Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
посев семян в землю
посев семян в землю
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:29

Посей под Луну — соберёшь втрое больше: вот как работает ноябрьский календарь

Вологодским садоводам сообщили, когда сеять по лунному календарю в ноябре 2025 года

Ноябрь для вологодских садоводов — время тишины и подготовки, но не полного отдыха. Пока сад спит под первым снегом, можно заниматься зимними посевами, уходом за рассадой и планированием будущих культур. Лунный календарь помогает выбрать благоприятные дни для этих дел, чтобы растения получали максимум энергии роста.

Почему важно следовать лунному календарю

Луна влияет на движение соков в растениях и активность микроорганизмов в почве. При растущей Луне растения лучше развиваются в надземной части, при убывающей — укрепляют корни. В Вологодской области с её коротким летом особенно важно использовать каждый шанс для ускоренного роста, а значит, учитывать лунные фазы при посеве и пересадке.

"Даже в ноябре можно использовать лунные циклы, чтобы запустить семена в рост или подготовить теплицу", — отметил астроном-агроном Дмитрий Артёмьев.

Фазы Луны в ноябре 2025 года

Фаза Дата Особенности
Новолуние 21 ноября Энергия обновления, лучше отдых для почвы
Растущая Луна 22-30 ноября Удачный период для зелени и рассады
Полнолуние 6 ноября Хорошо для подкормок и рыхления
Убывающая Луна 7-20 ноября Лучшее время для корнеплодов и пересадки комнатных растений

Благоприятные дни для посевов в Вологодской области

Культура Оптимальные даты Рекомендации
Петрушка, укроп (зимний посев) 8-10, 25-28 ноября Сеять в открытый грунт до устойчивых морозов
Лук на перо 7-9, 22-24 ноября Высаживать в контейнеры для подоконника
Салаты и шпинат 23-27 ноября Для домашней зелени и теплиц
Морковь (под зиму) 9-11 ноября Сеять сухими семенами, не поливать
Свёкла 8-10 ноября Подзимний посев для раннего урожая
Чеснок (озимый) 1-4 ноября Высадить до промерзания почвы
Комнатные растения 12-14, 24-26 ноября Пересадка и размножение черенками

Неблагоприятные дни

  • 5-7 ноября — Полнолуние, растения уязвимы к стрессу.

  • 20-22 ноября — Новолуние, почва "отдыхает".

  • 29 ноября — возможны магнитные колебания, не рекомендуется пересадка.

Советы шаг за шагом

  1. Подготовьте семена. Обработайте их марганцовкой или стимулятором роста.

  2. Проверьте температуру. Для подзимних посевов земля должна промёрзнуть на 2-3 см.

  3. Заготовьте укрывной материал. Используйте лапник, торф или агроволокно.

  4. Составьте график. Отметьте благоприятные даты на календаре, особенно для комнатных культур.

  5. Проветривайте теплицу. Даже в ноябре там может скапливаться влага — это опасно для рассады.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: сеять в тёплую землю в начале месяца.
    Последствие: семена прорастут и погибнут от первых морозов.
    Альтернатива: подождать, пока почва остынет до +3 °C.

  • Ошибка: не учитывать фазы Луны при уходе.
    Последствие: слабые всходы и плохая приживаемость.
    Альтернатива: использовать растущую Луну для надземных культур, убывающую — для корнеплодов.

  • Ошибка: переливать комнатные растения в Полнолуние.
    Последствие: загнивание корней.
    Альтернатива: полив в убывающую Луну малыми порциями.

Плюсы и минусы лунного календаря

Плюсы Минусы
Помогает выбрать оптимальные дни Требует дисциплины
Синхронизирует работы с природными циклами Нужна точная дата для региона
Повышает урожайность Не заменяет агротехнику
Подходит даже для комнатных культур Может зависеть от погоды

FAQ

Можно ли в Вологодской области сеять в ноябре в открытый грунт?
Да, подзимние посевы возможны для моркови, свёклы, укропа и петрушки — главное, чтобы температура земли была около нуля.

Когда пересаживать комнатные растения?
Лучше всего в убывающую Луну, особенно 12-14 ноября — это снизит стресс для корней.

Стоит ли ориентироваться только на луну?
Нет, лунный календарь — подсказка, а не догма. Всегда учитывайте погоду и состояние почвы.

Мифы и правда

Миф: Луна влияет только на приливы.
Правда: Она также регулирует рост растений через влажность и микроциркуляцию в тканях.

Миф: Лунный календарь — это примета.
Правда: Это аграрный инструмент, которым пользуются фермеры по всему миру.

