Луна
Луна
© flickr.com by Zengame is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:45

От земных вулканов до лунных городов: российские учёные соединили невозможное

Институт Вернадского разработал технологию производства лунных стройматериалов

Освоение Луны перестало быть сюжетной линией научной фантастики — это проект, к которому уже готовятся десятки научных институтов. Одной из ключевых задач грядущих миссий остаётся создание инфраструктуры, не зависящей от регулярных поставок с Земли. Поэтому вопрос производства строительных и инженерных материалов на месте — из лунного грунта — становится крайне важным.

Недавно российские учёные провели успешный эксперимент, доказав, что это возможно уже сегодня.

Как была создана "лунная заготовка"

Исследователи из Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН совместно с коллегами из Научно-исследовательского института перспективных материалов и технологий разработали и испытали технологию изготовления деталей из аналога лунного реголита.

"Мы получили заготовку с размерами 5x15 мм, обладающую твёрдостью, соответствующей условиям эксплуатации на Луне", — сообщили авторы исследования.

В основе эксперимента — метод лазерного спекания, который позволяет "сплавлять" частицы порошкообразного материала в монолитные структуры под действием высокоэнергетического лазерного луча.

Для опытов использовался не настоящий лунный грунт, а его аналог, созданный на основе вулканического пепла с Толбачика (Камчатка). Это вещество по химическому и минеральному составу практически идентично настоящему лунному реголиту и отличается низкой степенью выветривания — важным свойством, ведь лунная поверхность не подвергается атмосферным процессам.

Почему именно пепел Толбачика

Состав вулканического пепла включает базальтовые минералы, железо, кремний, алюминий и магний — именно такие элементы обнаружены и в образцах, привезённых миссиями "Аполлон". Кроме того, пепел Толбачика содержит аморфную фазу — неупорядоченную структуру вещества, которая облегчает плавление при лазерной обработке.

Именно эта особенность делает материал идеальным "двойником" реголита. Он не только физически схож, но и ведёт себя аналогично при нагревании, плавлении и охлаждении.

Сравнение: земной материал и лунный аналог

Параметр Вулканический пепел Толбачика Лунный реголит
Минеральный состав базальт, пироксен, оливин, железо базальт, пироксен, анортит
Наличие аморфной фазы есть есть
Уровень выветренности низкий отсутствует
Условия формирования вулканическая активность метеоритные удары
Поведение при спекании близкое к оригиналу оригинал

Благодаря этим характеристикам Толбачик стал своеобразным "полигоном Земли" для отработки технологий, которые однажды будут использоваться на Луне.

Как работает лазерное спекание

Метод предполагает послойное уплотнение порошка под действием лазерного луча.
При воздействии высокой температуры частицы начинают плавиться и соединяются, образуя прочную структуру. После охлаждения получается твёрдый монолит, по прочности сопоставимый с камнем.

Этот подход позволяет создавать детали любой формы — от мелких крепёжных элементов до строительных блоков для будущих лунных баз. Главное — наличие источника энергии, который сможет поддерживать работу лазеров.

Пошагово: производство детали из "лунного грунта"

  1. Подготовка порошка. Аналог реголита просушивают и измельчают до фракций менее 100 мкм.

  2. Насыпание слоя. Тонкий слой порошка распределяют по платформе 3D-принтера.

  3. Лазерное спекание. Луч плавит материал по заданной траектории.

  4. Повторение цикла. Новый слой наносится поверх предыдущего, процесс повторяется до завершения формы.

  5. Очистка и проверка. Готовая деталь извлекается, очищается от несвязанного порошка и проходит испытания на прочность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать неподготовленный порошок.
    Последствие: неравномерное плавление и микротрещины.
    Альтернатива: тщательное просеивание и сушка материала.

  • Ошибка: слишком высокая мощность лазера.
    Последствие: испарение частиц и деформация изделия.
    Альтернатива: калибровка мощности под конкретный состав.

  • Ошибка: применение неочищенного пепла.
    Последствие: загрязнение образца, нестабильная структура.
    Альтернатива: химическая фильтрация перед синтезом.

Преимущества и ограничения метода

Преимущества Ограничения
Позволяет создавать детали любой формы Высокая энергоёмкость
Использует местные ресурсы Луны Требует сложного оборудования
Обеспечивает высокую прочность Зависит от энергетической инфраструктуры
Снижает зависимость от поставок с Земли Нужны автоматизированные установки

Учёные признают, что технология пока не готова к масштабному применению — главным препятствием остаётся энергозатратность. Однако в перспективе, когда на Луне появятся солнечные станции и источники стабильной энергии, лазерное спекание сможет стать основой лунной промышленности.

А что если строить прямо на Луне?

Возможность изготавливать элементы инфраструктуры прямо на месте радикально снижает стоимость миссий. Не придётся доставлять с Земли тяжёлые материалы — достаточно привезти оборудование и запустить процесс.
Купола, модули, дороги и даже защитные экраны от радиации можно будет печатать из лунного реголита. Кроме того, при строительстве можно будет применять комбинацию технологий — 3D-печать, плавление концентрированным солнечным светом и спекание.

Мифы и правда

  • Миф: на Луне невозможно использовать лазеры из-за разреженности атмосферы.
    Правда: отсутствие воздуха наоборот снижает рассеивание луча, повышая эффективность спекания.

  • Миф: лунный грунт слишком хрупкий для строительства.
    Правда: после спекания он превращается в сверхпрочный материал, выдерживающий перепады температур и удары метеоритов.

  • Миф: технология слишком сложна для автоматизации.
    Правда: современные роботизированные системы способны полностью выполнять процесс без участия человека.

Исторический контекст

Идея использовать местные ресурсы для внеземных баз появилась ещё в 1970-х, после миссий "Аполлон". Тогда учёные поняли, что доставка материалов с Земли экономически невозможна.
В XXI веке с развитием технологий 3D-печати и лазерной обработки концепция получила второе дыхание. Теперь подобные эксперименты проводятся в Европе, Китае, США и России. Каждый успешный шаг в этой области приближает момент, когда на Луне появятся первые постоянные станции.

