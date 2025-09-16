Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Луна
Луна
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:22

Луна перестаёт быть мечтой: как спутник превращается в завод кислорода и металлов

NASA и Blue Origin готовят проекты добычи кислорода и металлов из грунта Луны

Колонизация Луны давно перестала быть лишь смелой фантазией писателей-фантастов. Сегодня это реальный вектор развития космической отрасли. Одним из главных вопросов остаётся ресурсная независимость будущих лунных баз: везти всё необходимое с Земли слишком дорого. Наибольшие надежды связаны с водой, ведь из неё можно получать и кислород для дыхания, и водород для топлива. Но что, если воды окажется слишком мало?

Кислород без воды

Учёные подчёркивают: отсутствие больших запасов воды не станет концом лунных программ. Дело в том, что кислород — основной элемент земной коры — в огромных количествах присутствует и в лунной литосфере. Он связан в минералах, составляющих реголит, — это тот самый слой рыхлой пыли и мелких обломков, который покрывает поверхность спутника.

Солнечный ветер миллионы лет бомбардировал поверхность Луны заряженными частицами. Под их воздействием твёрдые породы разрушались, превращаясь в мелкодисперсный грунт. Именно в этом реголите и хранится основное богатство — соединения кислорода с другими элементами.

Из чего состоит реголит

В составе лунной пыли преобладают плагиоклаз, оливин, авгит, пироксены, встречаются также зёрна кварца. Во всех этих минералах кислород играет ключевую роль. Вместе с ним в соединениях присутствуют кальций, кремний, натрий и другие элементы.

Такое богатство делает реголит потенциальным источником сразу нескольких необходимых ресурсов. Вопрос лишь в том, как эффективно их извлекать.

Технология расплавленного реголита

Идею реализовать добычу кислорода из лунного грунта активно продвигают частные компании. Одной из самых заметных инициатив стала разработка Blue Origin под названием MRE — печь для электролиза расплавленного реголита.

Принцип работы таков: грунт нагревается до высоких температур, превращается в расплав, после чего под действием электричества разделяется на составные части. В результате можно получить:

  • кислород — для дыхания и ракетных двигателей;
  • металлы и кремний — для строительства, создания солнечных панелей и других конструкций.

Таким образом, лунная база могла бы обеспечивать себя не только воздухом, но и строительными материалами.

Кто стоит за проектами

Компания Blue Origin, основанная Джеффом Безосом, стала одним из ключевых партнёров NASA в рамках программы Artemis. Она конкурирует с SpaceX Илона Маска за право стать ведущим подрядчиком по доставке людей и грузов на Луну.

Программа Artemis предусматривает возвращение астронавтов на спутник и создание инфраструктуры для длительного пребывания. Пусть сроки и сдвигаются, стратегические задачи остаются прежними — отработать технологии и подготовить плацдарм для дальнейших экспедиций.

Луна как перевалочный пункт

Смысл лунной колонизации выходит далеко за рамки научных экспериментов. В будущем Луна может превратиться в своеобразную космическую заправку и производственную площадку. В условиях слабой гравитации отсюда будет гораздо проще запускать миссии к Марсу и в дальний космос.

Использование местных ресурсов снизит зависимость от поставок с Земли и позволит строить более масштабные проекты. К середине XXI века именно это направление может стать ключевым.

Перспективы и вызовы

Даже если значительных запасов воды на Луне не найдётся, человечество уже располагает технологиями, которые позволяют извлекать кислород и материалы прямо из грунта. Следовательно, будущее лунных баз во многом зависит не от геологии, а от инженерных решений и экономической эффективности.

Планы по созданию постоянных станций выглядят всё более реальными. Луна постепенно превращается из символа романтической мечты в стратегический объект, необходимый для освоения Солнечной системы.

