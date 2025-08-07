Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Луна в телескоп
© commons.wikimedia.org by ArtemSukhanov is licensed under CC BY 4.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:31

Луна превратится в арену битвы — реакторы, лед и тайные договоры уже на столе

Когда в 1969 году Нил Армстронг впервые ступил на поверхность Луны, человечество праздновало научную победу. Сегодня, полвека спустя, на лунной поверхности вновь разворачивается масштабное противостояние — только теперь за влияние и ресурсы. И, возможно, за право устанавливать новые правила игры.

США хотят установить ядерный реактор на Луне до 2030 года

Согласно документу, впервые обнародованному изданием Politico, США намерены развернуть на Луне ядерный реактор мощностью не менее 100 киловатт уже к концу этого десятилетия. Цель — обеспечить электроэнергией будущую лунную базу в рамках миссии "Артемида", а заодно создать вокруг объекта так называемую "зону отчуждения".

"Мы должны действовать быстро", — подчеркнул министр транспорта США и временно исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи.

По его словам, зона отчуждения — это критически важная мера, которая обеспечит защиту и автономность базы от вмешательства извне.

Конкуренция обостряется: Китай и Россия тоже в игре

Однако США — далеко не единственный игрок в новой космической гонке. В мае Китай и Россия подписали меморандум о намерениях по созданию собственного лунного реактора — ориентировочно к 2036 году. Он станет частью Международной лунной исследовательской станции (ILRS), расположенной недалеко от южного полюса Луны.

Миссию возглавит Китай, а участие в проекте подтвердили уже 17 стран, включая Египет, Таиланд и Южную Африку. Важный штрих: именно южный полюс Луны считается самым перспективным районом для строительства баз. Там, в тенистых кратерах, могут скрываться залежи водяного льда — потенциального источника топлива.

Почему ядерный реактор — ключ к выживанию на Луне

Лунная ночь длится почти 14 земных суток, и в такие периоды солнечные панели становятся бесполезны. В таких условиях обеспечить стабильную работу базы без ядерной энергетики практически невозможно.

Это осознают и в NASA, и в других странах. Именно поэтому нынешняя борьба разворачивается не просто за ресурсы или престиж, а за технологическое лидерство в условиях экстремальной среды.

Кто первый — тот и устанавливает правила

"Первая страна, которая запустит реактор, потенциально может создать зону отчуждения, не допуская других и затрудняя реализацию чужих программ", — объясняет Даффи.

Это заявление отсылает к реалиям космического права. Согласно Договору о космосе 1967 года, ни одно государство не может претендовать на территориальный суверенитет в космосе. Но США пошли дальше и в 2020 году инициировали "Соглашения Артемиды". Они позволяют странам создавать "безопасные зоны" — участки, в которых другие государства не могут вести деятельность без разрешения.

Хотя формально такие зоны должны быть временными, в случае появления постоянной базы они могут фактически превратиться в аналоги государственных границ.

Правовая коллизия и тревога экспертов

Правовед доктор Фабио Тронкетти из Университета Нортумбрии отмечает: "США пытаются быть там первыми, чтобы в одностороннем порядке устанавливать правила игры".

Россия и Китай, в свою очередь, не подписали "Соглашения Артемиды", а значит — не обязаны признавать американские безопасные зоны. Возникает правовая неопределённость, которая может привести к конфликтам.

Научная база или точка геополитического давления?

Эксперт по безопасности доктор Марк Хилборн из Королевского колледжа Лондона подчёркивает: "Некоторые районы Луны будут более стратегически важными, чем другие, и станут точками соперничества. Если добычу ресурсов и производство компонентов можно будет перенести на Луну, это радикально удешевит дальнейшее освоение космоса".

Таким образом, Луна может превратиться из объекта научных изысканий в арену нового противостояния сверхдержав — только теперь уже за пределами Земли.

Читайте также

Генетики обнаружили новые функции вирусных последовательностей в геноме вчера в 20:01

Неожиданные хозяева: как вирусы влияют на гены человека

Почти половина нашей ДНК — наследие древних вирусов. Новое исследование раскрывает, как эти "мусорные" гены управляют развитием организма и могут влиять на эволюцию.

Читать полностью » Учёные выяснили, что древние люди начали употреблять клубни 2,3 млн лет назад вчера в 19:48

Неожиданный поворот: как зубы не успели за рационом наших предков

2,3 млн лет назад древние люди совершили неожиданный прорыв: научились добывать клубни, несмотря на неподходящие зубы. Как это изменило ход эволюции? Новое исследование в Science раскрывает детали.

Читать полностью » В Харране обнаружена керамическая чаша с надписью XII века — исследование вчера в 19:40

Первый за 900 лет: целый образец люстровой керамики найден в древнем Харране

В Турции нашли 900-летнюю чашу с металлическим блеском — шедевр исламской керамики. Какие тайны скрывает артефакт из древнего Харрана?

Читать полностью » В турецкой деревне найдена византийская мозаика с необычными религиозными символами вчера в 18:34

Шесть строк, которые перевернут историю: археологи в замешательстве

В Турции при рытье могилы нашли древнюю мозаику с загадочной надписью и звездой Давида. Учёные считают, что это редкий пример смешения религий 1500-летней давности. Что скрывает артефакт?

Читать полностью » Римская пограничная башня найдена в Хорватии — данные археологической экспедиции вчера в 18:28

Секретный код дунайских легионов: что скрывали руины древней сторожевой башни

В Хорватии нашли 1800-летнюю римскую башню — часть обороны империи от варваров. Как она работала? Что скрывали её руины? Уникальные находки и тайны Дунайского лимеса.

Читать полностью » Учёные: поздний ужин повышает уровень сахара у людей с хронотипом совы вчера в 17:22

Вы едите то же самое, но ваш организм реагирует иначе — вот почему

Поздний ужин опаснее, чем кажется. Исследование выявило связь между вечерними перекусами, скачками сахара и риском диабета — особенно для "сов".

Читать полностью » Кратер Андерса на Луне использовали для калибровки приборов миссии JUICE – ESA вчера в 17:16

Лунный кратер с легендарного фото раскрывает новые секреты поиска жизни

Лунный кратер с легендарного фото "Восход Земли" помог проверить приборы зонда JUICE перед миссией к Юпитеру. Теперь аппарат ищет признаки жизни под ледяными поверхностями его спутников.

Читать полностью » Исследование: холод и тепло обрабатываются разными группами нейронов в мозге вчера в 16:11

Нейронный путь, о котором никто не догадывался: как мы ощущаем холод

Учёные выяснили, что мозг распознаёт холод отдельно от тепла. Это открытие может помочь в лечении болезненной реакции на низкие температуры.

Читать полностью »

