотру возрастной хронологии крупнейших ударных бассейнов.

Что установили учёные

Изотопный анализ показал: Море Ясности образовалось около 4,25 млрд лет назад, а не 3,9 млрд, как считалось ранее. Это значит, что один из крупнейших ударных кратеров Луны на 300 млн лет старше, чем предполагала гипотеза Поздней тяжёлой бомбардировки.

Камень 76535 — троктолит, богатый плагиоклазом и оливином. Он сформировался глубоко в коре при температуре около 850 °C и остывал сотни миллионов лет. Примечательно, что на образце нет признаков ударного давления, что делает его уникальным среди лунных пород.

Сравнение: прежние и новые представления

Объект исследования Старое представление Новые данные
Возраст Моря Ясности ~3,9 млрд лет ~4,25 млрд лет
Возраст Бассейна Южный полюс — Эйткен ~4,1-4,2 млрд лет до ~4,33 млрд лет
Гипотеза Поздней бомбардировки Массовые удары 4,1-3,8 млрд лет назад Ранние удары могли происходить ещё раньше

Как камень оказался на поверхности?

Компьютерное моделирование показало, что после удара гигантского астероида глубокие слои коры могли "всплыть" вверх. Так на поверхность и попал троктолит 76535, не подвергшийся сильным деформациям. Объём поднятого материала составил около 140 000 км³ — примерно 2% выбросов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что все крупные бассейны Луны образовались в период Поздней тяжёлой бомбардировки.
    Последствие: неверная хронология всей Солнечной системы.
    Альтернатива: учитывать новые данные о возрасте и сместить временные рамки.

  • Ошибка: игнорировать редкие "нетравмированные" образцы.
    Последствие: недооценка реальных процессов в недрах Луны.
    Альтернатива: активно изучать исключения и строить новые модели.

А что если?…

Если крупнейшие кратеры Луны старше, чем считалось, то и эволюция Земли, Марса, Меркурия и Венеры шла в других условиях. Возможно, вода и атмосферы этих планет формировались под воздействием ударов ещё раньше, чем предполагала классическая модель.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Более точная хронология Луны Требуется пересмотр всей модели
Возможность понять ранние процессы Сложность подтверждения новых дат
Новые данные о формировании планет Ограниченность лунных образцов

FAQ

Что такое Поздняя тяжёлая бомбардировка?
Это гипотеза о массовых метеоритных ударах 4,1-3,8 млрд лет назад.

Почему именно этот камень оказался важным?
Он сохранил первоначальную структуру и "память" о времени своего формирования.

Можно ли доверять одному образцу?
Да, но учёные подчеркивают: нужны дополнительные исследования других пород.

Мифы и правда

  • Миф: возраст Луны давно известен и не пересматривается.
    Правда: новые методы анализа позволяют уточнять даже "устоявшиеся" данные.

  • Миф: все лунные камни подвергались ударам.
    Правда: образец 76535 сохранил первичную структуру.

  • Миф: изменения касаются только Луны.
    Правда: выводы влияют на понимание истории всех каменистых планет.

3 интересных факта

  1. Камень 76535 астронавты нашли на краю Моря Ясности, где собрали более 110 кг пород.

  2. Троктолиты крайне редки: они образуются глубоко в коре и редко выходят на поверхность.

  3. Анализ проводился с помощью изотопных методов урана и свинца, что дало высокую точность датировки.

Исторический контекст

Миссия "Аполлон-17" стала последней экспедицией человека на Луну. Тогда астронавты привезли более 110 кг образцов. Спустя десятилетия именно эти материалы продолжают раскрывать тайны не только Луны, но и всей Солнечной системы. Новая датировка Моря Ясности может изменить учебники по астрономии и геологии, заставив по-новому взглянуть на формирование планет.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные из Лондона впервые зафиксировали, как антибиотики разрушают оболочку бактерий сегодня в 11:09

Бактерии под микроскопом кричат от боли: что учёные впервые увидели в реальном времени

Учёные впервые увидели, как антибиотики разрушают защитную "броню" бактерий. Это открытие поможет в борьбе с устойчивыми инфекциями.

Читать полностью » Учёные показали, что гигиена зубов снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний сегодня в 10:50

Бактерии изо рта делают карьеру в артериях: новое объяснение сердечных атак

Новое исследование доказало: бактерии изо рта могут участвовать в развитии инфаркта. Как связаны дёсны и сердце — и что добавить в профилактику?

Читать полностью » Фосфор оказался ключом к глобальным оледенениям в прошлом — исследование Университета Калифорнии в Риверсайде сегодня в 10:38

Планктон как климатический инженер: крошечные существа умеют охлаждать планету сильнее кондиционеров

Учёные выяснили, что фосфор — недостающий элемент климатической системы Земли. Он способен изменить баланс углерода и приблизить ледниковый период.

Читать полностью » Учёные восстанавливают ДНК Леонардо да Винчи по останкам и артефактам сегодня в 9:50

Гробница вместо лаборатории: где ищут ДНК Леонардо, чтобы раскрыть его тайны

Учёные восстанавливают ДНК Леонардо да Винчи, чтобы подтвердить его родословную и разгадать тайну гениальности мастера эпохи Возрождения.

Читать полностью » Минимализм повышает ощущение счастья и смысла жизни — исследование Journal of Macromarketing сегодня в 9:37

Новая мода сильнее шопинга: почему отказ от потребления делает людей счастливее

Новое исследование показало: простая жизнь с акцентом на сообщество и личностный рост может приносить больше счастья, чем материальные вещи.

Читать полностью » NASA и ESA разрабатывают технологии защиты Земли от астероидов и космических угроз сегодня в 8:50

Апокалипсис своими руками: какие реальные ошибки человечества приближают катастрофу

Конца света в назначенный день не случилось, но настоящие угрозы существуют. Какие сценарии действительно могут поставить точку в истории человечества?

Читать полностью » Ультрафиолет UV222 снижает активность белков-аллергенов — исследование Университета Колорадо сегодня в 8:24

Пылесос старается зря: ультрафиолет справляется с аллергенами быстрее

Учёные нашли способ снизить аллергенность в воздухе: достаточно включить свет. Но не обычный, а особый ультрафиолетовый спектр.

Читать полностью » Телескопы сегодня в 7:50

Когда карлик становится хищником: редкое наблюдение ледяного объекта за пределами Солнечной системы

Белый карлик зафиксирован в момент "поглощения" ледяного зародыша планеты. Что это значит для поиска миров с водой за пределами Солнечной системы?

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Немецкий шпиц может достигать 30 кг
Красота и здоровье

Краснуха особенно опасна для беременных — инфекция может вызвать врожденные пороки развития плода
Красота и здоровье

Эксперты: гимнастика и массаж помогают уменьшить брыли без операции
Туризм

В Картахене сохранились римский театр, карфагенская стена и модернистские дворцы
Наука

Наблюдения за кометой 3I/ATLAS выявили несоответствие классической модели кометного ускорения
Еда

Диетологи: перловка богата белком и клетчаткой и полезна для сердца и ЖКТ
СФО

Кофе может повысить давление и увеличить риск сердечных болезней — Роспотребнадзор Югры
УрФО

В Екатеринбурге прозвучали сирены гражданской обороны — тревоги нет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet