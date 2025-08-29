Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:16

Добровольцев зовут в космос: NASA открыла уникальную возможность

NASA открыло набор добровольцев для сопровождения пилотируемого полёта к Луне

Впервые в истории частные энтузиасты снова смогут принять участие в сопровождении пилотируемого космического полета. NASA ищет добровольцев для слежения за космическим кораблем Orion, который в рамках миссии "Артемида-2" отправится к Луне и вернётся на Землю.

Пилотируемый полёт

Запуск ракеты SLS (Space Launch System) и корабля Orion планируется не позднее апреля 2026 года. На борту окажутся астронавты NASA — Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также представитель Канадского космического агентства Джереми Хансен. Полет продлится около 10 дней и станет первым шагом на пути к возвращению человека на поверхность Луны.

Почему NASA нужны добровольцы

Космическое агентство собирается использовать собственные ближние и дальние сети связи для слежения за миссией. Однако, учитывая курс на развитие коммерческого сектора, NASA хочет проверить возможности сторонних игроков — от научных институтов до частных компаний.

Такой опыт уже был в 2022 году, когда в миссии "Артемида-1" десять добровольцев со всего мира отслеживали беспилотный полет Orion. Они принимали сигнал корабля и измеряли изменения радиоволн, помогая специалистам собирать уникальные данные.

"Предлагая эту возможность более широкому аэрокосмическому сообществу, мы можем выявить доступные ресурсы слежения за пределами государственного сектора. Эти данные помогут нам перейти к коммерчески ориентированному подходу, укрепив инфраструктуру для миссий "Артемида" и будущих полётов от Луны к Марсу", — заявил заместитель администратора NASA по SCaN Кевин Коггинс.

Как подать заявку

Желающие присоединиться должны отправить заявку до 27 октября, 17:00 по восточному времени. Полный текст объявления доступен на сайте NASA.

Роль SCaN

Программа SCaN (Space Communications and Navigation) управляет системами космической связи агентства. Сегодня более сотни миссий NASA и других организаций используют её сети для связи с астронавтами на МКС, мониторинга погоды на Земле и изучения Солнечной системы.

Что даст миссия "Артемида-2"

Этот полёт подтвердит работоспособность всех ключевых систем корабля для дальнейших дальних экспедиций. Успешное завершение миссии станет важным шагом не только к возвращению американцев на Луну, но и к будущим полетам на Марс.

