Полная луна
Главная / Наука
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 15:11

Зрелище, которое нельзя пропустить: Луна пройдёт через центр Плеяд

Астрономы: покрытие Плеяд Луной можно будет наблюдать 13 сентября в 22:00 по Москве

В ночь на 13 сентября любителей астрономии ждёт удивительное представление. Убывающая Луна с освещённостью около 67% пройдёт прямо через центр Плеяд — одного из самых узнаваемых скоплений ярко-голубых звёзд. Подобное явление можно наблюдать крайне редко, и специалисты настоятельно рекомендуют не упустить шанс.

Как и где наблюдать

Зрелище начнётся в 22:00 по московскому времени, когда Луна окажется всего в 8 градусах над северо-восточным горизонтом. Поэтому важно выбрать место с максимально открытым видом на восток.

Из-за яркости ночного светила наблюдать стоит в бинокль или небольшой телескоп, желательно установленный на штатив. Тогда в поле зрения окажутся не только Плеяды и Луна, но и яркие участки Млечного Пути.

Ход явления

  • 22:00 — начало покрытия звёзд;
  • 22:02 — звезда Электра (3,7m) скрывается за ярким ободом Луны и возвращается только в 22:52;
  • 22:36-22:37 — почти одновременно исчезнут Майя (3,9m) и Меропа (4,1m), появятся они в 23:13 и 23:03 соответственно;
  • 22:59 — кульминация: ярчайшая звезда скопления Альциона (2,9m) исчезает и вновь выходит на небосвод лишь в 23:39;
  • около 00:40 — вся группа Плеяд полностью выйдет из-за лунного диска.

К полуночи Луна окажется на высоте около 17 градусов и сместится к левому краю скопления.

Что можно разглядеть

Телескоп с увеличением 50-100 крат позволит рассмотреть, как звёзды уходят за край Луны и появляются с тёмной стороны. В бинокль же будут особенно впечатляющими кратеры и горные цепи, такие как Аристотель, Евдокс и Кавказские хребты.

Наблюдатели отмечают, что уникальность в том, что на глазах Луна буквально "проходит" сквозь звёздное скопление, создавая неповторимую картину ночного неба.

Когда ждать следующее

Подобные явления случаются редко. В ближайшие годы нас ждёт ещё несколько лунных покрытий звёзд, однако следующий раз Луна закроет Плеяды только в 2042 году.

Звёздная обсерватория Свабхедьи специально готовит программу наблюдений, чтобы разделить это зрелище с публикой.

