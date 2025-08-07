Луна превратится в арену битвы — реакторы, лед и тайные договоры уже на столе

Когда в 1969 году Нил Армстронг впервые ступил на поверхность Луны, человечество праздновало научную победу. Сегодня, полвека спустя, на лунной поверхности вновь разворачивается масштабное противостояние — только теперь за влияние и ресурсы. И, возможно, за право устанавливать новые правила игры.

США хотят установить ядерный реактор на Луне до 2030 года

Согласно документу, впервые обнародованному изданием Politico, США намерены развернуть на Луне ядерный реактор мощностью не менее 100 киловатт уже к концу этого десятилетия. Цель — обеспечить электроэнергией будущую лунную базу в рамках миссии "Артемида", а заодно создать вокруг объекта так называемую "зону отчуждения".

"Мы должны действовать быстро", — подчеркнул министр транспорта США и временно исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи.

По его словам, зона отчуждения — это критически важная мера, которая обеспечит защиту и автономность базы от вмешательства извне.

Конкуренция обостряется: Китай и Россия тоже в игре

Однако США — далеко не единственный игрок в новой космической гонке. В мае Китай и Россия подписали меморандум о намерениях по созданию собственного лунного реактора — ориентировочно к 2036 году. Он станет частью Международной лунной исследовательской станции (ILRS), расположенной недалеко от южного полюса Луны.

Миссию возглавит Китай, а участие в проекте подтвердили уже 17 стран, включая Египет, Таиланд и Южную Африку. Важный штрих: именно южный полюс Луны считается самым перспективным районом для строительства баз. Там, в тенистых кратерах, могут скрываться залежи водяного льда — потенциального источника топлива.

Почему ядерный реактор — ключ к выживанию на Луне

Лунная ночь длится почти 14 земных суток, и в такие периоды солнечные панели становятся бесполезны. В таких условиях обеспечить стабильную работу базы без ядерной энергетики практически невозможно.

Это осознают и в NASA, и в других странах. Именно поэтому нынешняя борьба разворачивается не просто за ресурсы или престиж, а за технологическое лидерство в условиях экстремальной среды.

Кто первый — тот и устанавливает правила

"Первая страна, которая запустит реактор, потенциально может создать зону отчуждения, не допуская других и затрудняя реализацию чужих программ", — объясняет Даффи.

Это заявление отсылает к реалиям космического права. Согласно Договору о космосе 1967 года, ни одно государство не может претендовать на территориальный суверенитет в космосе. Но США пошли дальше и в 2020 году инициировали "Соглашения Артемиды". Они позволяют странам создавать "безопасные зоны" — участки, в которых другие государства не могут вести деятельность без разрешения.

Хотя формально такие зоны должны быть временными, в случае появления постоянной базы они могут фактически превратиться в аналоги государственных границ.

Правовая коллизия и тревога экспертов

Правовед доктор Фабио Тронкетти из Университета Нортумбрии отмечает: "США пытаются быть там первыми, чтобы в одностороннем порядке устанавливать правила игры".

Россия и Китай, в свою очередь, не подписали "Соглашения Артемиды", а значит — не обязаны признавать американские безопасные зоны. Возникает правовая неопределённость, которая может привести к конфликтам.

Научная база или точка геополитического давления?

Эксперт по безопасности доктор Марк Хилборн из Королевского колледжа Лондона подчёркивает: "Некоторые районы Луны будут более стратегически важными, чем другие, и станут точками соперничества. Если добычу ресурсов и производство компонентов можно будет перенести на Луну, это радикально удешевит дальнейшее освоение космоса".

Таким образом, Луна может превратиться из объекта научных изысканий в арену нового противостояния сверхдержав — только теперь уже за пределами Земли.