Миф: В ноябре всё равно ничего не растёт.
Правда: Зимние посевы обеспечивают ранние и крепкие всходы весной.

Интересные факты

  1. Лунный календарь посевов впервые использовали ещё в Древней Руси при составлении "крестьянских месяцев".

  2. В Вологодской области подзимние посевы зелени дают урожай на две недели раньше обычных.

  3. Убывающая Луна помогает бороться с вредителями — их активность снижается.

Исторический контекст

Вологодские крестьяне ещё в XIX веке сверяли посадки с фазами Луны, называя этот метод "по светилу". Лунные календари передавались устно, а сегодня они доступны в печати и онлайн — теперь это часть научного подхода к агротехнике.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Живые елки в контейнерах становятся популярной альтернативой новогодним срубам сегодня в 18:53
Не срубать, а вырастить чудо: зачем всё больше семей переходят на ёлки в горшках

Елка в горшке — способ отпраздновать Новый год без вреда для природы. Узнайте, как сохранить дерево и превратить праздник в экологичную традицию.

Читать полностью » Многолетние травы в Башкирии рекомендуют подкармливать золой и фосфорно-калийными удобрениями осенью сегодня в 13:47
Подготовьте травы к зиме без потерь: пять шагов, которые спасут урожай весной

Осень в Башкортостане — решающее время для многолетних трав. Один неверный шаг осенью может стоить урожая весной. Разбираем, как этого избежать.

Читать полностью » Бузина помогает отпугивать насекомых и украшает участок без сложного ухода — специалисты сегодня в 13:41
Ядовитая соседка и сладкая сестра: как не перепутать полезную и опасную бузину

Бузина не только украшает сад, но и защищает его от вредителей. Разбираемся, как выращивать её правильно и использовать с максимальной пользой.

Читать полностью » Сено для мульчи следует укладывать на поддоны и накрывать брезентом — садоводы сегодня в 12:45
Сено любит сухо и свободно: как сохранить мульчу до весны, чтобы она не превратилась в труху

Узнайте, как правильно хранить мульчу из сена, чтобы она не отсырела и не сгнила. Простые шаги, частые ошибки и советы, проверенные фермерами.

Читать полностью » Специалисты советуют прекращать полив за 5 дней до уборки капусты для улучшения хранения сегодня в 12:45
Один промах — и весь урожай пропал: когда капуста превращается в гниль за одну ночь

Как не опоздать со сбором капусты и сохранить урожай до весны? Рассказываем, какие ошибки чаще всего допускают дачники и как их избежать.

Читать полностью » Фитофтора поражает томаты, картофель и перец при повышенной влажности — эксперты сегодня в 11:45
Грибок, который идёт по ветру: чем опасен фитофтороз и почему его не остановить водой и молитвами

Фитофтороз способен уничтожить урожай за несколько дней. Разбираемся, как предотвратить болезнь, какие препараты выбрать и как действовать при первых признаках.

Читать полностью » Учёные: споры фитофторы сохраняются в теплице до пяти лет сегодня в 11:37
Фитофтора не спит: одна ошибка осенью — и весной теплица превратится в рассадник болезней

Одна осенняя обработка теплицы способна заменить десятки летних опрыскиваний. Рассказываем, почему октябрь — идеальное время для борьбы с фитофторой.

Читать полностью » Совместная посадка лука и чеснока снижает урожай и вызывает гниль сегодня в 10:45
Две головы — не одно поле: почему лук и чеснок на одной грядке становятся врагами

Почему лук и чеснок — плохие соседи на грядке? Разбираемся, как конкуренция за воду и питание снижает урожай и чем можно заменить такое соседство.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Ветеринар Джорджина Филлипс объяснила, чем опасно есть насекомых для кошек
Наука
В Германии при строительстве велодороги нашли кладбище средневековой больницы
Технологии
Глава Nvidia Дженсен Хуанг признал, что компания недооценила потенциал стартапа Илона Маска xAI
Дом
Эксперт Михаил Лукшин: роботы с распылителем очищают окна эффективнее и безопаснее
Еда
Гарвардская школа здравоохранения: регулярное употребление орехов продлевает жизнь на 2–3 года
Садоводство
В Алтайском крае напомнили сроки и правила утепления плодовых деревьев агроволокном
Спорт и фитнес
Фитнес-тренер Семир Ясаревик показал 24-минутную тренировку без оборудования
Красота и здоровье
Тейлор Свифт, Дуа Липа и Ариана Гранде сделали пуловер с короткими рукавами символом осеннего стиля
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet