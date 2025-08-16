Космос станет ближе: ядерная энергетика NASA обещает прорыв — но опасность скрыта в деталях

К 2030 году NASA планирует установить на Луне ядерный реактор мощностью 100 киловатт. Этот шаг может полностью изменить подход к энергетике в долгосрочных космических миссиях и стать ключом к освоению дальнего космоса.

Возможности и вызовы ядерной энергетики

Проект реализуется в рамках программы Fission Surface Power. Его цель — создать систему, которая обеспечит стабильное энергоснабжение лунных баз и станет основой для будущих миссий на Марс.

"Ядерная энергия обладает уникальной плотностью и способностью работать круглосуточно, независимо от солнечного света, что делает её особенно подходящей для Луны", — заявил профессор ядерной инженерии Иллинойсского университета и бывший сотрудник Министерства энергетики США Кэти Хафф.

Однако перед инженерами стоит целый ряд сложнейших задач. Реактор весом не более 6 тонн должен быть полностью собран на Земле, доставлен одной ракетой и готов к работе с минимальными доработками. При этом новая цель — мощность в 100 киловатт, достаточная для обеспечения энергией примерно 80 американских домов, — только усиливает инженерные ограничения.

Вопросы безопасности и эксплуатации

Для производства электричества будет использоваться урановое топливо. Реактор станет работать по замкнутому циклу Брайтона, а вырабатываемая энергия будет поддерживать функционирование жилых модулей, лабораторий, систем жизнеобеспечения и луноходов.

"Ключевым фактором остаётся безопасность — как на этапе запуска, так и при работе на поверхности Луны", — заявил Хафф.

Во время старта риск связан с возможным рассеиванием радиоактивных материалов. Чтобы минимизировать опасность, реактор будет загружен свежим низкорадиоактивным ураном. На Луне же безопасность обеспечат экранирование, локализация и автономное управление, включая возможность аварийного отключения при любых аномалиях — даже лунотрясениях.

Проблема отходов и долговечность системы

Отработанное топливо представляет ещё более серьёзную угрозу, чем исходный уран. Опыт с аварией советского спутника "Космос-954", сбросившего радиоактивные материалы над Канадой в 1978 году, заставляет инженеров рассматривать хранение отходов прямо на Луне в защищённых сооружениях.

При этом сама система спроектирована так, чтобы работать автономно до десяти лет без дозаправки и вмешательства человека. Это создаёт основу для устойчивого функционирования лунной инфраструктуры.

Финансовые и институциональные ограничения

Несмотря на амбициозность планов, эксперты сомневаются в соблюдении сроков. Отсутствие увеличения бюджета NASA может привести к задержкам, а ускорение программы может сократить финансирование других важнейших направлений, таких как наблюдение за Землёй и мониторинг климата.

Всё это делает проект одновременно грандиозной возможностью и огромным вызовом. Его успех определит не только будущее освоения Луны, но и перспективы межпланетных миссий.